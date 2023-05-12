ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Россия и Беларусь расширят сотрудничество в области региональной авиации

12.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россия и Беларусь планируют расширить сотрудничество в области производства российских самолетов для региональной авиации, сообщил вице-премьер – глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Беларусь производит для нас авиационные компоненты, а мы с ними обсудили возможность расширения операционных начал, имея в виду производство самолетов для региональной авиации», – цитирует его ТАСС.

Мантуров добавил, что Москва и Минск в течение двух месяцев планируют подготовить комплексную программу по развитию данного направления. Документ будет утвержден на промышленной выставке «Иннопром», которая пройдет летом.

Ранее стало известно, что в Ульяновске наладили серийный выпуск композитного крыла для нового российского самолета МС-21.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В течение двух месяцев стороны подготовят комплексную программу по развитию этого направления, сообщил вице-премьер – глава Министерства промышленности и...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Новые точки роста для бизнеса: как сделать, чтобы команда давала результат. Бизнес-стендап в Клубе предпринимателей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.05.2023
Mir24.TV Belarus
12.05.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика