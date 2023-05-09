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День Победы – общий праздник: в странах СНГ прошли церемонии возложения венков к местам воинской славы

09.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

День Победы – общий праздник: в странах СНГ прошли церемонии возложения венков к местам воинской славы
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

День Победы – общий праздник для бывших республик Советского Союза. Его ежегодно отмечают во всех странах Содружества, сообщает «МИР 24».

Беларусь

Возлагать цветы в Беларуси начали с самого утра. К памятникам несут гвоздики, розы и тюльпаны. Самые посещаемые места в этот день в столице – стела «Минск – город-герой» и монумент Победы. Всего в стране около девяти тысяч памятников и захоронений.

В годы Великой Отечественной войны погиб каждый третий белорус. По данным Национального архива страны, фашисты сожгли 9 101 деревню. К памятным местам уже традиционно приезжают и делегации, и простые белорусы.

«Мы из России, из Ярославской области, Переславль-Залесский. Приехали сюда на 9 мая, чтобы посмотреть, как здесь проходят торжества. Очень понравилось, как здесь чтят историческую память», – отметил турист Андрей Фролов.

«Мы в первый раз в Минске, приехали сюда, чтобы отдохнуть. Сами мы из Витебска, обычно в своем городе ходим на парад», – рассказала турист Елизавета Огородникова.

Казахстан

В Астане подвиг героев Великой Отечественной войны почтили послы и главы дипломатических представительств стран СНГ в Казахстане. Они возложили цветы к мемориалу «Родина-мать» и памятнику генерал-майора Ивана Панфилова. На войну из Казахстана ушли свыше 1 млн 300 тысяч человек, половина из них навсегда осталась на поле боя.

«На фронтах Великой Отечественной под Москвой и Ленинградом, под Сталинградом и под Ржевом, на Курской дуге, при освобождении Восточной Европы и при взятии Берлина казахстанцы проявили себя действительно как герои, являя примеры самопожертвования и подвигов. Это дань памяти, дань уважения к их подвигу», – отметил чрезвычайный и полномочный посол России в Казахстане Алексей Бородавкин.

На торжественную церемонию пригласили фронтовиков и ветеранов Афганистана.

В память о подвиге алматинцы 9 мая по традиции приходят к Вечному огню. Сегодня у мемориала – тысячи горожан с цветами и портретами своих родных. Тех, кто участвовал в Великой Отечественной и приближал Победу.

Горы гвоздик и роз вырастают за считанные минуты. Из Казахстана на фронт ушло больше миллиона человек, половина навсегда осталась на полях сражений. Сейчас в Алматы проживают 56 участников Великой Отечественной. Ветеранов встречают «Смуглянкой» и благодарят за мирное небо. Александр Степанович Журавлев в 1943-м году воевал на Карельском фронте. С июля 44-го перешел на 1-й Украинский, а затем сражался с врагом в Польше, Германии и Чехословакии. Служил в гвардейской артиллерийской бригаде разведчиком.

«Мы себя чувствовали прекрасно и говорили: «Хорошо, что дожили до этого дня», потому что много ребят потеряли. Из тех 12 человек, кто со мной призывался в армию, всего трое осталось», – рассказал ветеран Великой Отечественной войны Александр Журавлев.

Армения

Почти во всех городах и селах есть монументы погибшим воинам, куда приходят ветераны и потомки участников Великой Отечественной войны, чтобы возложить цветы. К монументу «Мать Армения» в парке Победы приходят ереванцы, приезжают жители из близлежащих городов и сел. В 1941-м каждый четвертый житель Советской Армении отправился на фронт, половина из них не вернулась домой.

«Мы воевали в Севастополе, мой друг-связист отправился установить технику у моря и погиб, я тащил его тело в Севастополь. Попал на минное поле, сам чудом спасся. Мы воевали без оружия, у нас не было авиации, только «кукурузник», – вспоминает ветеран Великой Отечественной войны Андраник Геворкян.

«Воспоминания тех лет должны храниться в сердце каждого из нас, мы все должны поклоняться им. Я каждый год прихожу сюда, чтобы отдать дань памяти Советскому Союзу, единению и любви», – поделился житель Еревана Манвел Хачатрян.

Кыргызстан

Площадь Победы в центре Бишкека – центр всех торжественных мероприятий в честь Дня Победы. Тысячи человек приносят цветы к мемориалу Вечного огня. Сюда же подошла колонна участников акции «Бессмертный полк». Такие марши сегодня прошли в городах и селах Кыргызстана.

Главные герои сегодняшнего праздника – ветераны. На площади их сопровождают персональные помощники. Всего, по последним данным, в стране 68 фронтовиков и тружеников тыла. В их честь прошел военный парад – личный состав Бишкекского гарнизона маршем прошел вокруг Вечного огня. А память погибших участники торжества почтили минутой молчания и митингом-реквиемом.

Азербайджан

В Баку почтили память погибших участников Великой Отечественной войны – послы стран Содружества в Азербайджане, представители Россотрудничества, потомки фронтовиков собрались у мемориального комплекса «Братская Могила». Они возложили венки и живые цветы к монументу. Из Азербайджанской ССР на фронт ушли более 600 тысяч человек, половина из них не вернулась с войны.

«Торопов Павел Ильич 25 лет был председателем колхоза в Али-Байрамлы, сейчас наш район называется Ширван. Недавно мы были у него на могиле, он здесь похоронен в Али-Байрамлах. Тоже отдали свой долг, навестили. Он похоронен рядом со своим товарищем, однополчанином», – поделилась внучка участника Великой Отечественной войны Оксана Джабарова.

Грузия

9 мая в Грузии праздничный день, выходной. Жители республики собираются семьями и вспоминают героев Великой Отечественной. С первых дней войны из Грузии на фронт отправились 700 тысяч добровольцев, почти половина из них не вернулись.

78-ю годовщину Победы отмечают в парке Ветеранов, сюда пришли участники сражений, их дети, внуки и правнуки. Поздравить с праздником пришли и первые лица страны, церемония возложения венков состоялась у бюста Мелитона Кантарии.

Распоряжением премьер-министра Ираклия Гарибашвили все участники Великой Отечественной войны, а их осталось 114 человек, получат денежное вознаграждение в размере 1000 лари, это почти 31 тысяча рублей. Торжественные мероприятия проходят и в регионах. А вечером, по традиции, в домах состоятся застолья, где в память о героях поднимут бокалы с красным вином.

Таджикистан

В Таджикистане День Победы традиционно начался с возложения венков у Вечного огня в столичном парке Победы. В церемонии приняли участие председатели верхней и нижней палат парламента, премьер-министр, министр обороны, представители дипломатического корпуса и ветераны войны.

В годы Великой Отечественной войны из Таджикистана на войну ушли более 300 тысяч человек, треть из них не вернулась с полей сражений. Сейчас в стране осталось 37 участников Великой Отечественной войны. Накануне с праздником их поздравил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Каждому ветерану глава государства выделил из президентского фонда по 18 тысяч сомони, или 127 тысяч рублей.

«Сохранение праздника Победы, прежде всего, необходимо для молодежи. Чтобы наша молодежь знала, какой была Великая Отечественная война и с каким трудом добились этой Победы», – подчеркнул председатель Совета ветеранов войны и труда Республики Таджикистан Рахмат Кудратов.



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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Страны Содружества отмечают 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
 
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