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Прогноз погоды на День Победы в странах СНГ
06.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
Казахстан
Казахстанцы встретят День Победы с хорошей погодой. Почти на всей территории страны будет солнечно и без осадков. Комфортные плюс 16 на севере и жаркие 30 на юге. В Алматы воздух прогреется до плюс 20. 9 мая состоится традиционное возложение цветов к Вечному огню. Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате.
Беларусь
9 мая в Беларуси будет тепло и солнечно. До плюс 16 на юге страны. В столице будет всего на пару градусов прохладнее. Но синоптики предупреждают, что возможен дождь. Примерно такая же температура была в стране и в День Победы в 1945 году.
9 мая ветеранам в Беларуси обычно дарят гвоздики и тюльпаны. Но символичным, или цветком Победы, все же называют сирень. К 9 мая в Беларуси она уже распустится.
Армения
В День Победы в Армении возможен временами дождь. В столице, где пройдет возложение цветов к Вечному огню и памятное шествие «Бессмертного полка», ожидается дождь с грозой и усиление скорости ветра до 13-15 м/с. Но погода не станет помехой для традиционного шествия. По предварительным подсчетам, в нем примут участие от пяти до семи тысяч человек. При дождливой погоде воздух в Ереване 9 мая прогреется до 16-19 градусов.
Таджикистан
Весна в Таджикистане радует обилием теплых дней. 9 мая не станет исключением. Днем синоптики обещают много солнца и до 26 градусов тепла. К вечеру столбики термометров опустятся до плюс 13. Такая погода продержится все праздничные дни, которые можно провести на природе.
Молдова
Синоптики обещают, что на День Победы в Молдове установится комфортная температура – днем будет 14 градусов, солнечно и без осадков. Праздничному шествию «Бессметного полка» ни ненастье, ни зной не помешают.
В Молдове уже вовсю цветет сирень, и продаются тюльпаны. Поэтому на День Победы каждый сможет возложить цветы к Вечному огню.
Азербайджан
В День Победы в Баку и на Апшеронском полуострове синоптики прогнозируют переменную облачность, воздух прогреется до 20 градусов, будет без осадков. Однако в горных районах ожидаются кратковременные дожди. Весна уже окончательно вступила в свои права. На улицах цветут деревья и цветы. Самое время для прогулок.
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В большинстве стран Содружества 9 мая ожидается теплая, комфортная температура, временами возможен небольшой дождь.
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