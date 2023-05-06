Новые сорта сельскохозяйственные культур вывели ученые в Беларуси

Белорусские ученые вывели больше десяти новых сортов зерновых, кормовых и масличных культур. Главная особенность – устойчивость к изменениям климата и высокая урожайность, рассказывает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
В лаборатории витают ароматы хлеба. Свежую выпечку сотрудники лаборатории едят почти каждый день. Но только после испытаний. В духовке проверяют свойства муки из экспериментальных сортов зерна. До этого из теста выдувают пузыри – так проверяют его силу.
«Зависит от содержания в образце клейковины и белка. Чем выше, тем лучше показатели силы муки. Дальше мы эту муку рекомендуем использовать. Бывает даже сила муки хорошая, а хлеб не имеет объема, внутри нет красивого мякиша, пор», – отмечает научный сотрудник научно-практического центра Национальной Академии наук Беларуси по земледелию Елена Лапутько.
Чтобы вывести новый сорт, ученые перебирают сотни колосков и миллионы зерен. Большие и крепкие побеждают в этом соревновании. Потом их высаживают на поля. Так по кругу на протяжении 10-12 лет. Процесс селекции долгий, и специалистам нужно уметь прогнозировать на годы вперед.
«Он начинается в одних условиях, а заканчивается уже в других. Селекционер подстраивается под изменяющиеся условия. Пока растет новое поколение, лаборатория дает результат: такие-то образцы имеют хорошие показатели по таким-то факторам. Потом селекционер в поле может выбраковать все делянки, которые ему не нужны», – поясняет заместитель директора по научной работе научно-практического центра Национальной Академии наук Беларуси по земледелию Дмитрий Лужинский.
Озимая пшеница «Варя», тритикале «Медео», гречиха «Делива» и ячмень «Бизнес». В этом году в Беларуси появилось 11 новых сортов растений. Они не боятся перепадов температуры, высокой влажности, вредоносных насекомых, меньше подвержены болезням.
«Только с этого года мы начинаем полностью развертывать их семеноводство, уже в следующем году эти семена могут поступить в производящие хозяйства, а дальше они по цепочке пойдут всем потребителям», – рассказал первый заместитель директора по научной работе научно-практического центра Национальной Академии наук Беларуси по земледелию Эрома Урбан.
Как страны ЕАЭС обеспечивают продовольственную безопасность?
«Потенциальная способность наших сортов – больше 100 центнеров с гектара. По статистике, каждый новый сорт, который идет на смену, на 10-15% превышает старый сорт. Поэтому достижение ученых неоценимы, как в научной части, так и в части продовольственной безопасности», – подчеркнул генеральный директор научно-практического центра Национальной Академии наук Беларуси по земледелию Сергей Кравцов.
Все новые сорта универсальные: они хорошо приживаются как на юге, так и на севере страны и дают высокую урожайность. Их пробуют высаживать и в России, в областях с похожим климатом. Селекционеры из Брянска, Смоленска, Пскова, Орла и Москвы уже испытывают белорусские растения.
Ранее уральские ученые вывели новый сорт пшеницы, устойчивый к засухе и с отличными показателями по белку и клейковине. Селекционер Владимир Воробьев работал над этим сортом 11 лет. Злак назвал «Ницей» – по имени уральской реки. Урожайность прорывного сорта – восемь тонн с гектара.