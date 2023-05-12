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«Самая развитая инфраструктура — в России, а наиболее „мягкие“ условия — в Молдове». Опубликован рейтинг индустриальных парков ЕАЭС и ближнего зарубежья

12.05.2023 11:25 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

«Самая развитая инфраструктура — в России, а наиболее „мягкие“ условия — в Молдове». Опубликован рейтинг индустриальных парков ЕАЭС и ближнего зарубежья
Фото: industrialpark.by

Рейтинговое агентство BIK Ratings провело оценку и анализ деятельности индустриальных парков стран ЕАЭС и ближнего зарубежья. Всего аналитики агентства проанализировали 40 индустриальных парков из 10 стран: Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, России, Узбекистаа и Эстонии. Делимся результатами исследования и комментарием авторов.

По результатам исследования аналитики составили топ индустриальных парков. Ранжирование осуществлялось на основе 5 групп показателей:

  • налоговое окружение;
  • инфраструктура;
  • условия вступления;
  • индекс человеческого развития в стране;
  • макроэкономическая и политическая среда.

В отчете также представлены анализ странового окружения и профили парков-участников.

«Самая развитая инфраструктура — в России, а наиболее „мягкие“ условия — в Молдове». Опубликован рейтинг индустриальных парков ЕАЭС и ближнего зарубежья

«Самая развитая инфраструктура — в России, а наиболее „мягкие“ условия — в Молдове». Опубликован рейтинг индустриальных парков ЕАЭС и ближнего зарубежья

«Самая развитая инфраструктура — в России, а наиболее „мягкие“ условия — в Молдове». Опубликован рейтинг индустриальных парков ЕАЭС и ближнего зарубежья

— Индустриальные парки представляют собой сравнительно новый формат в организации промышленного производства стран ЕАЭС и ближнего зарубежья, — говорит рейтинговый аналитик BIK Ratings Карина Мяделец. — Но, несмотря на столь короткий период своего функционирования, индустриальные парки стали важным инфраструктурным звеном, оказывая существенное влияние на экономическое развитие городов и регионов путем предоставления промышленным предприятиям современных объектов для производства, инвестиций и развития. При этом условия вступления и особенности функционирования резидентов в индустриальных парках отличаются не только в различных государствах, но и в пределах одной страны.

Поэтому эксперты BIK Ratings решили систематизировать информацию по 40 индустриальным паркам.

Отмечу, что проведенное исследование дает представление не только о топе индустриальных парков, но и о государствах, предоставляющих наиболее благоприятные условия для резидентства в промышленных парках.

«Самая развитая инфраструктура — в России, а наиболее „мягкие“ условия — в Молдове». Опубликован рейтинг индустриальных парков ЕАЭС и ближнего зарубежья

Например, результаты позволяют отметить, что:

  • налоговая нагрузка на резидентов парков Азербайджана в среднем наименьшая среди рассматриваемых стран;
  • наиболее «мягкие» условия для получения статуса резидента характерны для парков Молдовы;
  • самой развитой инфраструктурой в среднем характеризуются индустриальные парки России;
  • государством, с самой благоприятной макроэкономической и политической средой, а также с наивысшем уровнем человеческого развития, является Эстония.

Более подробную информацию можно увидеть в полном отчете, где в понятном виде представлены анализ странового окружения и профили парков-участников. Это позволит бизнесу ознакомиться со всеми выявленными в ходе анализа слабыми и сильными сторонами парков, а также с отдельными особенностями их функционирования.

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Рейтинговое агентство BIK Ratings провело оценку и анализ деятельности индустриальных парков стран ЕАЭС и ближнего зарубежья. Всего аналитики агентства...
 
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