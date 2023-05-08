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Ветеран из Беларуси рассказал, как оборонял Ленинград от немецкой авиации

08.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ветеран из Беларуси рассказал, как оборонял Ленинград от немецкой авиации
 МТРК «Мир»

В Беларуси проживают почти 10 тысяч ветеранов Великой Отечественной. В преддверии Дня Победы никого не оставляют без внимания и поддержки. Среди тех, кто принимает поздравления, и Василий Шишов. Он встретил войну в Ленинграде и помогал оборонять город от немецкой авиации, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Гостей Василий Шишов встречает при параде. В преддверии праздника Победы их всегда много. На кителе десятки наград. Первые получил еще подростком. К 1944-му, когда ему не было 17-ти, линия фронта приблизилась к его деревне. Пришлось идти воевать.

«Военкомат, я считаю, правильно принял решение, нас пацанов, подростков, забрать в армию для того, чтобы мы не попали в руки немцев», – сказал ветеран Великой Отечественной войны Василий Шишов.

На фронте Василию Петровичу сразу нашлось применение. Еще в школе выучил азбуку Морзе.

«У нас преподаватель физики Иван Федорович сказал: «Ребята, война началась, она продлится не один год. Вам надо иметь какое-то образование». И начал с мальчишками в школе изучать. Военкомат пришел: «Что умеешь делать?» Я говорю: «Вот: ти-ти-та-ти». Ну, и меня назначили в ленинградский полк связи», – рассказал Василий Шишов.

После снятия блокады Ленинград оставался основной целью немцев. Противник продолжал попытки взять город на Неве. Василий Петрович помогал прикрывать его от налетов немецкой авиации. В тесном бункере по 18 часов в день передавал сигналы о нахождении вражеских самолетов. Одна ошибка могла стоить жизни целому городу.

«При мне самый большой налет был – 300 самолетов летело на Ленинград, представляете? 300 самолетов если прилетели, что бы от Ленинграда осталось? А какой-то ноль пропустил, не триста самолетов, а 30 самолетов. А что такое? Не нажал один раз на ключ. Ошибка эта стоила очень дорого», – поделился воспоминаниями ветеран.

Победу юный солдат встретил в карауле. От счастья он и его боевые товарищи стреляли в воздух, плакали и обнимались. Даже сейчас, через 78 лет, для него это самое трогательное воспоминание.

«Собрались ленинградцы. Если бы вы посмотрели на эту картину! У меня слезы текут. Кого подбрасывают наверх, кричат ура, кто плачет, кто на гармошке играет, это же представляешь, какое было состояние, вот это?» – рассказал Василий Шишов.

За боевые заслуги Василий Шишов получил медаль «За отвагу», белорусский орден Почета и многие другие награды. И после войны защищал отечество. Службе отдал половину жизни. Сегодня ветеран тоже в строю. Часто встречается с молодым поколением. Рассказывает, какой ценой белорусам досталось мирное небо.



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К 1944-му, когда ему не было 17-ти, линия фронта приблизилась к его деревне; пришлось идти воевать.
 
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