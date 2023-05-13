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Тяжелоатлеты России и Беларуси допущены к участию в международных соревнованиях
13.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) принял решение о допуске российских и белорусских спортсменов до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе, сообщила пресс-служба IWF в пятницу.
В IWF добавили, что условия касаются квалификационных критериев, которых должны придерживаться атлеты из России и Беларуси для участия в соревнованиях IWF, а также соблюдения их нейтрального статуса во время участия в этих мероприятиях.
В начале апреля Бюро объединенного мира борьбы (UWW) постановило, что
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В мероприятиях под эгидой Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) спортсмены будут выступать в нейтральном статусе.
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