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Глава администрации президента Беларуси возложил цветы к монументу «Танк-освободитель»
06.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Память о подвигах солдат Великой Отечественной войны для белорусов священна, заявил
Этот танк стал символом освобождения столицы. 3 июля 1943 года на территорию оккупированного Минска на нем ворвался лейтенант Фроликов. Цветы к монументам войны возлагают все – от политиков и общественных деятелей до школьников. День Победы – для них гордость, память и скорбь.
Накануне премьер-министр Беларуси Роман Головченко возложил цветы
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Игорь Сергеенко призвал помнить и изучать историю Великой Отечественной войны и хранить память о героях.
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