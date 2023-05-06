Новые сорта сельскохозяйственные культур вывели ученые в Беларуси

Чтобы вывести новый сорт, ученые перебирают сотни колосков и миллионы зерен. Большие и крепкие побеждают в этом соревновании. Потом их высаживают на поля. Так по кругу на протяжении 10-12 лет. Процесс селекции долгий, и специалистам нужно уметь прогнозировать на годы вперед.

«Он начинается в одних условиях, а заканчивается уже в других. Селекционер подстраивается под изменяющиеся условия. Пока растет новое поколение, лаборатория дает результат: такие-то образцы имеют хорошие показатели по таким-то факторам. Потом селекционер в поле может выбраковать все делянки, которые ему не нужны», – поясняет заместитель директора по научной работе научно-практического центра Национальной Академии наук Беларуси по земледелию Дмитрий Лужинский.

Озимая пшеница «Варя», тритикале «Медео», гречиха «Делива» и ячмень «Бизнес». В этом году в Беларуси появилось 11 новых сортов растений. Они не боятся перепадов температуры, высокой влажности, вредоносных насекомых, меньше подвержены болезням.

«Только с этого года мы начинаем полностью развертывать их семеноводство, уже в следующем году эти семена могут поступить в производящие хозяйства, а дальше они по цепочке пойдут всем потребителям», – рассказал первый заместитель директора по научной работе научно-практического центра Национальной Академии наук Беларуси по земледелию Эрома Урбан.

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