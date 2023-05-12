Погода в СНГ: в Беларуси заморозки, в Казахстане жарко не по сезону

«Для проведения аварийно-спасательных работ в темное время суток пожарные использовали специальное освещение. На объекте провели подробный инструктаж, проверили водоснабжение и состояние путей эвакуации, от которых многое зависит при ликвидации пожара», – сообщил оперативный дежурный Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Рамиль Мусабаев.

Беларусь



В Беларуси облачно и без осадков. Ночью на севере республики прошли заморозки, в отдельных районах до минус двух. Но уже утром столбики термометров стремительно пошли вверх. На юге страны воздух прогреется до плюс 24-х.



Из-за сухой и теплой погоды запрет на посещение лесов ввели почти во всех районах. Лишь на севере, в Браславском, выехать на природу все еще можно. За сутки в разных частях Беларуси произошло семь лесных пожаров. Их удалось ликвидировать на ранней стадии.



Армения



В Армении май действует по летнему сценарию. Почти плюс 30 в Ереване и Араратской области. Свежести в зной добавят дожди. Несколько дней они будут щедро поливать все области республики. Курортная температура способствует прогулкам на природе. Самый популярный маршрут – на озеро Севан. Жители и гости страны отправляются туда за чистым горным воздухом и вкусной рыбой.

Кыргызстан



Волна горячего воздуха накрыла Кыргызстан. В Бишкеке курортные плюс 32. Благодаря погоде раньше обычного начался сезон кумысолечения. Сотни гостей приезжают в лечебницы поправить здоровье кобыльим молоком.



В основном лечебницы расположены в ущельях, долинах и на пастбищах. Горный климат, специализированная диета и кумыс хорошо очищают организм от шлаков и укрепляют иммунитет. Только в Чуйской области в сезон свои услуги предлагают сотни хозяйств. У гостей есть возможность познакомиться с традициями кочевого образа жизни.