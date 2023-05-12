Что происходит на рынке онлайн-гемблинга, и как на это влияют технологии? Большое интервью с экспертом Betera

Источник материала: ProBusiness



Павел Черник. Фото: Павел Садовский, probusiness.io

3 года назад Betera запустила первое легальное онлайн-казино в Беларуси. За это время данное направление в компании стало ключевым драйвером развития. Поговорили с Head of Gambling Products в Betera Павлом Черником о трендах в индустрии iGaming, отличиях белорусского рынка от глобального и портрете современного игрока.

«У белорусских компаний есть возможность выбирать Best Practice»

— Опишите, как изменилась сфера iGaming за последнее время? Какие ключевые изменения вы отмечаете и почему считаете их важными?

— Самое главное изменение последних лет — глобальная индустрия iGaming все больше выходит из подполья и легализуется на многих рынках. И, конечно, переход в легальное поле ознаменовал значительный рост компаний в данной сфере. Причем это касается как операторских сетей, так и провайдеров нового игрового контента, платежных сервисов и т.д.

Само собой индустрия стала и более технологичной за последние годы. Все больше появляется крутых ИТ-специалистов, которые работают в сфере iGaming. Почти все серьезные компании сейчас делают упор на развитие Tech-составляющей в стратегии развития бизнеса.



Павел Черник. Фото: Павел Садовский, probusiness.io

И, конечно, заметно качественно вырос уровень маркетинга в индустрии iGaming. Он постоянно становится все более интересным, креативным и, как мне кажется, тонким и стильным. По крайней мере, я сам это заметил.

— На ваш взгляд, какие тенденции наметились в сфере iGaming на мировом рынке?

— Важно понимать, что весь мировой рынок тоже состоит из множества локальных. Даже в соседствующих друг с другом странах может действовать совершенно разная политика в отношении игорного бизнеса.

Но если рассматривать тенденции в целом, то они везде довольно схожие. Главным образом, это повышение «гибкости» компаний. Сегодня все учатся реагировать на постоянные изменения, введение новых правил регулирования. Поэтому компаниям важно оперативно отслеживать тренды, глубоко изучать и анализировать пользователя и в соответствии с полученными данными улучшать свой продукт.

— Чем локальный белорусский рынок отличается от мирового?

— У нас в принципе достаточно молодой рынок — по сути индустрия начала развитие только в 2020 году, когда онлайн-казино были официально легализованы. Конечно, поначалу всем компаниям, которые решили работать и развиваться в Беларуси, приходилось скорее перенимать опыт, опираться на практику других стран. И, хочу отметить, что в этом нет ничего зазорного. Ведь у бизнеса в таком случае есть возможность перенимать только лучшие практики. И уже к ним в некоторых случаях нужно примерять местные реалии.



Павел Черник. Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Это значит, что у белорусских компаний в сфере iGaming есть возможность выбирать именно те продукты и решения, которые продемонстрировали успех на других рынках. И, конечно, это в каком-то смысле страхует от ошибок. Ведь есть возможность видеть, если какая-то инициатива провалились на другом рынке, можно не наступать на те же грабли.

Да, мы в какой-то мере догоняем, но зато имеем возможность выбирать более надежные стратегии. Это удобно, ведь у нас уже есть данные и аналитика о том, как работают те или иные практики, решения, технологии. На базе этого можно быстрее и увереннее принимать решения. Это позволяет лучше понимать, что нужно и интересно пользователям. Так можно выстраивать систему приоритетов для бизнеса и эффективнее монетизировать свою работу.

— Белорусский рынок не очень большой: население всего 9 млн. Но тем не менее, здесь есть как минимум несколько крупных игроков в сфере iGaming. Как вы оцениваете возможности роста и развития в Беларуси?

— Я бы не сказал что у нас маленький рынок. И относительно компаний на нем: лишь несколько компаний имеют лицензию онлайн-казино. Поэтому больших игроков на рынке пока не так уж и много. Но они постоянно прибавляют в развитии: наращивают экспертизу, совершенствуют продукт. И конкуренция, естественно, обостряется.

