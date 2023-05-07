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Арина Соболенко прокомментировала победу над Игой Швентек

07.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей крупного турнира серии Masters в Мадриде. В финальном матче она переиграла первую ракетку мира и завоевала свой 13-й титул в карьере, передает корреспондент «МИР 24» Павел Полищук.

Отличный подарок на свой день рождения. 5 мая Арине Соболенко исполнилось 25 лет, и уже на следующий день – новая радость. Очередной трофей в копилку. Особенно приятно, что белорусская теннисистка взяла реванш за поражение от Иги Швентек двухнедельной давности. В апреле Арина уступила польской спортсменке в финальном матче турнира в Штутгарте.

«Я счастлива! Играть с Игой всегда тяжело, но все наши матчи безумно интересные. Я сильно прибавила по сравнению с прошлым годом, у меня появилась уверенность. Но победа на грунте – это что-то невероятное», – сказала Арина Соболенко.

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Действительно, 2023-й начался для Соболенко просто замечательно. Сразу после Нового года она победила на турнире в Аделаиде. Уже в конце января там же, в Австралии, выиграла Открытый чемпионат этой страны – первый Большой шлем в карьере Арины.

«Та победа принесла мне уверенность в своих силах. Раньше я нервничала, злилась на себя после поражений. Теперь я просто верю в себя», – добавила спортсменка.

За победу в Мадриде Арина получила один миллион 100 тысяч евро. Всего же за карьеру Соболенко заработала более 15 миллионов. Теперь пора готовится к Открытому чемпионату Франции. Он стартует уже в конце мая.



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Белорусская теннисистка стала победительницей крупного турнира серии Masters в Мадриде.
 
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