ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В чем проблема со «звездными» сотрудниками: объясняем на реальном примере

12.05.2023 09:43 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness

В чем проблема со «звездными» сотрудниками: объясняем на реальном примере
Фото: promdevelop.com

Заполучить топового эксперта — маленькая победа для любого бизнеса. Кому-то удается забрать такого человека с рынка, кто-то выращивает его внутри компании. Но в любой из этих ситуаций есть нюансы. «Я не раз наблюдала, как топовые сотрудники становились проблемой для руководства», — признается основатель Vital Practice University Виктория Петрук. Она рассказала «Про бизнес» на реальном примере из практики, как владельцам бизнеса вести себя со «звездными» сотрудниками.

В чем проблема со «звездными» сотрудниками: объясняем на реальном примере
Виктория Петрук
Основатель Vital Practice University и профессионального сообщества Coach Leaders Community, магистр психологии

«Опытный и талантливый специалист — это менее гибкий сотрудник»

— В работе со «звездными» сотрудниками есть несколько подводных камней:

  1. Топовый эксперт — полностью профессионально сформированный, талантливый, а значит, менее гибкий сотрудник. Вероятно, ему будет непросто перестроится под вашу команду. Возможно, он даже не захочет этого делать. Топовый эксперт — это большой ценный багаж знаний, навыков, опыта и, как следствие, свой устоявшийся взгляд на профессиональные вопросы, не самая большая степень открытости новому и избыточная уверенность в себе.
  2. Топовый эксперт — человек погруженный в свой успешный опыт больше, чем в актуальные задачи команды. Сотрудник с небольшой экспертизой, привыкший к новым вызовам и нестандартным для него задачам, скорее найдет решение, которое нужно здесь и сейчас. А «звездный» сотрудник, углубленный в свою экспертизу, высоко ценящий свои прошлые успешные профессиональные находки, будет выбирать решения по памяти и из опыта.
  3. Топовый эксперт обладает большим авторитетом и его «негибкость» может оказаться заразительной для команды. Это почти наверняка будет тормозить рабочие процессы.

«Работники не искали выход, а стали сбрасывать ответственность и саботировать решения нового СЕО»

Приведу пример из моей практики. IT-департамент крупной компании многие годы возглавлял один топ-менеджер. Он зарекомендовала себя не только как прекрасный эксперт, но и как вдумчивый профессиональный управленец. Он уделял много времени вопросам развития корпоративной культуры: разработал стиль лидерства, научился сам и научил команду партнерским отношениям, распределенной ответственности. Строго говоря, он не был специалистом по внедрению корпоративной культуры, но за годы изучения и внедрения идей из этой сферы в жизнь компании сформировал четкое видение того, что будет лучше всего работать в ней.

В чем проблема со «звездными» сотрудниками: объясняем на реальном примере
Фото: mmgp.com

И все действительно работало хорошо. Но произошли изменения. Компания была вынуждена релоцироваться и сменить генерального директора. Новый СЕО принял решение иначе строить взаимодействие с командой: вертикальная система управления, взамен горизонтальной, конкуренция, вместо командного взаимодействия. Руководитель IT-департамента не мог адаптироваться к таким изменениям. Новая корпоративная культура и ее ценности были ему непонятны. Он сопротивлялся решениям генерального директора, его настрой разделила вся команда IT-департамента — серьезное сопротивление обнаружилось в одном из важнейших для компании направлений! Затем пример недоверия значимого в компании лидера распространился на других топ-менеджеров. Вместо того, чтобы искать способы комфортной и продуктивной работы в новых условиях, большинство сотрудников открыли для себя менее энергозатратный способ реагировать на изменения — сбрасывать ответственность и саботировать решения нового СЕО.

Стоит ли говорить о том, что это скрытое противостояние старого и нового никак не способствовало развитию компании?

Для разрешения этих внутренних противоречий в компании мы провели серию командных сессий:

  • Вместе сформулировали и проговорили ценности обоих подходов к построению корпоративной культуры. И нашли точки их соприкосновения.
  • Прояснили цели и риски разных подходов. Это помогло отчетливо увидеть, что цели общие, и речь здесь только о разных путях к ним, а не о личных интересах каждого.
  • Наладили диалог, в процессе которого коллеги смогли объяснить друг другу возможности двух разных подходов и совместно разработали третий, оптимальный для команды и бизнеса.
  • Организовали командное обучение, чтобы снять напряженность и показать возможности работы в новой корпоративной культуре.

Сегодня компания успешно адаптировалась к новым условиям. Прежний состав топ-менеджеров сохранен и учится взаимодействию, ясно понимая какую пользу это взаимодействие несет бизнесу.

Как сделать сотрудничество с топовыми экспертами максимально продуктивным

Из этого кейса можно сделать несколько полезных выводов.

Если вы чувствуете, что вашей компании не хватает экспертизы в каком-то вопросе, привлеките эксперта со стороны. Чтобы поделиться знаниями и навыками ему вовсе не обязательно становиться частью команды. Приобретите вашей команде знания и позвольте решать, как использовать полученные от эксперта советы для решения текущих задач. Так вы сможете сохранить необходимый уровень экспертизы и не менее важный уровень гибкости для решения регулярных новых задач.

Если топовый эксперт необходим вам как часть команды, потратьте время на разъясняющие диалоги: расскажите почему в компании принято поступать так, а не иначе, почему это важно и почему работает именно здесь. И попросите его о гибкости.

В общем, топовые эксперты — отличное приобретение для команды. Но, как сложный дорогой инструмент, они требуют настройки и умения обращаться с ними.

Смотрите также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заполучить топового эксперта - маленькая победа для любого бизнеса. Кому-то удается забрать такого человека с рынка, кто-то выращивает его внутри компании. Но в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Учения по борьбе с холерой провели в аэропорту Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.05.2023
Mir24.TV Belarus
12.05.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика