Новую форму белорусских спортсменов представили в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске представили отечественную коллекцию спортивной формы. Проект разработали белорусские производители совместно с профильным министерством и университетом физкультуры.



Новые костюмы создали для национальных команд по лыжным гонкам и легкой атлетике. Основными критериями стали сочетание яркости и легкости, простоты и стиля, удобства и практичности. Использованы полиэфирные нити нового поколения, они эффективно отводят влагу от тела и обеспечивают максимальный комфорт во время тренировок. Кроме того, применены плоские растяжимые швы, которые не натирают кожу.