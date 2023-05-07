|
Туристические фирмы Беларуси наводнили заявки на байдарочные туры по «морю Геродота»
07.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси
Этой весной у Анатолия Нефидовича почти нет выходных. Хозяин полесской агроусадьбы организовывает сплавы по разливам Припяти.
Если пять лет назад в день сплавлялись человек 12, то сейчас могут и 100. Стоит такой отдых около 70 белорусских рублей. Это почти две тысячи российских.
Маршрут – почти восемнадцать километров. На пути всего три пятачка суши. Сойти с дистанции невозможно.
Большая вода уже понемногу начала уходить. Сезон сплавов по разливам Припяти продлится еще около двух-трех недель. Затем эстафету популярных туров примут более северные реки с перекатами Ислочь, Страча, Сарьянка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Туры бронируют за несколько недель. Река Припять разлилась масштабно – такого не было лет десять.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)