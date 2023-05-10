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Первые в СНГ агродроны запустили в серийное производство в Беларуси
10.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
Серийный выпуск первых в СНГ агродронов начали в Беларуси. Конструкторы разработали беспилотник для опрыскивания растений удобрениями. «Умную» технику будут использовать в обработке кукурузы и подсолнечника. Корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко оценила модель.
Перед сборкой полная проверка всех систем – двигателя, лопастей, электрики, программного обеспечения. Изготавливают
Белорусская разработка получила евразийский патент. Это уже третье поколение роботов-опрыскивателей. Они стали больше и умнее. Сами программируют полет, считывают препятствия. Машины могут работать и днем, и ночью, а иногда они намного эффективнее своих наземных коллег.
На этом же предприятии собирают автожиры. Двухместный летательный аппарат – отец вертолета. Для взлета ему не нужен аэродром, а сложные метеоусловия – не помеха. Пилоты говорят: такая «птица» безопаснее самолета.
Максимальная высота – четыре километра. Скорость – до 200 км/ч. Летательный аппарат используют для обзорных полетов, мониторинга границ и перевозки людей.
Белорусские автожиры уже летают в небе Казахстана и Турции. Производители планируют расширять географию поставок.
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Конструкторы разработали беспилотник для опрыскивания растений удобрениями. «Умную» технику будут использовать в обработке кукурузы и подсолнечника.
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