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Погода в СНГ: дожди с грозами придут в Казахстан, холодно и солнечно будет в Беларуси

08.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: дожди с грозами придут в Казахстан, холодно и солнечно будет в Беларуси
 Фото: МТРК «МИР»

В Москве погода взяла курс на потепление. Сегодня переменная облачность, без осадков и плюс 11. 9 мая воздух прогреется до 14 градусов. О том, что ждет жителей стран Содружества, рассказали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Сегодня на большей части Казахстана пройдет дождь с грозой. Без осадков только на юге. В Алматы плюс 20. Приятную прохладу в городе можно найти только в парках и аллеях.

Однако во время прогулок нужно быть аккуратным. Сейчас период активности клещей. По данным специалистов, этой весной за помощью к медикам после укуса клеща обратились 356 горожан, в их числе 187 детей. После обнаружения паукообразного на теле необходимо выполнять ряд рекомендаций.

«Необходимо ежедневно, два раза в день, мерить температуру под запись, принимать иммуностимуляторы и перейти на интенсивное лечение врача-невропатолога поликлиники», – посоветовал заведующий травмпунктом городской 4-й больницы Бахтияр Амангельдиевич.

Беларусь

В Беларуси сегодня солнечно. Но жители страны не спешат переодеваться в летнюю одежду из-за холодного ветра. На юге столбики термометров покажут плюс 16. В столице же воздух прогреется до 12 градусов.

Ночью еще заморозки. В некоторых районах температура опускается до минус пяти. Почва не успевает прогреться. Аграрии обеспокоены: растения развиваются и растут замедленно. В стране уже засеяли больше половины площадей под яровые: пшеницу, рожь, овес и ячмень.



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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
 
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