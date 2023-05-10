День Победы в Минске завершился салютом

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

В Беларуси с размахом отпраздновали День Победы. Самые масштабные мероприятия развернулись на одноименной площади столицы. Президент Александр Лукашенко там возложил цветы и почтил память героев. А в центре Минска и других городов прошли народные гуляния, там работали интерактивные площадки, фуд-корты, ярмарки. Как завершился праздничный день, расскажет Янина Василевская.

Поздним вечером у монумента Победы собрались тысячи минчан и гостей столицы. Эта площадь, ее центральное место, люди стекаются сюда со всего города. Все, чтобы посмотреть на главный завершающий аккорд праздничного дня – залпы салюта. Его запустили в шести точках города. По традиции небо окрасили цвета белорусского флага – красный, зеленый и белый.

На Октябрьской площади салюту предшествовал масштабный гала-концерт. Похожие площадки работали и в других точках города. В исполнении белорусских артистов со сцен звучали песни военных лет, современные и народные композиции.