Как «море Геродота» стало Припятью: путешествие по белорусскому Полесью

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Несколько десятилетий назад река Припять разливалась так, что передвигаться между деревнями можно было только на лодке. Большая вода приносила и беды, и радость: чем шире разлив весной, тем лучше клев летом. Как Припять помогала сохранять традиции и какие чудеса и впечатления дарит туристам сегодня, выяснила корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

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