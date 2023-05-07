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Арина Соболенко прокомментировала победу над Игой Швентек
07.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей крупного турнира серии Masters в Мадриде. В финальном матче она переиграла первую ракетку мира и завоевала свой 13-й титул в карьере, передает корреспондент «МИР 24» Павел Полищук.
Отличный подарок на свой день рождения. 5 мая Арине Соболенко исполнилось 25 лет, и уже на следующий день – новая радость. Очередной трофей в копилку. Особенно приятно, что белорусская теннисистка взяла реванш за поражение от Иги Швентек двухнедельной давности. В апреле Арина уступила польской спортсменке в финальном матче
Действительно, 2023-й начался для Соболенко просто замечательно. Сразу после Нового года она победила на турнире в Аделаиде. Уже в конце января там же, в Австралии, выиграла Открытый чемпионат этой страны – первый Большой шлем в карьере Арины.
«Та победа принесла мне уверенность в своих силах. Раньше я нервничала, злилась на себя после поражений. Теперь я просто верю в себя», – добавила спортсменка.
За победу в Мадриде Арина получила один миллион 100 тысяч евро. Всего же за карьеру Соболенко заработала более 15 миллионов. Теперь пора готовится к Открытому чемпионату Франции. Он стартует уже в конце мая.
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Белорусская теннисистка стала победительницей крупного турнира серии Masters в Мадриде.
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