«Я не могла приготовить даже яичницу». Как девушка из глубинки стала печь удивительные антигравитационные торты и построила на этом бизнес

Источник материала: ProBusiness



Евгения Волошина. Фото из личного архива героини.

Можно ли создать успешный бизнес на творчестве? Вполне. Бизнес уже сам по себе в определенном смысле — творчество. Однако важна последовательность — от этапа, когда вы зарабатываете на хобби до управления целой компанией. И на каждой ступени можно встретить свои особенности и трудности. Своим опытом такого пути поделилась с «Про бизнес» кондитер-антигравитатор с 14-летним стажем, рекордсмен, основатель Международной школы по антигравитационным тортам Евгения Волошина .

«Я даже не умела пользоваться духовкой, а третий мой торт я уже делала на заказ»

— Обычно творчество приходит в жизнь человека в качестве хобби — так было и у меня. 14 лет назад я впервые увидела рецепт домашнего торта в одном из завалявшихся в кафе, где я тогда подрабатывала, журналов. Я даже не умела включать духовку, но я решила его испечь. Сейчас понимаю, что мой первый бисквит был весьма неудачным, но тогда мне казалось, что у меня все получилось, ведь в том возрасте я даже не знала, как приготовить яичницу.





У меня есть полезное качество: когда в голову приходит какая-то мысль, я ее не откладываю — просто беру и делаю. В то время еще не было такой большой конкуренции среди домашних кондитеров и хватало пространства для развития, поэтому буквально через полгода я уже пекла свой первый свадебный торт на заказ по 300 российских рублей за килограмм. Это был примерно третий по счету торт в жизни. Именно так мне открылся кондитерский мир.

В начале окружающие твердили мне, что это не мое, что нужно заняться чем-то более серьезным и стабильным. Меня не поддержал даже супруг, но сейчас я его понимаю: действительно сложно увидеть потенциал даже в самом близком человеке, если он — абсолютный новичок в своем деле. Но я не сдавалась, продолжала печь торты в свое удовольствие. Мне это нравилось, приносило какие-то деньги, но я не воспринимала свою деятельность как работу и совсем не задумывалась о совершенствовании навыков. К кондитерству я относилась, как к искусству и не ждала быстрых результатов.

Ожиданий, что заказы «посыпятся рекой» тоже не было: мной двигал интерес. В первое время спрос был достаточным для имеющейся на тот момент скорости работы. В основном клиенты заказывали торты весом не более 2 кг, 2−3 штуки в неделю. А к концу первого года работы это количество увеличилось до 8 тортов в неделю.



Фото одного из первых тортов Евгении Волошиной.

«Набравшись опыта, мне захотелось делиться с миром тем, что я делаю»

С увеличением спроса на мои изделия я поняла, что это может приносить стабильный доход. Я начала активно развивать насмотренность, изучать работы известных патисье, анализировать, какой стиль изделий мне нравится. Привычка насмотренности у меня сохранилась и по сей день, и я учу этому своих студентов.

Набравшись опыта, мне захотелось делиться с миром тем, что делаю. Я создала страницы в соцсетях — сначала «Вконтакте», позже — в ныне запрещенной в России соцсети. В то время еще никто не знал, как продвигаться на данных площадках. И, опираясь на интуицию, я просто выкладывала фотографии своих работ — без особого смысла. Соцсети были так называемой визитной карточкой, люди подписывались, потому что им было интересно. С появлением таргетированной рекламы, я пару раз запускала ее сама, иногда привлекала таргетолога, но большая часть аудитории в моем аккаунте — все же органическая.

Одним из доступных методов продвижения тогда было участие в свадебных и ивент-выставках в родном городе (родом я из села Агаповка Челябинской области, а сейчас живу в Магнитогорске), где можно знакомить гостей со своими изделиями. После этого я создавала коллаборации с местными ведущими мероприятий и свадебными агентствами.



Фото участия в свадебных выставках.

Тогда же мне удалось посотрудничать с организатором свадеб во Франции. Кастинговый проект призывал на работу разных специалистов из России (стилистов, флористов, визажистов, фотографов, декораторов, видеографов и, конечно, кондитеров). Стоимость участия была около 100 тысяч российских рублей, а килограмм торта у меня тогда стоил 900 рублей. Я подсчитала, сколько тортов мне нужно успеть сделать до поездки, прибавила сумму с кредитной карты — и решила ехать. Торт на свадьбу также создавался полностью за мои деньги. А через месяц меня пригласили во Францию снова, на этот раз все расходы взял на себя заказчик. С той поездки я ничего не заработала, вышла в ноль, но это был незаменимый опыт, о котором я вспоминаю по сей день.



Фото из поездки в Париж.

Своим ученикам я всегда говорю: какие бы средства продвижения вы ни использовали, основной рекламой будет ваш продукт. Если ваши торты необычные, красивые, вкусные, из качественных ингредиентов — они всегда будут пользоваться спросом, и у вас всегда будут заказы и заработок.

Полная отдача, первый кризис и первый опыт делегирования

Когда заказов стало столько, что мне приходилось печь торты буквально днем и ночью, а на сон было всего по несколько часов в неделю, я впервые задумалась, действительно ли это то, чего я хотела… Я жила в небольшом поселке Агаповка Челябинской области, брала заказы из города и сама делала доставку, путь до города занимал около 30 минут…

В моменты кризисов и тотальной усталости я рекомендую людям творческих профессий откровенно поговорить с собой и расставить приоритеты. Для себя в тот момент я поняла, что не хочу бросать кондитерское дело, но если продолжу работать в таком же темпе — это не приведет ни к чему хорошему. Так я пришла к первому опыту делегирования. Это всегда сложный этап для любого начинающего предпринимателя, ведь кажется, что никто не сможет сделать работу так, как ты. Я попросила сестру печь бисквиты для тортов, чтобы сэкономить время, но они не получались такими, как у меня. Я не могла их использовать.





Так я пришла к осознанию, что проблема не в количестве заказов, а в их стоимости и посчитала, что могу зарабатывать ту же сумму в месяц или больше, делая более интересные и необычные торты, но дороже по стоимости. Увидев фотографию антигравитационного торта американского кондитера, мне захотелось повторить этот шедевр. Именно так начался мой путь в «гравитации».

Выход на новый уровень

Антигравитационные торты в 2015 году были популярны за рубежом, но в России о них практически никто не знал. Сначала я практически нигде не обучалась: такой возможности в городе Магнитогорске не было. Да и в целом «гравитация» была не развита — найти обучение по данному направлению было затруднительно.

К большим затратам на обучение, например, по декору, и поездкам ради них в столицу — я была не готова. В Магнитогорске я посетила всего 2 мастер-класса — первый по лепке фигурок из мастики, второй — по начинкам. Далее стала ездить на обучение в соседние города — Челябинск, Екатеринбург. Однажды даже побывала в Ростове-на-Дону на мастер-классе американского кондитера-антигравитатора. Это обучение было, скорее, для того, чтобы убедиться, что я все делаю правильно, ведь на тот момент я уже умела делать антигравитационные торты самостоятельно.





Конструкции для моих первых антигравитационных тортов мне помогал делать муж. Тогда он уже верил, что у меня большое будущее в кондитерском искусстве и всячески содействовал моему развитию. С каждым изделием я все больше оттачивала свое мастерство, у меня начало появляться представление о своей целевой аудитории, я поняла, какие торты хочу делать и какие — не хочу. Сейчас я тоже учу своих студентов не соглашаться на торты, которые им не нравятся. Не обязательно для этого отказываться от заказа, можно предложить клиенту свою идею. Возможно, она будет даже лучше: просто клиент мог не знать, что такое возможно.

От творчества к преподаванию

Спустя 7 лет после начала своей кондитерской карьеры я захотела обучать созданию антигравитационных тортов. По стечению обстоятельств я познакомилась с основательницей женских клубов в Нижнем Новгороде. Она ежегодно устраивала мероприятия для участниц и попросила меня приготовить торт для одного из них бесплатно, в качестве коллаборации. Для меня это было достаточно затратно — потратить деньги на дорогу, проживание, ингредиенты. Но я долго не раздумывала и, чтобы окупить вложения, решила провести свой первый живой групповой мастер-класс в этом городе.

Собрать желающих было непросто: я разместила анонс на странице «Вконтакте» и лично написала своим коллегам, подписанным на меня в соцсети. В итоге приехали 3 человека, благодаря которым я окупила поездку. Мне так понравилось преподавать, что практически сразу появилась идея открыть свою онлайн-школу.



Фото одного из первых мастер-классов.

