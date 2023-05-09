Перестройка промышленности и партизанские отряды: как белорусы приближали победный май 1945-го?

«Мы начали выпускать мины и снаряды для нужд фронта, таким образом помогая ковать Победу над врагом», – отметил Петр Ситайло.



На третий день войны объявили мобилизацию. 27 тысяч белорусов ушли в Красную армию. А еще 30 тысяч рабочих, колхозников и служащих Гомельской, Могилевской, Витебской, частично Минской областей и Полесья взяли в руки оружие и ушли в партизаны.

«Партизанское движение организуется только в том случае, если оно обеспечено кадрами, оружием, взрывчаткой. И с другой стороны, если партизаны пользуются лояльностью со стороны местного населения», – пояснил кандидат исторических наук Александр Киселев.

С июня 1941-го по июль 1944-го партизаны Беларуси устранили около полумиллиона солдат вермахта, пустили под откос больше 11 тысяч эшелонов, разгромили тысячу вражеских штабов и гарнизонов. В ответ нацисты сжигали людей целыми деревнями.

«В советский период мы говорили о 186 сожженных деревнях полностью, с жителями. Сегодня этот список по нашему предложению должен быть дополнен более чем на сотню еще населенных пунктов, которые разделили судьбу Хатыни», – заявил генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Швед.