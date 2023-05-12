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«Самая развитая инфраструктура — в России, а наиболее „мягкие“ условия — в Молдове». Опубликован рейтинг индустриальных парков ЕАЭС и ближнего зарубежья
12.05.2023 11:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Рейтинговое агентство BIK Ratings
По результатам исследования аналитики составили топ индустриальных парков. Ранжирование осуществлялось на основе 5 групп показателей:
В отчете также представлены анализ странового окружения и профили парков-участников.
— Индустриальные парки представляют собой сравнительно новый формат в организации промышленного производства стран ЕАЭС и ближнего зарубежья, — говорит рейтинговый аналитик BIK Ratings Карина Мяделец. — Но, несмотря на столь короткий период своего функционирования, индустриальные парки стали важным инфраструктурным звеном, оказывая существенное влияние на экономическое развитие городов и регионов путем предоставления промышленным предприятиям современных объектов для производства, инвестиций и развития. При этом условия вступления и особенности функционирования резидентов в индустриальных парках отличаются не только в различных государствах, но и в пределах одной страны.
Поэтому эксперты BIK Ratings решили систематизировать информацию по 40 индустриальным паркам.
Отмечу, что проведенное исследование дает представление не только о топе индустриальных парков, но и о государствах, предоставляющих наиболее благоприятные условия для резидентства в промышленных парках.
Например, результаты позволяют отметить, что:
Более подробную информацию можно увидеть в
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«Самая развитая инфраструктура — в России, а наиболее „мягкие“ условия — в Молдове». Опубликован рейтинг индустриальных парков ЕАЭС и ближнего зарубежья
Рейтинговое агентство BIK Ratings провело оценку и анализ деятельности индустриальных парков стран ЕАЭС и ближнего зарубежья. Всего аналитики агентства...
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