Легализация деятельности

Делая свои первые торты на домашней кухне, я и подумать не могла, что нужно как-то регистрировать свою деятельность, ведь это просто было делом для души, а заработок — скорее приятным бонусом. Но это продлилось до того момента, пока мне не позвонила налоговая и не попросила заплатить штраф. Сумма была около 500 рублей, после чего я зарегистрировала свою деятельность как самозанятая и продолжила печь торты, но уже в роли полноценного домашнего кондитера. А когда появилась своя онлайн-школа, я сразу решила, что буду вести бизнес максимально чисто и прозрачно, поэтому зарегистрировала ИП и вовремя плачу все налоги.

Проблема кадров

Школа начала расти стремительно: видимо, помог уже сформированный личный бренд, который я стала развивать практически в самом начале карьеры. Благо у меня торговое образование и я активно использую навык продаж в роликах. Однако пропорционально росту бизнеса должна увеличиваться и команда, но в этом кроется основная проблем предпринимателей с нестандартным бизнесом. Творческих людей сложно мотивировать деньгами: даже если ты пообещаешь им большую зарплату — они не станут работать эффективнее. К каждому сотруднику важно найти свой подход, и каждый должен быть на своем месте.





С ростом бизнеса сотрудники могут меняться — это нормально: кто-то развивается вместе с компанией, а кто-то покидает команду, и на замену приходят более подходящие специалисты. Проблема кадров циклична в большинстве бизнесов, с которыми я знакома. В моей школе она решена примерно на 80%, 20% — это всегда приходящие и уходящие члены команды.

Как превратить творчество в бизнес

Переломный момент в жизни любого творческого человека, мечтающего построить бизнес на любимом деле, начинается в момент, когда он понимает, что не может больше только творить. Теперь необходимо контролировать процессы, заниматься управлением персонала, строить стратегию развития и отслеживать эффективность сотрудников. Безусловно, все эти задачи со временем можно делегировать управляющему, однако первое время придется ненадолго оставить творчество и стать исключительно управленцем. Ведь, чтобы делегировать бизнес, нужно разбираться во всех его нюансах. Иначе есть риск, что вас обманут. В начале моего пути в предпринимательстве мне тоже приходилось делать все самой, чтобы понять, как это работает изнутри. Однако теперь я занимаюсь только творчеством, а мои сотрудники работают над тем, чтобы мое творчество приносило прибыль компании.

Любой предприниматель, планирующий развитие своего бизнеса — должен вкладывать часть выручки в рекламу и продвижение. Творческие люди зачастую сильно погружены в свою деятельность — у меня тожев начале не было на это ни времени, ни энергии. Но с ростом бизнеса я поняла, что игнорировать это невозможно, иначе компания не выживет или будет стоять на месте.





Поэтому весь маркетинг я делегировала квалифицированному специалисту. Как раз сейчас мы находимся на стадии тестирования разных гипотез и поиска универсальной маркетинговой системы. Затраты на рекламу у компании сейчас минимальные, обучающие программы продаются за счет личного бренда.

Высокий уровень конкуренции не только заставляет вкладывать средства в маркетинг, но и работать над качеством продукта — держать его на высоком уровне и постоянно совершенствовать. Еще важнее — найти свою уникальность, чтобы выделиться на фоне других. Когда я была просто кондитером, моей уникальностью были антигравитационные торты, а сейчас на своих уроках я обучаю патисье таким изделиям и нюансам их выполнения, которым они могут научиться только у меня в школе. Кстати, именно такой подход сподвиг меня поставить мировой рекорд и доказать прочность своих изделий с помощью акробатических трюков под куполом цирка.



Фото с мероприятия, на котором был зафиксирован мировой рекорд.





Кондитерский бизнес может быть весьма прибыльным. Люди всегда любили сладкое: даже во время блокады Ленинграда была одна кондитерская, которая работала и делала, пока могла, свои десерты. Сегодня в штате моей компании 8 сотрудников, оборот составляет более 22 млн российских рублей в год, моя школа выпустила более 3 тысяч учеников, я основала Ассоциацию Кондитеров Антигравитатором и занимаюсь строительством собственного бутик-отеля для проведения кондитерских ретритов. Все это благодаря полноценной отдаче и любви к своему делу.

В ведении бизнеса нет момента, когда можно сказать: «Все, теперь остановимся на том, что есть». Бизнес — это постоянное преодоление, новые ошибки и конечно же победы, которые вселяют веру и силы для движения дальше.



