О чем пишут мировые СМИ: новая миграционная политика США и спад обезьяньей оспы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вспышка обезьяньей оспы больше не является международной чрезвычайной ситуацией, заявили в ВОЗ. В последние месяцы количество новых случаев резко снизилось, сообщает ABC News . В 2022 году случаи заболевания выявили более чем в 100 странах. В июле генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил обезьянью оспу «экстраординарной» ситуацией, которая квалифицируется как глобальный кризис. Но за последние три месяца число новых заражений снизилось на 90%, и вспышка больше «не вызывает острой озабоченности». По данным ВОЗ, на сегодняшний день во всем мире зарегистрировано более 87 тысяч случаев заболевания обезьяньей оспой и 140 смертей.

В США ввели новые правила предоставления убежища для мигрантов, призванные предотвратить незаконные пересечения границы. Согласно им, «люди, которые прибывают на границу без законных оснований, будут считаться не имеющими права на получение убежища», сообщает The Guardian . Незаконных мигрантов начнут высылать с последующим запретом въезда в США на пять лет. В дни перед введением новых правил поток желающих пересечь границу США резко возрос. Таможенная и пограничная служба США (CBP) в последние дни удерживала на своих объектах до 28 000 мигрантов, что является рекордным показателем.

В Казахстане назвали пять самых популярных национальных видов спорта. Первое место занял тогызкумалак – интеллектуальная игра, развивающая мышление и смекалку, сообщает «Казахстанская правда». В Казахстане насчитывается 6 856 кружков по тогызкумалаку, где регулярно занимаются около 207 тысяч человек. На втором месте оказался боевой вид спорта казакша курес (4 427 кружков и 159 тысяч занимающихся). На третьем месте – кокпар, на четвертом – одна из старейших казахских национальных игр асык ату, на пятом – конный спорт байга.

Эпос «Манас» стал основой для видеоигры. Автором проекта стал уроженец Кыргызстана Омар Ураимов, который в настоящее время живет в США, сообщает 24.kg . Пользователи игры смогут отправиться в путешествие по кыргызской культуре, увидев ее глазами героя Манаса. По словам разработчика, одна из целей его проекта – привлечь внимание к истории и культуре Кыргызстана, которые практически никак не представлены в зарубежных СМИ. «Манас» – один из десяти лучших дипломных проектов Advanced Games Program. Сам Ураимов является выпускником факультета компьютерных наук Южно-Калифорнийского университета.