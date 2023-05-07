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Частицу Вечного огня доставили в Минск из Москвы
07.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинск из Москвы" height="100%" width="670">
Из Москвы в Минск доставили частицу Вечного огня. Его привезли в Храм Всех святых. Прошло это в рамках международной акции «Огонь памяти», рассказывает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Частицу Вечного огня в специальной лампадке провезли через сотни километров. От Могилы Неизвестного солдата у стен Кремля и до минского храма ехали почти без остановок.
Во время поминальной литии служители собора зажгли свечи и распространили огонь по лампадкам. Так началась символическая передача памяти. Суворовцы вынесли огонь к подножию храма и передали верующим.
«Я зажгу свечку от лампады и отнесу домой», – отметил школьник.
«Я специально сюда приехал, чтобы почтить память», – добавил участник акции.
Минский храм принимает огонь памяти уже второй раз. С каждым годом акция становится более масштабной.
«Белорусская сторона готовится к приему огня памяти и предлагает свои города. Сегодня очень много было табличек. История – первая жертва времени: стираются факты, люди, события. Проведение таких акций будет способствовать повышению интереса молодых людей к своей истории», – сказал советник-посланник посольства России в Беларуси Петр Фролов.
Вечный огонь встретят в 13 странах на нескольких континентах. Весь маршрут составит больше 75 тысяч километров. Это как почти дважды облететь вокруг Земли по экватору. Символ Победы ждут в Аргентине, на Кипре, в Чили и Израиле. Так память и история будут жить вечно.
Ранее участники автопробега привезли частицу Вечного огня с московской Поклонной горы
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В рамках международной акции «Огонь памяти» Вечный огонь встретят в 13 странах.
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