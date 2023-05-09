День Победы – общий праздник: в странах СНГ прошли церемонии возложения венков к местам воинской славы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

День Победы – общий праздник для бывших республик Советского Союза. Его ежегодно отмечают во всех странах Содружества, сообщает «МИР 24».

Беларусь

Возлагать цветы в Беларуси начали с самого утра. К памятникам несут гвоздики, розы и тюльпаны. Самые посещаемые места в этот день в столице – стела «Минск – город-герой» и монумент Победы. Всего в стране около девяти тысяч памятников и захоронений.

В годы Великой Отечественной войны погиб каждый третий белорус. По данным Национального архива страны, фашисты сожгли 9 101 деревню. К памятным местам уже традиционно приезжают и делегации, и простые белорусы.

«Мы из России, из Ярославской области, Переславль-Залесский. Приехали сюда на 9 мая, чтобы посмотреть, как здесь проходят торжества. Очень понравилось, как здесь чтят историческую память», – отметил турист Андрей Фролов.

«Мы в первый раз в Минске, приехали сюда, чтобы отдохнуть. Сами мы из Витебска, обычно в своем городе ходим на парад», – рассказала турист Елизавета Огородникова.

Казахстан

В Астане подвиг героев Великой Отечественной войны почтили послы и главы дипломатических представительств стран СНГ в Казахстане. Они возложили цветы к мемориалу «Родина-мать» и памятнику генерал-майора Ивана Панфилова. На войну из Казахстана ушли свыше 1 млн 300 тысяч человек, половина из них навсегда осталась на поле боя.

«На фронтах Великой Отечественной под Москвой и Ленинградом, под Сталинградом и под Ржевом, на Курской дуге, при освобождении Восточной Европы и при взятии Берлина казахстанцы проявили себя действительно как герои, являя примеры самопожертвования и подвигов. Это дань памяти, дань уважения к их подвигу», – отметил чрезвычайный и полномочный посол России в Казахстане Алексей Бородавкин.

На торжественную церемонию пригласили фронтовиков и ветеранов Афганистана.

В память о подвиге алматинцы 9 мая по традиции приходят к Вечному огню. Сегодня у мемориала – тысячи горожан с цветами и портретами своих родных. Тех, кто участвовал в Великой Отечественной и приближал Победу.

Горы гвоздик и роз вырастают за считанные минуты. Из Казахстана на фронт ушло больше миллиона человек, половина навсегда осталась на полях сражений. Сейчас в Алматы проживают 56 участников Великой Отечественной. Ветеранов встречают «Смуглянкой» и благодарят за мирное небо. Александр Степанович Журавлев в 1943-м году воевал на Карельском фронте. С июля 44-го перешел на 1-й Украинский, а затем сражался с врагом в Польше, Германии и Чехословакии. Служил в гвардейской артиллерийской бригаде разведчиком.

«Мы себя чувствовали прекрасно и говорили: «Хорошо, что дожили до этого дня», потому что много ребят потеряли. Из тех 12 человек, кто со мной призывался в армию, всего трое осталось», – рассказал ветеран Великой Отечественной войны Александр Журавлев.

Армения

Почти во всех городах и селах есть монументы погибшим воинам, куда приходят ветераны и потомки участников Великой Отечественной войны, чтобы возложить цветы. К монументу «Мать Армения» в парке Победы приходят ереванцы, приезжают жители из близлежащих городов и сел. В 1941-м каждый четвертый житель Советской Армении отправился на фронт, половина из них не вернулась домой.

«Мы воевали в Севастополе, мой друг-связист отправился установить технику у моря и погиб, я тащил его тело в Севастополь. Попал на минное поле, сам чудом спасся. Мы воевали без оружия, у нас не было авиации, только «кукурузник», – вспоминает ветеран Великой Отечественной войны Андраник Геворкян.

«Воспоминания тех лет должны храниться в сердце каждого из нас, мы все должны поклоняться им. Я каждый год прихожу сюда, чтобы отдать дань памяти Советскому Союзу, единению и любви», – поделился житель Еревана Манвел Хачатрян.

Кыргызстан

Площадь Победы в центре Бишкека – центр всех торжественных мероприятий в честь Дня Победы. Тысячи человек приносят цветы к мемориалу Вечного огня. Сюда же подошла колонна участников акции «Бессмертный полк». Такие марши сегодня прошли в городах и селах Кыргызстана.

Главные герои сегодняшнего праздника – ветераны. На площади их сопровождают персональные помощники. Всего, по последним данным, в стране 68 фронтовиков и тружеников тыла. В их честь прошел военный парад – личный состав Бишкекского гарнизона маршем прошел вокруг Вечного огня. А память погибших участники торжества почтили минутой молчания и митингом-реквиемом.

Азербайджан

В Баку почтили память погибших участников Великой Отечественной войны – послы стран Содружества в Азербайджане, представители Россотрудничества, потомки фронтовиков собрались у мемориального комплекса «Братская Могила». Они возложили венки и живые цветы к монументу. Из Азербайджанской ССР на фронт ушли более 600 тысяч человек, половина из них не вернулась с войны.

«Торопов Павел Ильич 25 лет был председателем колхоза в Али-Байрамлы, сейчас наш район называется Ширван. Недавно мы были у него на могиле, он здесь похоронен в Али-Байрамлах. Тоже отдали свой долг, навестили. Он похоронен рядом со своим товарищем, однополчанином», – поделилась внучка участника Великой Отечественной войны Оксана Джабарова.

Грузия

9 мая в Грузии праздничный день, выходной. Жители республики собираются семьями и вспоминают героев Великой Отечественной. С первых дней войны из Грузии на фронт отправились 700 тысяч добровольцев, почти половина из них не вернулись.



78-ю годовщину Победы отмечают в парке Ветеранов, сюда пришли участники сражений, их дети, внуки и правнуки. Поздравить с праздником пришли и первые лица страны, церемония возложения венков состоялась у бюста Мелитона Кантарии.

Распоряжением премьер-министра Ираклия Гарибашвили все участники Великой Отечественной войны, а их осталось 114 человек, получат денежное вознаграждение в размере 1000 лари, это почти 31 тысяча рублей. Торжественные мероприятия проходят и в регионах. А вечером, по традиции, в домах состоятся застолья, где в память о героях поднимут бокалы с красным вином.



Таджикистан

В Таджикистане День Победы традиционно начался с возложения венков у Вечного огня в столичном парке Победы. В церемонии приняли участие председатели верхней и нижней палат парламента, премьер-министр, министр обороны, представители дипломатического корпуса и ветераны войны.

В годы Великой Отечественной войны из Таджикистана на войну ушли более 300 тысяч человек, треть из них не вернулась с полей сражений. Сейчас в стране осталось 37 участников Великой Отечественной войны. Накануне с праздником их поздравил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Каждому ветерану глава государства выделил из президентского фонда по 18 тысяч сомони, или 127 тысяч рублей.