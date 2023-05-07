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Туристические фирмы Беларуси наводнили заявки на байдарочные туры по «морю Геродота»

07.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Туристические фирмы Беларуси наводнили заявки на байдарочные туры по «морю Геродота»
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси растет спрос на байдарочные туры. Особенно востребован в этом году маршрут по «морю Геродота». Так называют реку Припять в период разлива. Корреспондент «МИР 24» Инна Согалович тоже отправилась на водную прогулку.

Этой весной у Анатолия Нефидовича почти нет выходных. Хозяин полесской агроусадьбы организовывает сплавы по разливам Припяти.

«Мы ведем не по реке, а ведем по дорогам автомобильным, сенокосам, лугам, пастбищам. То есть там, где мы летом ходим пешком, сейчас мы катаемся на байдарках. И это ощущение особенное. Энергетика болота или даже гор. Особенная атмосфера, необычная. На других реках в это время не так интересно. Мало цветов, мало зелени». – рассказал хозяин агроусадьбы Анатолий Нефидович.

Если пять лет назад в день сплавлялись человек 12, то сейчас могут и 100. Стоит такой отдых около 70 белорусских рублей. Это почти две тысячи российских.

«По Припяти решили сплавиться, потому что неоднократно читали, что она замечательно разливается. Увидеть своими глазами. Знаете, как в интернете у нас пишут: мечта каждого белоруса увидеть «море Геродота» по весне, – отметила турист Елена Дидковская.

Маршрут – почти восемнадцать километров. На пути всего три пятачка суши. Сойти с дистанции невозможно.

«Можно затеряться там в этих тростниках и лазейках. Поэтому инструктор очень внимательно следит за группой. Если надо кого-то подогнать, помочь и подсказать. У нас не может кто-то сесть и чилить. Потому что есть определенный формат этого сплава. Можно сказать, это экстремальный маршрут», – сказал Анатолий Нефидович.

Большая вода уже понемногу начала уходить. Сезон сплавов по разливам Припяти продлится еще около двух-трех недель. Затем эстафету популярных туров примут более северные реки с перекатами Ислочь, Страча, Сарьянка.



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Туры бронируют за несколько недель. Река Припять разлилась масштабно – такого не было лет десять.
 
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