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Погода в СНГ: дожди с грозами придут в Казахстан, холодно и солнечно будет в Беларуси
08.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Москве погода взяла курс на потепление. Сегодня переменная облачность, без осадков и плюс 11.
«Необходимо ежедневно, два раза в день, мерить температуру под запись, принимать иммуностимуляторы и перейти на интенсивное лечение врача-невропатолога поликлиники», – посоветовал заведующий травмпунктом городской 4-й больницы Бахтияр Амангельдиевич.
Беларусь
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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
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