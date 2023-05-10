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«Беларусь помнит»: Лукашенко вместе с сыновьями возложил цветы к монументу Победы в центре Минска
10.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В рамках республиканской акции «Беларусь помнит» состоялось возложение цветов и венков к монументу Победы в центре Минска. В церемонии принял участие президент страны Александр Лукашенко. По традиции главу государства сопровождали его сыновья.
Ранее во вторник белорусский лидер вместе с президентом России Владимиром Путиным и другими лидерами стран СНГ возложил венок и
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Торжественная акция прошла на площади Победы. По традиции главу государства сопровождали его сыновья.
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