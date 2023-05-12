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«Новые точки роста для бизнеса: как сделать, чтобы команда давала результат. Бизнес-стендап в Клубе предпринимателей
12.05.2023 16:31 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Как сделать, чтобы сотрудники находили и использовали возможности для роста и развития бизнеса? 26 мая приглашаем предпринимателей и собственников на большую встречу Клуба Про бизнес, специально приглашенный эксперт — Евгений Симоненко, генеральный менеджер «Таймгруп Интернэшнл» (сеть магазинов международных брендов PANDORA, TOUS, а также сеть магазинов часов и ювелирных изделий I’M).
Встреча пройдетт в большом зале минского отеля «Ренессанс», 26 мая. Регистрация начинается в 18−20.
Готовьте блокноты и свои вопросы: бизнес-стендап от Евгения Симоненко cтартует в 19−00. Несколько тем:
⇒ Что писал «Про бизнес» о Евгении Симоненко: свежий контент
В 20−30 начнется нетворкинг за столами, а затем мозговой штурм
Вы еще не участник Клуба? Чтобы принять участие во встрече, оформите разовый визит
Чтобы стать постоянным участником Клуба —
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Генеральный партнер Клуба-2023:
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Ждем вас 26 мая!
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«Новые точки роста для бизнеса: как сделать, чтобы команда давала результат. Бизнес-стендап в Клубе предпринимателей
Как сделать, чтобы сотрудники находили и использовали возможности для роста и развития бизнеса? 26 мая приглашаем предпринимателей и собственников на большую...
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