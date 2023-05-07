Частицу Вечного огня доставили в Минск из Москвы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Из Москвы в Минск доставили частицу Вечного огня. Его привезли в Храм Всех святых. Прошло это в рамках международной акции «Огонь памяти», рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Частицу Вечного огня в специальной лампадке провезли через сотни километров. От Могилы Неизвестного солдата у стен Кремля и до минского храма ехали почти без остановок.

«В лампаде специальное масло поддерживает огонь в течение 28 часов. Капсула защищает от внешнего воздействия. У нас был еще запасной огонь, чтобы если что затеплить от него еще раз, поправить фитилек. Получилось, что 28-й час наступил уже здесь, в крипте Собора Всех святых», – отметил насельник Пафнутьево-Боровского монастыря иеромонах Фотий.

Во время поминальной литии служители собора зажгли свечи и распространили огонь по лампадкам. Так началась символическая передача памяти. Суворовцы вынесли огонь к подножию храма и передали верующим.

«Я зажгу свечку от лампады и отнесу домой», – отметил школьник.

«Я здесь, потому что мы чтим память наших героев, героев Великой Отечественной войны. Я передаю этот огонь гимназии №15», – сказала школьница.

«Я специально сюда приехал, чтобы почтить память», – добавил участник акции.