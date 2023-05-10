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«Антифрод» - новый сервис А1 по защите от онлайн-мошенничества

10.05.2023 16:31 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

«Антифрод» - новый сервис А1 по защите от онлайн-мошенничества

Компания А1 запустила новую услугу – «Антифрод». Решение развернуто в аттестованном сегменте дата-центра А1 и представляет собой сессионный антифрод на базе Kaspersky Fraud Prevention.

Сервис сочетает в себе интеллектуальную защиту от кибермошенничества и удобство работы легитимных пользователей. Примененные технологии на базе машинного обучения помогают снизить финансовые и репутационные потери, а также сократить расходы на двухфакторную аутентификацию. Размещение платформы в аттестованном облаке гарантирует безопасную передачу данных через шифрованные каналы.

Антифрод позволяет выявлять сложные схемы мошенничества в цифровых каналах в режиме реального времени. Это достигается путем непрерывного анализа сессии пользователя и использования данных об устройстве.

Система собирает и изучает действия пользователя на нескольких уровнях (от поведенческого анализа и поведенческой биометрии до анализа характеристик устройства и окружения) и создает шаблоны добросовестного и подозрительного поведения.

Благодаря этому «Антифрод» выявляет аномалии и предотвращает мошеннические транзакции на самых ранних этапах. Далее можно заблокировать такую операцию или запросить у пользователя дополнительное подтверждение личности (второй фактор аутентификации).

Кроме анализа поведения пользователей, услуга «Антифрод» от А1 позволяет в дистанционном режиме и без установки дополнительного программного обеспечения определять зараженные устройства, которые могут использоваться для совершения мошеннических действий.

Применение технологий машинного обучения и обнаружение признаков мошенничества на ранних этапах делают взаимодействие пользователя с приложением более удобным: для подтверждения личности не обязательно использовать сложную многоступенчатую систему аутентификации, а на выполнение необходимых операций тратится меньше времени.

Новая услуга доступна клиентам по модели SaaS: ее легко подключить и использовать по подписке с ежемесячной оплатой за каждого пользователя (абонента).

Записаться на демонстрацию «Антифрод» с экспертом А1 можно по ссылке.

 
 
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Компания А1 запустила новую услугу - «Антифрод». Решение развернуто в аттестованном сегменте дата-центра А1 и представляет собой сессионный антифрод на базе Kaspersky...
 
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