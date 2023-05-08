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Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом
08.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом.
Сразу по прилету глава государства провел краткие переговоры с послом страны в России Дмитрием Крутым и госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым.
Напомним, предыдущая рабочая поездка Александра Лукашенко и переговоры с Владимиром Путиным состоялись в прошлом месяце.
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Президент Беларуси по прилету глава государства провел краткие переговоры с послом страны в России Дмитрием Крутым и госсекретарем Союзного государства Дмитрием...
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