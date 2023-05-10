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Первые в СНГ агродроны запустили в серийное производство в Беларуси

10.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первые в СНГ агродроны запустили в серийное производство в Беларуси
 МТРК «Мир»

Серийный выпуск первых в СНГ агродронов начали в Беларуси. Конструкторы разработали беспилотник для опрыскивания растений удобрениями. «Умную» технику будут использовать в обработке кукурузы и подсолнечника. Корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко оценила модель.

Перед сборкой полная проверка всех систем – двигателя, лопастей, электрики, программного обеспечения. Изготавливают агродрон за пять дней, столько же тестируют на улице. Потерять контроль в небе такой машине опасно.

«Максимальный взлетный вес – до 60 кг. И так как это агродрон для проведения химобработки различных посевов, бак вмещает 35 литров химического состава. В зависимости от пожелания заказчиков это либо гербициды, либо какие-нибудь удобрения», – рассказал главный технолог опытного производства Владимир Рыльков.

Белорусская разработка получила евразийский патент. Это уже третье поколение роботов-опрыскивателей. Они стали больше и умнее. Сами программируют полет, считывают препятствия. Машины могут работать и днем, и ночью, а иногда они намного эффективнее своих наземных коллег.

«Агродроны нужны тогда, когда применение механизированной техники затруднено. К примеру, ранняя весна, достаточно сложная паводковая обстановка и когда механизированная техника не может физически подойти к полю. Вторая часть – это когда созрел урожай. Особенно высокие растения – кукуруза, подсолнечник. И в этом случае использование механизированной техники приводит к частичной потере урожая», – пояснил генеральный директор предприятия по производству авиационной техники Юрий Леоновец.

На этом же предприятии собирают автожиры. Двухместный летательный аппарат – отец вертолета. Для взлета ему не нужен аэродром, а сложные метеоусловия – не помеха. Пилоты говорят: такая «птица» безопаснее самолета.

«Безопаснее, потому что здесь сдвиг ветра – просто движение педалями, там сдвиг ветра – это может быть и авария. Отказ двигателя – это просто посадка, может быть, не слишком мягкая. Там уже, может быть, и катастрофа. Самолет, например, тоже может сесть с выключенным двигателем, но он, когда касается земли, у него будет скорость больше сотни, и уже потом то, что останется от него, будут разбирать эксперты», – отметил командир авиационного отряда Геннадий Микуцкий.

Максимальная высота – четыре километра. Скорость – до 200 км/ч. Летательный аппарат используют для обзорных полетов, мониторинга границ и перевозки людей.

Белорусские автожиры уже летают в небе Казахстана и Турции. Производители планируют расширять географию поставок.



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Конструкторы разработали беспилотник для опрыскивания растений удобрениями. «Умную» технику будут использовать в обработке кукурузы и подсолнечника.
 
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