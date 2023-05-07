Арина Соболенко прокомментировала победу над Игой Швентек

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей крупного турнира серии Masters в Мадриде. В финальном матче она переиграла первую ракетку мира и завоевала свой 13-й титул в карьере, передает корреспондент «МИР 24» Павел Полищук.

Отличный подарок на свой день рождения. 5 мая Арине Соболенко исполнилось 25 лет, и уже на следующий день – новая радость. Очередной трофей в копилку. Особенно приятно, что белорусская теннисистка взяла реванш за поражение от Иги Швентек двухнедельной давности. В апреле Арина уступила польской спортсменке в финальном матче турнира в Штутгарте .

«Я счастлива! Играть с Игой всегда тяжело, но все наши матчи безумно интересные. Я сильно прибавила по сравнению с прошлым годом, у меня появилась уверенность. Но победа на грунте – это что-то невероятное», – сказала Арина Соболенко.

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