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Новую форму белорусских спортсменов представили в Минске

12.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новую форму белорусских спортсменов представили в МинскеМинске" height="100%" width="670">
Фото: МТРК «МИР»

В Минске представили отечественную коллекцию спортивной формы. Проект разработали белорусские производители совместно с профильным министерством и университетом физкультуры.

Новые костюмы создали для национальных команд по лыжным гонкам и легкой атлетике. Основными критериями стали сочетание яркости и легкости, простоты и стиля, удобства и практичности. Использованы полиэфирные нити нового поколения, они эффективно отводят влагу от тела и обеспечивают максимальный комфорт во время тренировок. Кроме того, применены плоские растяжимые швы, которые не натирают кожу.

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«Очень приятно, что отечественный производитель разработал линейку именно для профессиональных спортсменов, потому что они более требовательны к спортивной одежде, к своей экипировке. Форма должна соответствовать многим нормам, стандартам, быть удобной, комфортной», – заявил глава Белорусской федерации легкой атлетики Иван Тихон.

В рамках проекта появится первый белорусский спортивный бренд, под ним будут производить форму и для школьных занятий физкультурой.



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Теги: Минск
 
 
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Проект разработали белорусские производители совместно с профильным министерством и университетом физкультуры.
 
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