Первые в СНГ агродроны запустили в серийное производство в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

Серийный выпуск первых в СНГ агродронов начали в Беларуси. Конструкторы разработали беспилотник для опрыскивания растений удобрениями. «Умную» технику будут использовать в обработке кукурузы и подсолнечника. Корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко оценила модель.

Перед сборкой полная проверка всех систем – двигателя, лопастей, электрики, программного обеспечения. Изготавливают агродрон за пять дней, столько же тестируют на улице. Потерять контроль в небе такой машине опасно.

«Максимальный взлетный вес – до 60 кг. И так как это агродрон для проведения химобработки различных посевов, бак вмещает 35 литров химического состава. В зависимости от пожелания заказчиков это либо гербициды, либо какие-нибудь удобрения», – рассказал главный технолог опытного производства Владимир Рыльков.

Белорусская разработка получила евразийский патент. Это уже третье поколение роботов-опрыскивателей. Они стали больше и умнее. Сами программируют полет, считывают препятствия. Машины могут работать и днем, и ночью, а иногда они намного эффективнее своих наземных коллег.

«Агродроны нужны тогда, когда применение механизированной техники затруднено. К примеру, ранняя весна, достаточно сложная паводковая обстановка и когда механизированная техника не может физически подойти к полю. Вторая часть – это когда созрел урожай. Особенно высокие растения – кукуруза, подсолнечник. И в этом случае использование механизированной техники приводит к частичной потере урожая», – пояснил генеральный директор предприятия по производству авиационной техники Юрий Леоновец.

На этом же предприятии собирают автожиры. Двухместный летательный аппарат – отец вертолета. Для взлета ему не нужен аэродром, а сложные метеоусловия – не помеха. Пилоты говорят: такая «птица» безопаснее самолета.