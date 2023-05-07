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Хорошая музыка и отличное настроение: как работает радио «МИР» в странах Содружества

07.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Хорошая музыка и отличное настроение: как работает радио «МИР» в странах Содружества
 МТРК «Мир»

Сегодня в России отмечают День радио. 7 мая 1895 года изобретатель Александр Попов продемонстрировал первую в мире беспроводную систему. И вот уже больше 100 лет благодаря этому мы можем общаться, а также наслаждаться хорошей музыкой. Рассказываем, как работает радио «МИР» в странах Содружества.

Беларусь

Зажигательные песни, лучшие диджеи, сногсшибательные призы и самые отзывчивые слушатели.​ Радио «МИР»-Беларусь вещает в 20 городах страны. Кроме работы в прямом эфире ведущие устраивают музыкальные праздники на «живых» площадках.

Уже стало традицией, когда команда радио принимает участие в озеленении регионов и создании экспозиций. Так в минском парке появилась лавка при«МИР»ения и аллея лиственных деревьев. Вместе с партнерами слушателям дарят подарки, в том числе и квартиры.

А на сайте идет live-трансляция, в которой можно посмотреть за работой команды радио в режиме реального времени. В формате аудио и видео идет и утреннее шоу. Эта программа уже около года заряжает позитивом на весь день зрителей стран Содружества.

Армения

Радио «МИР»-Армения вещает на волне 93.7 FM. Кроме новостных выпусков по будням с 8 и до 10 в прямом эфире выходит программа – «Бодрое утро!». Ее ведущие Нона Оганесян и Арпи Меликян помогают слушателям проснуться, провожают на учебу и работу. Кстати, интересная особенность – незнакомые люди очень часто их узнают по голосу.

В эфире – яркая музыка, прогноз погоды, ситуация на дорогах, курс валют, рассказы о забавных происшествиях и советы, где в Ереване и других городах лучше провести время.

Кыргызстан

Радио «МИР»-Кыргызстан вещает уже 18 лет. Его слушают практически во всех городах страны. Аудитория растет с каждым годом. И это не удивительно. Радио всегда старается быть ближе к слушателю. По будням в эфир выходит семь выпусков новостей, в которых рассказывают о жизни в Кыргызстане.

А по утрам всю страну будят веселые ведущие Айгуль Курманова и Алексей Калинин. Их шоу «Кофейня ньюс» это не только отличная музыка, но и интересные, забавные, а иногда и курьезные новости со всего мира.



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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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