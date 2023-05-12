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Новую форму белорусских спортсменов представили в Минске
12.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
В Минске представили отечественную коллекцию спортивной формы. Проект разработали белорусские производители совместно с профильным министерством и университетом физкультуры.
В рамках проекта появится первый белорусский спортивный бренд, под ним будут производить форму и для школьных занятий физкультурой.
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Проект разработали белорусские производители совместно с профильным министерством и университетом физкультуры.
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