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Журналисты «Мира» в Беларуси раскрыли секреты теле- и радиокухни

08.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Журналисты «Мира» в Беларуси раскрыли секреты теле- и радиокухни
 МТРК «Мир»

День радио, телевидения и связи отмечают в Беларуси. Журналисты страны славятся постоянным творческим поиском. Они придумывают новые проекты и точно знают, как сделать эфир интересным, рассказывает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Программы и новости, прямые эфиры и авторские проекты. В белорусском представительстве телерадиокомпании «Мир» журналисты не сидят на месте. Галина Пузына бросается и в огонь, и в воду. Инна Согалович – местный гид по туристическим местам страны. Александра Кулакова знает все о культуре и белорусских стандартах. Запал и эксперименты в новостях и программах – дело рук молодых корреспондентов.

«Последний месяц был насыщенный на истории и на эксперименты. Я снимала две программы, испытывала на себе роль студентки Авиационного института, крутилась в колесе для проверки вестибулярного аппарата, летала на двухместном мини-самолетике. В общем, экспериментов много, это все заряжает», – говорит редактор студии телевидения Елизавета Проявенко.

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«Не только молодые специалисты тянутся к более старшим журналистам, но и старшие перенимают много чего от нас, от молодежи. Как минимум тот запал, который мы даем, и свежесть идей тоже перенимают – и в темах, и в подаче», – добавляет редактор студии телевидения Ангелина Казарцева.

Руслан Турков был почти на всех заводах страны. Знает, как делают и тракторы, и колбасу. Белорусские выпуски программы «Сделано в Евразии» выходят из-под его пера. Теперь журналист разбирается еще и в научных открытиях. Говорит в эфире о «НЕфантастичных» отечественных идеях.

«Одна из первых программ у нас была про гидроксиопатит – это гель, который восстанавливает кость. Далее мы делали программу про биопринтер, который печатает человеческие органы. Программа очень интересная, она проходит в форме диалога и игры. Подача свободная, здесь можно и пошутить, и посмеяться, и поговорить о серьезных вещах», – отмечает редактор студии телевидения Руслан Турков.

Взгляд телекамер теперь ловят на себе и ведущие радио. Шоу «Мировое утро» выходит на телеканале «МИР 24». В минской радийной студии стоят умные камеры – они сами снимают и монтируют трансляцию. Радиоведущий Алексей Клочков признается, что подход к работе пришлось поменять кардинально.

«Поменялось содержание, потому что одно дело, когда ты понимаешь, что тебя только слушают, и пытаешься словами добиться мыслей и образов, которые формируются у нашего слушателя. Здесь же ты должен быть еще и актером, должен и своим телом, и какими-то художественными манипуляциями делать в студии так, чтобы и зрителям было интересно. Мне кажется, у нас получается», – говорит радиоведущий утреннего шоу «Мировое утро» Алексей Клочков.

Сегодня белорусы могут поймать волны радио «Мир» во многих городах. Станция постоянно расширяет географию вещания. Недавно стала доступна и для жителей города Молодечно. С него же летом начнется большой тур «мировых» концертов.

Работников радио, телевидения и связи с профессиональным праздником поздравил Александр Лукашенко. Он отметил точность, оперативность и уникальный стиль белорусских медиа. По мнению президента, благодаря высокой квалификации и новаторству специалистов связи в стране созданы условия для развития цифровой среды на уровне лучших мировых стандартов.



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Программы, новости, прямые эфиры. В белорусском представительстве МТРК «Мир» журналисты не сидят на месте даже в свой профессиональный праздник.
 
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