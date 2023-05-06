Прогноз погоды на День Победы в странах СНГ

9 мая в Беларуси будет тепло и солнечно. До плюс 16 на юге страны. В столице будет всего на пару градусов прохладнее. Но синоптики предупреждают, что возможен дождь. Примерно такая же температура была в стране и в День Победы в 1945 году.

9 мая ветеранам в Беларуси обычно дарят гвоздики и тюльпаны. Но символичным, или цветком Победы, все же называют сирень. К 9 мая в Беларуси она уже распустится.

Армения

В День Победы в Армении возможен временами дождь. В столице, где пройдет возложение цветов к Вечному огню и памятное шествие «Бессмертного полка», ожидается дождь с грозой и усиление скорости ветра до 13-15 м/с. Но погода не станет помехой для традиционного шествия. По предварительным подсчетам, в нем примут участие от пяти до семи тысяч человек. При дождливой погоде воздух в Ереване 9 мая прогреется до 16-19 градусов.

Таджикистан

Весна в Таджикистане радует обилием теплых дней. 9 мая не станет исключением. Днем синоптики обещают много солнца и до 26 градусов тепла. К вечеру столбики термометров опустятся до плюс 13. Такая погода продержится все праздничные дни, которые можно провести на природе.

В Таджикистане открыт сезон горных походов. Любителям активного отдыха предлагают разные маршруты на выбор: ущелья, водопады, горные реки и цветущие холмы. Главное – надеть удобную обувь.

Молдова