Экскурсия для юных художников во Дворце Независимости прошла в Минске

«Это очень почетно и важно, потому что сюда попадает ограниченное количество людей, поэтому мы невероятно рады, что нам выделили так много мест и мы имеем возможность здесь побывать», – поделилась ученица гимназии-колледжа искусств Полина Невмержицкая.

Гости побывали почти во всех залах резиденции Президента. Художники увидели места, где Александр Лукашенко вручает награды, проводит совещания и международные встречи.