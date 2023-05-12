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«Новые точки роста для бизнеса: как сделать, чтобы команда давала результат. Бизнес-стендап в Клубе предпринимателей

12.05.2023 16:31 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

«Новые точки роста для бизнеса: как сделать, чтобы команда давала результат. Бизнес-стендап в Клубе предпринимателей

Как сделать, чтобы сотрудники находили и использовали возможности для роста и развития бизнеса? 26 мая приглашаем предпринимателей и собственников на большую встречу Клуба Про бизнес, специально приглашенный эксперт — Евгений Симоненко, генеральный менеджер «Таймгруп Интернэшнл» (сеть магазинов международных брендов PANDORA, TOUS, а также сеть магазинов часов и ювелирных изделий I’M).

Вечер начнется в формате бизнес-стендапа: живое выступление эксперта с диалогами и ответами на актуальные вопросы. На встрече вас ждет нетворкинг, мозговой штурм и полезное общение в кругу своих: собственников и предпринимателей.

Встреча пройдетт в большом зале минского отеля «Ренессанс», 26 мая. Регистрация начинается в 18−20.

«Новые точки роста для бизнеса: как сделать, чтобы команда давала результат. Бизнес-стендап в Клубе предпринимателей

Готовьте блокноты и свои вопросы: бизнес-стендап от Евгения Симоненко cтартует в 19−00. Несколько тем:

  • Дизайн-мышление и другие подходы: поиск точек роста в команде
  • Как оценивать задачи для сотрудников
  • Новые возможности: настройка команды для результатов

⇒ Что писал «Про бизнес» о Евгении Симоненко: свежий контент читайте здесь  

«Новые точки роста для бизнеса: как сделать, чтобы команда давала результат. Бизнес-стендап в Клубе предпринимателей
Фото: probusness.io

В 20−30 начнется нетворкинг за столами, а затем мозговой штурм
До 23−00 вас ждет фуршет и неформальная часть

Вы еще не участник Клуба? Чтобы принять участие во встрече, оформите разовый визит

«Новые точки роста для бизнеса: как сделать, чтобы команда давала результат. Бизнес-стендап в Клубе предпринимателей

Чтобы стать постоянным участником Клуба — переходите по ссылке или пишите руководителю проектов Руслане Прусаковой rp@probusiness.io либо +375292999528

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Генеральный партнер Клуба-2023:

«Новые точки роста для бизнеса: как сделать, чтобы команда давала результат. Бизнес-стендап в Клубе предпринимателей

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Ждем вас 26 мая!

 
 
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Как сделать, чтобы сотрудники находили и использовали возможности для роста и развития бизнеса? 26 мая приглашаем предпринимателей и собственников на большую...
 
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