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Прогноз погоды на День Победы в странах СНГ

06.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Прогноз погоды на День Победы в странах СНГ
 МТРК «Мир»

В Москве в День Победы ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Вероятность дождя мала, но будет холодно, предупреждают синоптики. Температура будет ниже климатической нормы. Ранним утром термометры покажут от минус двух до плюс трех градусов. Днем воздух в российской столице прогреется до 9-14 градусов. О погоде 9 мая в города стран Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Казахстанцы встретят День Победы с хорошей погодой. Почти на всей территории страны будет солнечно и без осадков. Комфортные плюс 16 на севере и жаркие 30 на юге. В Алматы воздух прогреется до плюс 20. 9 мая состоится традиционное возложение цветов к Вечному огню. Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате.

Беларусь

9 мая в Беларуси будет тепло и солнечно. До плюс 16 на юге страны. В столице будет всего на пару градусов прохладнее. Но синоптики предупреждают, что возможен дождь. Примерно такая же температура была в стране и в День Победы в 1945 году.

9 мая ветеранам в Беларуси обычно дарят гвоздики и тюльпаны. Но символичным, или цветком Победы, все же называют сирень. К 9 мая в Беларуси она уже распустится.

Армения

В День Победы в Армении возможен временами дождь. В столице, где пройдет возложение цветов к Вечному огню и памятное шествие «Бессмертного полка», ожидается дождь с грозой и усиление скорости ветра до 13-15 м/с. Но погода не станет помехой для традиционного шествия. По предварительным подсчетам, в нем примут участие от пяти до семи тысяч человек. При дождливой погоде воздух в Ереване 9 мая прогреется до 16-19 градусов.

Таджикистан

Весна в Таджикистане радует обилием теплых дней. 9 мая не станет исключением. Днем синоптики обещают много солнца и до 26 градусов тепла. К вечеру столбики термометров опустятся до плюс 13. Такая погода продержится все праздничные дни, которые можно провести на природе.
В Таджикистане открыт сезон горных походов. Любителям активного отдыха предлагают разные маршруты на выбор: ущелья, водопады, горные реки и цветущие холмы. Главное – надеть удобную обувь.

Молдова

Синоптики обещают, что на День Победы в Молдове установится комфортная температура – днем будет 14 градусов, солнечно и без осадков. Праздничному шествию «Бессметного полка» ни ненастье, ни зной не помешают.

В Молдове уже вовсю цветет сирень, и продаются тюльпаны. Поэтому на День Победы каждый сможет возложить цветы к Вечному огню.

Азербайджан

В День Победы в Баку и на Апшеронском полуострове синоптики прогнозируют переменную облачность, воздух прогреется до 20 градусов, будет без осадков. Однако в горных районах ожидаются кратковременные дожди. Весна уже окончательно вступила в свои права. На улицах цветут деревья и цветы. Самое время для прогулок.



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В большинстве стран Содружества 9 мая ожидается теплая, комфортная температура, временами возможен небольшой дождь.
 
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