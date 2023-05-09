Как мотивировать сотрудников без денег: 4 работающих метода

Источник материала: ProBusiness

Деньги — это неэффективный способ заставить людей работать хорошо. Недавно «Про бизнес» выяснил это с консультантом по управлению Александром Высоцким. А что же тогда использовать для мотивации? Эксперт согласился раскрыть 4 вида нематериальной мотивации, которые реально работают.

Александр Высоцкий

Основатель консалтинговой компании Visotsky Consulting, консультант по управлению

Почему деньги не работают?

— Часто сотрудники говорят: «Если бы мне платили за эту работу больше, я выполнял бы ее лучше». И руководители почему-то соглашаются с этим, идут навстречу, а затем и сами начинают верить, что заставить работать подчиненного можно только деньгами.

Но это не так. Суровая правда такова: сколько бы вы ни платили сотруднику, через некоторое время эта сумма станет для него нормой и повседневностью, перестанет его мотивировать. Кроме того, деньги сами по себе не вдохновляют, не помогают творчеству. А именно творческий импульс по-настоящему заряжает человека, заставляет его выкладываться, искать нестандартные решения. Например, кого-то вдохновляет идея профессионального роста и то признание, которое человек может получить. А есть ребята, которые стремятся получить как можно больше, не особо вкладываясь.

Мотивация — это всегда внутренний импульс, который зажигает человека и дает ему энергию творить. Рекомендую обратить внимание на четыре вида нематериальной мотивации.

Метод № 1. Подтверждение побед

Задача руководителя — сделать победы явными. Под победами я имею в виду хорошие результаты в работе, достижение нового уровня. Победы есть у любого сотрудника, и часто занятые своими делами руководители их не замечают. Они не понимают, что важно не только замечать достижения сотрудников, но и давать им подтверждение.

Как отслеживать победы

Идеально, если у вас есть система измерения. У нас в компании, например, результаты сотрудников измеряются еженедельно. Есть графики и таблицы, где четко видно, больше или меньше он сделал, чем неделю назад. Если он сделал больше, это уже победа. И руководитель должен его похвалить: «Ты — молодец! Мы тобой гордимся». Желательно это делать на общих собраниях. Для людей это ценно, и они хотят это повторить.

При этом еженедельное подсчитывание результата — это естественное состояние любого профессионала. Такой человек точно знает, сколько он сделал.

Метод № 2. Статус в компании

Вы же хотите, чтобы у вас работали люди, которые стремятся становиться профессиональнее? Нужно показывать человеку, что у него есть такая возможность. Продуктивным ребятам хочется двигаться вверх по карьерной лестнице, чтобы рос их статус в компании. Это нормально, это позволяет самореализоваться.

Чтобы этот импульс усилить, с каждым новым сотрудником нужно проработать его карьеру, показать ему перспективы: «Ты можешь занять такую-то должность, а потом следующую. Для этого тебе нужно показать такие-то результаты». Когда человек видит возможности и понимает, к чему стремиться, у него появляется дополнительная мотивация.



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Метод № 3. Наличие смысла в работе

Каждому человеку хочется сделать что-то важное в жизни. Чтобы в старости он мог оглянуться назад и увидеть что-то такое, чем можно гордиться. Иногда люди воспринимают работу просто как источник дохода и им неважно, чем заниматься. Как правило, в таком случае они не любят свою работу. Но обычно такие люди находят смысл в чем-то другом: политике, общественной деятельности, хобби. На работе они ни рыба ни мясо, а когда занимаются любимым делом — сразу глаза горят.

Как дать сотрудникам цели

Если мы хотим, чтобы сотрудники так же выкладывались на работе, нужно дать им смысл. А некоторые работодатели его, наоборот, убивают.

Например, у нас был клиент — владелец дистрибьюторской компании. Он вдалбливал дистрибьюторам и супервайзерам, что они должны больше зарабатывать. Правильнее было бы сказать: «Мы делаем так, чтобы качество жизни людей в нашем городе было лучше, мы обеспечиваем их свежими продуктами».

Рассказывайте вашей команде о той пользе, которую приносит ваш бизнес клиентам. Что их работа не просто перекладывать бумаги, а делать жизни людей лучше. Например, мы помогаем предпринимателям делать лучше их бизнес. Соответственно растет качество их услуг, они создают новые продукты. Так мы влияем на весь мир.

Метод № 4. Геймификация результатов работы

Какой бы сложной и интересной ни была жизнь или работа человека, если одни и те же вещи повторяются изо дня в день, они превращаются в рутину. Тогда человек начинает работать на автопилоте, и внутренний импульс пропадает. Например, если вы давно водите машину, какие-то действия вы выполняете на автопилоте. Вы можете параллельно с кем-то разговаривать и не думать, на какую педаль нажимать. Это удобно, но в этом процессе нет творчества.

Вернуть его могут игры. Азарт и соревновательный дух помогают победить рутину.

Например, у нас постоянно идут соревнования между отделами и сотрудниками. Не только на результат, а, например, на количество прочитанных научных книг из нашей библиотеки. Сотрудники должны были по каждой книге написать небольшое эссе о том, как идеи из книги можно применять в работе, и получали за это баллы. В итоге у них, помимо мотивации, сформировалась привычка читать книги.