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Погода в СНГ: в Беларуси заморозки, в Казахстане жарко не по сезону
12.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
Москва на летней волне. Сегодня в городе плюс 21 и ни капли дождя. Насколько ласков май в других столицах Содружества, рассказали корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
«Для проведения аварийно-спасательных работ в темное время суток пожарные использовали специальное освещение. На объекте провели подробный инструктаж, проверили водоснабжение и состояние путей эвакуации, от которых многое зависит при ликвидации пожара», – сообщил оперативный дежурный Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Рамиль Мусабаев.
Беларусь
Кыргызстан
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О погоде в городах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».
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