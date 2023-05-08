Погода в СНГ: дожди с грозами придут в Казахстан, холодно и солнечно будет в Беларуси

«Необходимо ежедневно, два раза в день, мерить температуру под запись, принимать иммуностимуляторы и перейти на интенсивное лечение врача-невропатолога поликлиники», – посоветовал заведующий травмпунктом городской 4-й больницы Бахтияр Амангельдиевич.

Беларусь



В Беларуси сегодня солнечно. Но жители страны не спешат переодеваться в летнюю одежду из-за холодного ветра. На юге столбики термометров покажут плюс 16. В столице же воздух прогреется до 12 градусов.



Ночью еще заморозки. В некоторых районах температура опускается до минус пяти. Почва не успевает прогреться. Аграрии обеспокоены: растения развиваются и растут замедленно. В стране уже засеяли больше половины площадей под яровые: пшеницу, рожь, овес и ячмень.