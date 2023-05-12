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Погода в СНГ: в Беларуси заморозки, в Казахстане жарко не по сезону

12.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: в Беларуси заморозки, в Казахстане жарко не по сезону
 МТРК «Мир»

Москва на летней волне. Сегодня в городе плюс 21 и ни капли дождя. Насколько ласков май в других столицах Содружества, рассказали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В Казахстане жарко не по сезону. В лидерах горячего прогноза – юг республики. В Шымкенте – аномальные плюс 37. Зной за 30-ть и в Алматы. Набирает градусы и восток страны: в Усть-Каменогорске – плюс 29.

Риск пожаров в такую погоду – высокий. Спасатели готовятся к возможным возгораниям. В городе бригады отработали сценарии по тушению рынка Дос-Нар. Из сильно задымленного помещения, оперативно эвакуировали пострадавших и локализовали огонь.

«Для проведения аварийно-спасательных работ в темное время суток пожарные использовали специальное освещение. На объекте провели подробный инструктаж, проверили водоснабжение и состояние путей эвакуации, от которых многое зависит при ликвидации пожара», – сообщил оперативный дежурный Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Рамиль Мусабаев.

Беларусь

В Беларуси облачно и без осадков. Ночью на севере республики прошли заморозки, в отдельных районах до минус двух. Но уже утром столбики термометров стремительно пошли вверх. На юге страны воздух прогреется до плюс 24-х.

Из-за сухой и теплой погоды запрет на посещение лесов ввели почти во всех районах. Лишь на севере, в Браславском, выехать на природу все еще можно. За сутки в разных частях Беларуси произошло семь лесных пожаров. Их удалось ликвидировать на ранней стадии.

Армения

В Армении май действует по летнему сценарию. Почти плюс 30 в Ереване и Араратской области. Свежести в зной добавят дожди. Несколько дней они будут щедро поливать все области республики. Курортная температура способствует прогулкам на природе. Самый популярный маршрут – на озеро Севан. Жители и гости страны отправляются туда за чистым горным воздухом и вкусной рыбой.

Кыргызстан

Волна горячего воздуха накрыла Кыргызстан. В Бишкеке курортные плюс 32. Благодаря погоде раньше обычного начался сезон кумысолечения. Сотни гостей приезжают в лечебницы поправить здоровье кобыльим молоком.

В основном лечебницы расположены в ущельях, долинах и на пастбищах. Горный климат, специализированная диета и кумыс хорошо очищают организм от шлаков и укрепляют иммунитет. Только в Чуйской области в сезон свои услуги предлагают сотни хозяйств. У гостей есть возможность познакомиться с традициями кочевого образа жизни.



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О погоде в городах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».
 
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