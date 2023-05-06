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Экскурсия для юных художников во Дворце Независимости прошла в Минске

06.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Экскурсия для юных художников во Дворце Независимости прошла в Минске
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Перед 9 Мая в Беларуси чтут память жертв Хатынской трагедии. Юные художники, которые создали картины об уничтоженной нацистами деревне, посетили Дворец Независимости, передает телеканал «МИР 24».

Дворец Независимости – не только главное рабочее место президента, но и музей. Здесь памятные фотографии, скульптуры, подарки от глав других государств и картины. Экспозицию работ о Хатынской трагедии разместили в одном из самых больших залов резиденции. В центре – картина, подаренная Александру Лукашенко. Команда юных художников писала ее совместно.

Что на самом деле произошло 22 марта 1943 года в Хатыни?

«Ребята, взяв с собой [в Хатынь] какие-то материалы, зарисовывали это все, и поэтапно это выстраивалось в единую картину. Как будто бы 75 этих погибших детей, через нас, можно сказать, рисовали картину», – сказал ученик гимназии-колледжа искусств Глеб Проказов.

«Это очень почетно и важно, потому что сюда попадает ограниченное количество людей, поэтому мы невероятно рады, что нам выделили так много мест и мы имеем возможность здесь побывать», – поделилась ученица гимназии-колледжа искусств Полина Невмержицкая.

Гости побывали почти во всех залах резиденции Президента. Художники увидели места, где Александр Лукашенко вручает награды, проводит совещания и международные встречи.



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Ученики гимназии-колледжа искусств создали картину о Хатынской трагедии.
 
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