Не буду заниматься «шапкозакидательством» — мы постоянно следим за тем, как развиваются наши конкуренты. Особенно обращаем внимание на то, что есть у них, и как это реализовано у нас. Это как раз задает направления для дальнейшего развития.

Поэтому Беларусь — это вполне здоровый конкурентный рынок для компании в сфере iGaming. На нем можно дышать, но при этом и расслабляться не стоит.

«VR — пока экзотика, а Mobile First — в приоритете»

— Какие ключевые тренды в iGaming-сфере в 2023 вы отмечаете?

— Очевидный тренд последних лет — это все более глубокий уход в Mobile. Относительно простые с точки зрения разработки игры для мобильных устройств приносят намного больше денег, чем сложные технологичные продукты, вроде VR-игр.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Некоторые видят потенциал в развитии VR-технологий в сфере iGaming. Но, на мой взгляд, пока это остается чем-то экзотическим и совсем не массовым. Дело в том, что для этого требуется дополнительное оборудование, есть привязка к конкретной локации для игры, да и в целом технология пока неоднозначна по восприятию пользователями.

В итоге VR-продукты получаются дорогими в разработке, но при этом далеко не самые популярные. Поэтому лично я скептически отношусь к VR в iGaming как к массовому тренду. Скорее, это может использоваться провайдерами как PR-инструмент или маркетинговая активность.

Несомненно, один из главных трендов в сфере — это рост количества криптоплатежей. Причем, это касается не только индустрии iGaming, но и многих других, осуществляющих свою деятельность онлайн. Пока это еще сложная тема для рынка Беларуси, но, я убежден, что на локальном рынке этот тренд также реализуется.

Еще один уже твердо стоящий на ногах тренд — сrash-игры. По сути, это игра, в которой вы делаете ставку, после чего начинается рост множителя. Когда закончится раунд — неизвестно. Игрок должен успеть «закрыть» ставку до того, как деньги сгорят. Такой тип игрового контента благосклонно восприняли пользователи, потому что он подкупает своей простотой и понятностью. Но не могу сказать, что сейчас этот вид игр активно развивается. Да, постоянно возникают какие-то модные фишки — например, интеграция NFT или крафтинг внутриигровых элементов. Но сама логика игры за счет этого не сильно развивается.

— Что из этих трендов реализовано либо в планах у Betera?

— В crash-играх у нас довольно широкая линейка продуктов от разных провайдеров. И мы продолжаем собирать по рынку подобные продукты, которые могут быть интересны пользователям. Кстати, буквально недавно мы первыми на рынке запустили superstar-game данного типа — Aviator от бренда Spribe . Это уже к присутствовавшим топ-играми категории.

И, конечно, для Betera явно выражен приоритет — Mobile First. Уже подавляющее большинство пользователей играют именно на мобильных устройствах. Это то, на что мы ориентируемся, этот тренд определяет вектор разработки и развития линейки игровых продуктов.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

— Расскажите о том, какие идеи удалось реализовать в Gambling-направлении Betera за последний год?

— В последний год наша команда была сосредоточена на миграции на новую платформу. Стояла задача в максимальном объеме перенести весь накопленный за годы игровой контент — а это более 1600 игр от 37 провайдеров. Все это нужно было заново интегрировать, тестировать у регулятора. Каждая из составляющих платформы являются для нас отдельным проектом, со своими техническими особенностями, требованиями, контрактными изменениями и так далее. На данный момент мы перенесли уже большую часть нашего гейм-контента. И продолжаем работать над тем, чтобы в кратчайшие сроки вернуть все остальное.

Вместе с тем мы нацелены представлять пользователям новинки игровой индустрии, которые не были доступны на нашей предыдущей платформе. На это мы делаем упор прямо сейчас, наряду с развитием и улучшением юзабилити всех функциональных компонентов платформы.

