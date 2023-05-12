Источник материала: ProBusiness

Рейтинговое агентство BIK Ratings провело оценку и анализ деятельности индустриальных парков стран ЕАЭС и ближнего зарубежья. Всего аналитики агентства проанализировали 40 индустриальных парков из 10 стран: Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, России, Узбекистаа и Эстонии. Делимся результатами исследования и комментарием авторов.

По результатам исследования аналитики составили топ индустриальных парков. Ранжирование осуществлялось на основе 5 групп показателей:

налоговое окружение;

инфраструктура;

условия вступления;

индекс человеческого развития в стране;

макроэкономическая и политическая среда.

В отчете также представлены анализ странового окружения и профили парков-участников.













— Индустриальные парки представляют собой сравнительно новый формат в организации промышленного производства стран ЕАЭС и ближнего зарубежья, — говорит рейтинговый аналитик BIK Ratings Карина Мяделец. — Но, несмотря на столь короткий период своего функционирования, индустриальные парки стали важным инфраструктурным звеном, оказывая существенное влияние на экономическое развитие городов и регионов путем предоставления промышленным предприятиям современных объектов для производства, инвестиций и развития. При этом условия вступления и особенности функционирования резидентов в индустриальных парках отличаются не только в различных государствах, но и в пределах одной страны.

Поэтому эксперты BIK Ratings решили систематизировать информацию по 40 индустриальным паркам.

Отмечу, что проведенное исследование дает представление не только о топе индустриальных парков, но и о государствах, предоставляющих наиболее благоприятные условия для резидентства в промышленных парках.





Например, результаты позволяют отметить, что:

налоговая нагрузка на резидентов парков Азербайджана в среднем наименьшая среди рассматриваемых стран;

наиболее «мягкие» условия для получения статуса резидента характерны для парков Молдовы;

самой развитой инфраструктурой в среднем характеризуются индустриальные парки России;

государством, с самой благоприятной макроэкономической и политической средой, а также с наивысшем уровнем человеческого развития, является Эстония.