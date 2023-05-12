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В Ботаническом саду Минска зацвели тюльпаны и рододендроны
12.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинска зацвели тюльпаны и рододендроны" height="100%" width="670">
Центральный Ботанический сад в Минске превратился в одну большую фотозону. Рододендроны в цвету. Сирень почти распустилась. Погода внесла свои коррективы. Из-за ночных заморозков раньше времени отцвела сакура, сообщает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.
«Тут богатый ассортимент тюльпанов. Мне очень понравился. Кустарники интересные. Очень понравился краснолистный клен. Интересные есть задумки, идеи. Думаю, применю где-то в ландшафтном дизайне», – отметил турист из Удмуртии Александр Дедюхин.
В Центральном ботаническом большая коллекция тюльпанов – 600 сортов. Ранние уже отцвели, их сменили поздние, разных форм и оттенков.
А это одна из новых коллекций сада. Здесь растения, которые любят тень. Многолетний триллиум едва ли не в единственном экземпляре. Вечнозеленый бадан – селекции белорусского и алтайского ботанических садов. Из него готовят чай для укрепления иммунитета. Рядом – горянка колхидская. Она занесена в Красные книги России и Грузии.
Любители экзотики сразу идут в оранжерею. Здесь круглый год лето.
Уже в цвету и рододендроны. Их более восьмидесяти сортов. Цветы считают символом весны и обновления. А вот сирень пока ждет теплых ночей, чтобы распустить свои бутоны. Уже через неделю посетители смогут вдохнуть аромат цветов.
В Ботаническом саду Минска ежегодно проводят «Неделю
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Ботанический сад – один из лучших маршрутов для прогулок по белорусской столице. В мае здесь особенно красиво.
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