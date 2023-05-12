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Как «море Геродота» стало Припятью: путешествие по белорусскому Полесью

12.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Как «море Геродота» стало Припятью: путешествие по белорусскому Полесью
 Фото: Фото: МТРК «Мир»

Несколько десятилетий назад река Припять разливалась так, что передвигаться между деревнями можно было только на лодке. Большая вода приносила и беды, и радость: чем шире разлив весной, тем лучше клев летом. Как Припять помогала сохранять традиции и какие чудеса и впечатления дарит туристам сегодня, выяснила корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Смотрите в программе «Специальный репортаж»:

  • Как живут потомки древних туров на берегах Припяти?
  • В чем уникальность сплавов на байдарках по полесским рекам?
  • За что деревня Погост попала в список лучших мест для празднования Нового года и Рождества и как местные жители сохраняют традиции?


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Увидеть потомков древних туров, отправиться в байдарочный тур и побывать в уникальной деревне Погост. Как Припять помогала сохранять традиции и какие впечатления...
 
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