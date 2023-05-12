В Ботаническом саду Минска зацвели тюльпаны и рододендроны

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минска зацвели тюльпаны и рододендроны" height="100%" width="670">

Центральный Ботанический сад в Минске превратился в одну большую фотозону. Рододендроны в цвету. Сирень почти распустилась. Погода внесла свои коррективы. Из-за ночных заморозков раньше времени отцвела сакура, сообщает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович. Аллергия на весну:

Сезон поллиноза открыт, как справиться с болезнью? Ботанический сад – один из лучших маршрутов для прогулок по белорусской столице. В мае здесь особенно красиво. Александр Дедюхин приехал из Удмуртии. С супругой бывали в ботанических садах Голландии и Турции, а вот в Минске впервые.

«Тут богатый ассортимент тюльпанов. Мне очень понравился. Кустарники интересные. Очень понравился краснолистный клен. Интересные есть задумки, идеи. Думаю, применю где-то в ландшафтном дизайне», – отметил турист из Удмуртии Александр Дедюхин.

В Центральном ботаническом большая коллекция тюльпанов – 600 сортов. Ранние уже отцвели, их сменили поздние, разных форм и оттенков.

«Тюльпаны имеют приятный нежный аромат. Зацветают тюльпаны бахромчатые с ресничками, как их называют, лилиецветные. Ближе к 15 мая они зацветут еще больше», – сказала научный сотрудник, куратор коллекции «Тюльпаны и гиацинты» Юлия Рыженкова.

А это одна из новых коллекций сада. Здесь растения, которые любят тень. Многолетний триллиум едва ли не в единственном экземпляре. Вечнозеленый бадан – селекции белорусского и алтайского ботанических садов. Из него готовят чай для укрепления иммунитета. Рядом – горянка колхидская. Она занесена в Красные книги России и Грузии.

«Горянки ценятся в европейских садах тем, что они растут в такой сухой тени. Более того, разрастаясь, они создают такие плотные коврики, через которые не пробиваются сорняки, поэтому в Англии горянки называют растениями для малоуходных садов», – пояснила кандидат биологических наук Наталья Лунина.

Любители экзотики сразу идут в оранжерею. Здесь круглый год лето.

«У нас начинает зацветать банан, примерно через две-три недели можно будет увидеть цветонос банана. Цветут росянки. Их у нас три вида. Цветет бугенвиллия. Это лиана, которая растет в субтропических районах Турции. И еще можно увидеть цветущую стрелицию. Она зацветала в декабре. Но до сих пор можно видеть ее цветы», – заявила научный сотрудник Юлия Сандрозд.

Уже в цвету и рододендроны. Их более восьмидесяти сортов. Цветы считают символом весны и обновления. А вот сирень пока ждет теплых ночей, чтобы распустить свои бутоны. Уже через неделю посетители смогут вдохнуть аромат цветов.