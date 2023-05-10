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«Беларусь помнит»: Лукашенко вместе с сыновьями возложил цветы к монументу Победы в центре Минска

10.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В рамках республиканской акции «Беларусь помнит» состоялось возложение цветов и венков к монументу Победы в центре Минска. В церемонии принял участие президент страны Александр Лукашенко. По традиции главу государства сопровождали его сыновья.

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В торжестве также приняли участие высшее руководство страны, представители госорганов, силового блока, дипломатического корпуса, духовенства, общественных организаций, политических партий, трудовых коллективов, молодежь, ветераны, а также минчане и гости столицы. На площади Победы собрались сотни людей с государственными флагами, цветами, воздушными шарами, многие держали в руках портреты героев Великой Отечественной войны и фронтовиков.

Ранее во вторник белорусский лидер вместе с президентом России Владимиром Путиным и другими лидерами стран СНГ возложил венок и цветы к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Александровском саду в Москве. До этого на Красной площади Лукашенко с трибуны понаблюдал за Парадом Победы.



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Теги: Минск
 
 
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Торжественная акция прошла на площади Победы. По традиции главу государства сопровождали его сыновья.
 
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