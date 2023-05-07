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Частицу Вечного огня доставили в Минск из Москвы

07.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

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Фото: МТРК «МИР»

Из Москвы в Минск доставили частицу Вечного огня. Его привезли в Храм Всех святых. Прошло это в рамках международной акции «Огонь памяти», рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Частицу Вечного огня в специальной лампадке провезли через сотни километров. От Могилы Неизвестного солдата у стен Кремля и до минского храма ехали почти без остановок.

«В лампаде специальное масло поддерживает огонь в течение 28 часов. Капсула защищает от внешнего воздействия. У нас был еще запасной огонь, чтобы если что затеплить от него еще раз, поправить фитилек. Получилось, что 28-й час наступил уже здесь, в крипте Собора Всех святых», – отметил насельник Пафнутьево-Боровского монастыря иеромонах Фотий.

Во время поминальной литии служители собора зажгли свечи и распространили огонь по лампадкам. Так началась символическая передача памяти. Суворовцы вынесли огонь к подножию храма и передали верующим.

«Я зажгу свечку от лампады и отнесу домой», – отметил школьник.

«Я здесь, потому что мы чтим память наших героев, героев Великой Отечественной войны. Я передаю этот огонь гимназии №15», – сказала школьница.

«Я специально сюда приехал, чтобы почтить память», – добавил участник акции.

Минский храм принимает огонь памяти уже второй раз. С каждым годом акция становится более масштабной.

«Белорусская сторона готовится к приему огня памяти и предлагает свои города. Сегодня очень много было табличек. История – первая жертва времени: стираются факты, люди, события. Проведение таких акций будет способствовать повышению интереса молодых людей к своей истории», – сказал советник-посланник посольства России в Беларуси Петр Фролов.

«Когда мы возжигаем этот огонь, мы говорим о том, что мы возжигаем огонь памяти, огонь исторической справедливости, огонь добра и огонь любви. Мы молимся за павших, за тех, кто своей смертной жертвой победил смерть, победил язву нацизма, фашизма», – отметил клирик прихода Храма Всех святых Минска иерей Николай Повный.

Вечный огонь встретят в 13 странах на нескольких континентах. Весь маршрут составит больше 75 тысяч километров. Это как почти дважды облететь вокруг Земли по экватору. Символ Победы ждут в Аргентине, на Кипре, в Чили и Израиле. Так память и история будут жить вечно.

Ранее участники автопробега привезли частицу Вечного огня с московской Поклонной горы в Брестскую крепость. Храниться символ памяти будет в Музее обороны цитадели. Она одной из первых приняла на себя удар фашистов.



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Теги: Минск
 
 
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В рамках международной акции «Огонь памяти» Вечный огонь встретят в 13 странах.
 
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