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День Победы в Минске завершился салютом

10.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

День Победы в Минске завершился салютом
 МТРК «Мир»

В Беларуси с размахом отпраздновали День Победы. Самые масштабные мероприятия развернулись на одноименной площади столицы. Президент Александр Лукашенко там возложил цветы и почтил память героев. А в центре Минска и других городов прошли народные гуляния, там работали интерактивные площадки, фуд-корты, ярмарки. Как завершился праздничный день, расскажет Янина Василевская.

Поздним вечером у монумента Победы собрались тысячи минчан и гостей столицы. Эта площадь, ее центральное место, люди стекаются сюда со всего города. Все, чтобы посмотреть на главный завершающий аккорд праздничного дня – залпы салюта. Его запустили в шести точках города. По традиции небо окрасили цвета белорусского флага – красный, зеленый и белый.

На Октябрьской площади салюту предшествовал масштабный гала-концерт. Похожие площадки работали и в других точках города. В исполнении белорусских артистов со сцен звучали песни военных лет, современные и народные композиции.



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Теги: Минск
 
 
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По традиции небо окрасили цвета белорусского флага – красный, зеленый и белый.
 
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