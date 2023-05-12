Учения по борьбе с холерой провели в аэропорту Минска

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В минском аэропорту прошли учения медиков. По легенде на борту самолета – пассажиры с холерой. Они привезли опасную инфекцию из путешествия. Чтобы болезнь не распространилась, все службы действуют по четкой инструкции. По какой, узнала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

В этом самолете два пассажира с холерой. И целый салон так называемых контактов первого уровня. Пока диагноз не подтвердился. Но не успел борт приземлиться, а эпидемиологи уже готовы оказывать помощь. Диарея, рвота и обезвоживание – все признаки опасной кишечной инфекции. По легенде мать и дочь прилетели в Беларусь из Кении. Там ели много сырых овощей и фруктов.

Больных немедленно госпитализируют. Прямо из самолета в амбулаторный лифт. А после в изолятор. Главное исключить контакт с окружающими и не допустить обезвоживания.