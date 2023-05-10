«Беларусь помнит»: Лукашенко вместе с сыновьями возложил цветы к монументу Победы в центре Минска

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В рамках республиканской акции «Беларусь помнит» состоялось возложение цветов и венков к монументу Победы в центре Минска. В церемонии принял участие президент страны Александр Лукашенко. По традиции главу государства сопровождали его сыновья.