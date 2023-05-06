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Глава администрации президента Беларуси возложил цветы к монументу «Танк-освободитель»

06.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Глава администрации президента Беларуси возложил цветы к монументу «Танк-освободитель»
 Фото: МТРК «МИР»

Память о подвигах солдат Великой Отечественной войны для белорусов священна, заявил глава администрации президента Игорь Сергеенко. В пятницу в Минске он вместе с коллегами возложил цветы к монументу «Танк-освободитель», сообщает «МИР 24».

Этот танк стал символом освобождения столицы. 3 июля 1943 года на территорию оккупированного Минска на нем ворвался лейтенант Фроликов. Цветы к монументам войны возлагают все – от политиков и общественных деятелей до школьников. День Победы – для них гордость, память и скорбь.

«Это те страницы, которые мы должны помнить, знать, молодым людям надо их открывать для себя, изучать. Эта память отражена и в названиях улиц, и в музейных экспозициях, и в произведениях литературы и искусств, и в кинофильмах, и монументах. Это наша память, наша история, которую нужно ценить, беречь», – отметил глава администрации президента Беларуси Игорь Сергеенко.

Города-герои

Как Минск пережил 1100 дней оккупации?

Накануне премьер-министр Беларуси Роман Головченко возложил цветы к мемориалу «Благовщина», где в годы войны были расстреляны десятки тысяч людей, в том числе узники Минского гетто и концлагеря «Тростенец». Глава правительства подчеркнул, что расследование дела о геноциде белорусского народа продолжается. Список сожженных деревень стал больше на 1400 населенных пунктов.



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Теги: Минск
 
 
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Игорь Сергеенко призвал помнить и изучать историю Великой Отечественной войны и хранить память о героях.
 
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