С переездом на новую платформу пользователи получили несколько фич, которых у нас не было ранее. Например, появился режим мультиоконности для любителей десктоп-версии и система «живых» рекомендаций на основе пользовательских предпочтений.

«Предложение не должно быть частью белого шума»

— Вы запустили первое легальное онлайн-казино в Беларуси 3 года назад. Можно ли утверждать, что инвестиции в проект полностью окупились?

— «Ковидные» годы стали достаточно благоприятным периодом для запуска онлайн-казино. Во время локдауна, когда временно отсутствовали почти все спортивные события, онлайн-казино стали приятным альтернативным предложением для тех, кто не знал, как себя развлечь. С тех пор со всем разнообразием продуктов онлайн-казино из второстепенного бизнес-направления, превратилось в основной драйвер компании Betera.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

И уже после окончания острой фазы пандемии онлайн-казино продолжило рост. Мы не стали сбавлять обороты, наоборот, продолжили улучшать процессы, наращивать скорость развития линеек различных продуктов, добавлять фичи.

— Мировой опыт подтверждает, что одна из тенденций iGaming-сферы — увеличение среднего размера ставок. Справедливо ли это утверждение для Беларуси?

— Да, такая тенденция на глобальном рынке присутствует. И в Беларуси средняя ставка тоже постепенно идет вверх. Думаю, это во многом связано с общим ростом уровня доверия к онлайн-сервисам. Теперь пользователь понимает, что онлайн-казино находится в «белой зоне», где игрок максимально защищен регулирующим органом, а оператор со своей стороны олицетворяет максимальное дружелюбие по части технической игровой поддержки.

Нужно понимать, что динамика роста размера ставок все-таки очень плавная. Ее можно заметить только на очень длинной перспективе — на отрезке минимум в полгода-год.



Павел Черник. Фото: Павел Садовский, probusiness.io

— Как Betera работает над привлечением аудитории и новых пользователей на платформу?

— Маркетинг делает упор на Digital. Сегодня уже недостаточно просто профессионально работать в этом направлении — нужно уметь стильно подавать продукт. Важно заинтересовать пользователя, отойти от стандартных клише в подаче офферов от гейминг-индустрии. Предложение не должно быть частью белого шума.

Нужно правильным образом постучаться к потенциальному пользователю, когда ему скучно. Это значит, что нужен более тонкий и персонализированный маркетинг, правильное позиционирование, разнообразие игрового контента, где каждый найдет для себя что-то интересное.

— Расскажите о поведении пользователей. Замечали ли вы, что игроки все больше ориентируются на статистику и увлекаются числами?

— Мы стараемся предоставлять игрокам абсолютно разные виды игр. В том числе и Live-казино, где есть больше возможностей играть осознанно, проявлять познания в теории вероятности, работе с числами, статистикой. Но при этом мы предлагаем и максимально легкие продукты, например, слоты, Instant-Games. Нельзя забывать о том, что есть огромный сегмент пользователей, которым нравится и то, и другое.

Я бы сказал, что нет заметного перекоса в сторону иммерсивности. Все-таки чаще выбирают что-то более простое — слоты с классными визуальными эффектами, приятной анимацией, внутриигровыми фичами, бонусами и так далее. Мы же со своей стороны стараемся предоставить весь спектр игровых продуктов, чтобы абсолютно каждый нашел что-то себе по душе.

— Каков портрет игрока онлайн-казино Betera?

За 3 года работы онлайн-казино портрет игрока почти не изменился. Наш пользователь все такой же разнополый, разновозрастный (но старше 21 года). Единственное, портрет нашего игрока стал более «разнообразным» по части игровых предпочтений.

И не мудрено, учитывая, как сильно расширилась линейка наших игровых продуктов. Наши игроки — это большое поле для анализа, потому что это пользователи из самых разных сегментов и социальных групп. Очень разношерстная компания. И к каждому из них нужен исключительно персонализированный подход.