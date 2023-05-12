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Учения по борьбе с холерой провели в аэропорту Минска

12.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Учения по борьбе с холерой провели в аэропорту Минска
 Фото: МТРК «МИР»

В минском аэропорту прошли учения медиков. По легенде на борту самолета – пассажиры с холерой. Они привезли опасную инфекцию из путешествия. Чтобы болезнь не распространилась, все службы действуют по четкой инструкции. По какой, узнала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

В этом самолете два пассажира с холерой. И целый салон так называемых контактов первого уровня. Пока диагноз не подтвердился. Но не успел борт приземлиться, а эпидемиологи уже готовы оказывать помощь. Диарея, рвота и обезвоживание – все признаки опасной кишечной инфекции. По легенде мать и дочь прилетели в Беларусь из Кении. Там ели много сырых овощей и фруктов.

Больных немедленно госпитализируют. Прямо из самолета в амбулаторный лифт. А после в изолятор. Главное исключить контакт с окружающими и не допустить обезвоживания.

«В самолете они пили минеральную воду сами и просили воду у бортпроводников. Здесь они перорально тоже принимают жидкость. В изоляторе мы имеем возможность сделать полисолевой раствор нормогидрон. Девочке для профилактики мы наладили венозный доступ, на случай обострения ситуации», – сказал врач скорой медицинской помощи здравпункта «Национального аэропорта Минск» Валерий Пукита.

Врачи, санслужбы, работники аэропорта – все в защитных костюмах. Инфекция может передастся от любого прикосновения. По инструкции нужно обработать санитайзерами ручную кладь пассажиров, их багаж и салон самолета.

«Перед тем, как подняться в воздушное судно, впереди идет инструктор-дезинфектор с орошением всего трапа, с акцентом на поручни и перила, ступеньки, идет обработка дверей. В самом самолете будут обрабатываться все поверхности: это и сидения, это откидные столики, шторки, кухонный отсек, санузлы», – рассказала заведующий минским городским центром дезинфекции и стерилизации Регина Завадская.

На учениях около 50 человек. Все они перед отработкой практики еще раз повторили теорию.

«Такие учения проходят, как правило, ежегодно, не только республиканские, но и на уровне областей, на уровне районов. Рассматриваются различные ситуации: это и лихорадка Эбола, лихорадка Зика, сибирская язва, желтая лихорадка», – заявил заместитель министра здравоохранения Беларуси Александр Тарасенко.

Такие ситуации в Беларуси случаются редко. Но специалисты говорят: к ним нужно быть готовыми. К примеру, несколько месяцев назад у одного из пассажиров аэропорта было подозрение на сибирскую язву. Оно не подтвердилось. Но все службы, как и на учениях, действовали оперативно и слаженно.

Ежегодно в мире холерой заражаются до четырех миллионов человек. Вспышки этого заболевания чаще всего случаются в африканском регионе.



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Теги: Минск
 
 
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По легенде на борту самолета – больные пассажиры. Они привезли опасную инфекцию из путешествия.
 
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