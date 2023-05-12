Россия и Беларусь расширят сотрудничество в области региональной авиации

«Беларусь производит для нас авиационные компоненты, а мы с ними обсудили возможность расширения операционных начал, имея в виду производство самолетов для региональной авиации», – цитирует его ТАСС .

Мантуров добавил, что Москва и Минск в течение двух месяцев планируют подготовить комплексную программу по развитию данного направления. Документ будет утвержден на промышленной выставке «Иннопром», которая пройдет летом.