ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Перестройка промышленности и партизанские отряды: как белорусы приближали победный май 1945-го?

09.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Перестройка промышленности и партизанские отряды: как белорусы приближали победный май 1945-го?
 Владимир Лупейко/ТАСС

В первые дни Великой Отечественной из Беларуси эвакуировали более 100 предприятий. Эшелоны с оборудованием отправляли на Урал. Тысячи людей уходили в партизаны и Красную армию. Какой вклад в Победу внесли белорусы, рассказал корреспондент «МИР 24» Руслан Турков.

Эвакуация белорусского завода сельскохозяйственной техники в Гомеле началась в первые дни войны. Станки, оборудование и документацию грузили женщины и старики. Мужчины были на фронте. 1100 вагонов вместе со специалистами отправили в город Курган Челябинской области.

«Оборудование, которое было необходимо срочно, мы под крыши поставили, а остальную всю часть прямо на поле размещали, устанавливали и делали продукцию», – рассказал заведующий музеем «Гомсельмаш» Петр Ситайло.

23 июня был введен план по производству оружия и ремонту боевой техники. Только в Гомеле организовали 30 передвижных мастерских и наладили производство мин. «Красный металлист» в Бобруйске делал ручные гранаты. В Мозыре и Витебске ремонтировали подбитую танковую технику.

«Мы начали выпускать мины и снаряды для нужд фронта, таким образом помогая ковать Победу над врагом», – отметил Петр Ситайло.

На третий день войны объявили мобилизацию. 27 тысяч белорусов ушли в Красную армию. А еще 30 тысяч рабочих, колхозников и служащих Гомельской, Могилевской, Витебской, частично Минской областей и Полесья взяли в руки оружие и ушли в партизаны.

«Партизанское движение организуется только в том случае, если оно обеспечено кадрами, оружием, взрывчаткой. И с другой стороны, если партизаны пользуются лояльностью со стороны местного населения», – пояснил кандидат исторических наук Александр Киселев.

С июня 1941-го по июль 1944-го партизаны Беларуси устранили около полумиллиона солдат вермахта, пустили под откос больше 11 тысяч эшелонов, разгромили тысячу вражеских штабов и гарнизонов. В ответ нацисты сжигали людей целыми деревнями.

«В советский период мы говорили о 186 сожженных деревнях полностью, с жителями. Сегодня этот список по нашему предложению должен быть дополнен более чем на сотню еще населенных пунктов, которые разделили судьбу Хатыни», – заявил генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Швед.

Три года оккупации республики имели страшные последствия. Более трех миллионов бойцов Красной армии и мирных жителей погибли в годы войны. Это данные Генеральной прокуратуры Беларуси.

В Беларуси действовало 260 лагерей смерти, из них 14 детских и 200 еврейских гетто. Жертвами нацистского геноцида стали полтора миллиона человек.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В первые дни Великой Отечественной из Беларуси эвакуировали более 100 предприятий. Эшелоны с оборудованием отправляли на Урал. Тысячи людей уходили в партизаны и...
 
Новости дня
Новости разные
 
День Победы – общий праздник: в странах СНГ прошли церемонии возложения венков к местам воинской славы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.05.2023
Mir24.TV Belarus
09.05.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика