|
Россия и Беларусь расширят сотрудничество в области региональной авиации
12.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Россия и Беларусь планируют расширить сотрудничество в области производства российских самолетов для региональной авиации, сообщил вице-премьер – глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
«Беларусь производит для нас авиационные компоненты, а мы с ними обсудили возможность расширения операционных начал, имея в виду производство самолетов для региональной авиации», – цитирует его
Мантуров добавил, что Москва и Минск в течение двух месяцев планируют подготовить комплексную программу по развитию данного направления. Документ будет утвержден на промышленной выставке «Иннопром», которая пройдет летом.
Ранее стало известно, что в Ульяновске наладили
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В течение двух месяцев стороны подготовят комплексную программу по развитию этого направления, сообщил вице-премьер – глава Министерства промышленности и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)