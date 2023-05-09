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Перестройка промышленности и партизанские отряды: как белорусы приближали победный май 1945-го?
09.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Владимир Лупейко/ТАСС
В первые дни Великой Отечественной из Беларуси эвакуировали более 100 предприятий. Эшелоны с оборудованием отправляли на Урал. Тысячи людей уходили в партизаны и Красную армию. Какой вклад в Победу внесли белорусы, рассказал корреспондент «МИР 24» Руслан Турков.
23 июня был введен план по производству оружия и ремонту боевой техники. Только в Гомеле организовали 30 передвижных мастерских и наладили производство мин. «Красный металлист» в Бобруйске делал ручные гранаты. В Мозыре и Витебске ремонтировали подбитую танковую технику.
«Мы начали выпускать мины и снаряды для нужд фронта, таким образом помогая ковать Победу над врагом», – отметил Петр Ситайло.
С июня 1941-го по июль 1944-го партизаны Беларуси устранили около полумиллиона солдат вермахта, пустили под откос больше 11 тысяч эшелонов, разгромили тысячу вражеских штабов и гарнизонов. В ответ нацисты сжигали людей целыми деревнями.
Три года оккупации республики имели страшные последствия. Более трех миллионов бойцов Красной армии и мирных жителей погибли в годы войны. Это данные Генеральной прокуратуры Беларуси.
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В первые дни Великой Отечественной из Беларуси эвакуировали более 100 предприятий. Эшелоны с оборудованием отправляли на Урал. Тысячи людей уходили в партизаны и...
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