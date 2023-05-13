Тяжелоатлеты России и Беларуси допущены к участию в международных соревнованиях

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) принял решение о допуске российских и белорусских спортсменов до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе, сообщила пресс-служба IWF в пятницу.

«После сегодняшнего онлайн-заседания исполнительного комитета IWF приняла решение одобрить и применить рекомендации МОК (Международного олимпийского комитета – прим. ред.) для международных федераций и международных организаторов спортивных мероприятий по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях», – заявили в организации.

В IWF добавили, что условия касаются квалификационных критериев, которых должны придерживаться атлеты из России и Беларуси для участия в соревнованиях IWF, а также соблюдения их нейтрального статуса во время участия в этих мероприятиях.