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Журналисты «Мира» в Беларуси раскрыли секреты теле- и радиокухни
08.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
День радио, телевидения и связи отмечают в Беларуси. Журналисты страны славятся постоянным творческим поиском. Они придумывают новые проекты и точно знают, как сделать эфир интересным, рассказывает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Программы и новости, прямые эфиры и авторские проекты. В белорусском представительстве телерадиокомпании «Мир» журналисты не сидят на месте. Галина Пузына бросается и в огонь, и в воду. Инна Согалович – местный гид по туристическим местам страны. Александра Кулакова знает все о культуре и
«Не только молодые специалисты тянутся к более старшим журналистам, но и старшие перенимают много чего от нас, от молодежи. Как минимум тот запал, который мы даем, и свежесть идей тоже перенимают – и в темах, и в подаче», – добавляет редактор студии телевидения Ангелина Казарцева.
Руслан Турков был почти на всех заводах страны. Знает, как делают и тракторы, и колбасу. Белорусские выпуски программы
«Одна из первых программ у нас была про гидроксиопатит – это гель, который восстанавливает кость. Далее мы делали программу про биопринтер, который печатает человеческие органы. Программа очень интересная, она проходит в форме диалога и игры. Подача свободная, здесь можно и пошутить, и посмеяться, и поговорить о серьезных вещах», – отмечает редактор студии телевидения Руслан Турков.
Взгляд телекамер теперь ловят на себе и
Сегодня белорусы могут поймать волны радио «Мир» во многих городах. Станция постоянно расширяет географию вещания. Недавно стала доступна и для жителей города Молодечно. С него же летом начнется большой тур «мировых» концертов.
Работников радио, телевидения и связи с профессиональным праздником поздравил Александр Лукашенко. Он отметил точность, оперативность и уникальный стиль белорусских медиа. По мнению президента, благодаря высокой квалификации и новаторству специалистов связи в стране созданы условия для развития цифровой среды на уровне лучших мировых стандартов.
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Программы, новости, прямые эфиры. В белорусском представительстве МТРК «Мир» журналисты не сидят на месте даже в свой профессиональный праздник.
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