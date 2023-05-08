Журналисты «Мира» в Беларуси раскрыли секреты теле- и радиокухни

«Не только молодые специалисты тянутся к более старшим журналистам, но и старшие перенимают много чего от нас, от молодежи. Как минимум тот запал, который мы даем, и свежесть идей тоже перенимают – и в темах, и в подаче», – добавляет редактор студии телевидения Ангелина Казарцева.

Руслан Турков был почти на всех заводах страны. Знает, как делают и тракторы, и колбасу. Белорусские выпуски программы «Сделано в Евразии» выходят из-под его пера. Теперь журналист разбирается еще и в научных открытиях. Говорит в эфире о «НЕфантастичных» отечественных идеях.

«Одна из первых программ у нас была про гидроксиопатит – это гель, который восстанавливает кость. Далее мы делали программу про биопринтер, который печатает человеческие органы. Программа очень интересная, она проходит в форме диалога и игры. Подача свободная, здесь можно и пошутить, и посмеяться, и поговорить о серьезных вещах», – отмечает редактор студии телевидения Руслан Турков.

Взгляд телекамер теперь ловят на себе и ведущие радио . Шоу «Мировое утро» выходит на телеканале «МИР 24». В минской радийной студии стоят умные камеры – они сами снимают и монтируют трансляцию. Радиоведущий Алексей Клочков признается, что подход к работе пришлось поменять кардинально.

«Поменялось содержание, потому что одно дело, когда ты понимаешь, что тебя только слушают, и пытаешься словами добиться мыслей и образов, которые формируются у нашего слушателя. Здесь же ты должен быть еще и актером, должен и своим телом, и какими-то художественными манипуляциями делать в студии так, чтобы и зрителям было интересно. Мне кажется, у нас получается», – говорит радиоведущий утреннего шоу «Мировое утро» Алексей Клочков.