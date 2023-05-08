|
Ветеран из Беларуси рассказал, как оборонял Ленинград от немецкой авиации
08.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
В Беларуси проживают почти 10 тысяч ветеранов Великой Отечественной. В преддверии Дня Победы никого не оставляют без внимания и поддержки. Среди тех, кто принимает поздравления, и Василий Шишов. Он встретил войну в Ленинграде и помогал оборонять город от немецкой авиации, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Гостей Василий Шишов встречает при параде. В преддверии праздника Победы их всегда много. На кителе десятки наград. Первые получил еще подростком. К 1944-му, когда ему не было 17-ти, линия фронта приблизилась к его деревне. Пришлось идти воевать.
На фронте Василию Петровичу сразу нашлось применение. Еще в школе выучил азбуку Морзе.
«У нас преподаватель физики Иван Федорович сказал: «Ребята, война началась, она продлится не один год. Вам надо иметь какое-то образование». И начал с мальчишками в школе изучать. Военкомат пришел: «Что умеешь делать?» Я говорю: «Вот: ти-ти-та-ти». Ну, и меня назначили в ленинградский полк связи», – рассказал Василий Шишов.
После снятия блокады Ленинград оставался основной целью немцев. Противник продолжал попытки взять город на Неве. Василий Петрович помогал прикрывать его от налетов немецкой авиации. В тесном бункере по 18 часов в день передавал сигналы о нахождении вражеских самолетов. Одна ошибка могла стоить жизни целому городу.
Победу юный солдат встретил в карауле. От счастья он и его боевые товарищи стреляли в воздух, плакали и обнимались. Даже сейчас, через 78 лет, для него это самое трогательное воспоминание.
За боевые заслуги Василий Шишов получил медаль «За отвагу», белорусский орден Почета и многие другие награды. И после войны защищал отечество. Службе отдал половину жизни. Сегодня ветеран тоже в строю. Часто встречается с молодым поколением. Рассказывает, какой ценой белорусам досталось мирное небо.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К 1944-му, когда ему не было 17-ти, линия фронта приблизилась к его деревне; пришлось идти воевать.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)