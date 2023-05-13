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Флаг Беларуси установили на высшей точке страны

13.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Флаг Беларуси установили на высшей точке страны
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Флаг Беларуси установили на высшей точке страны. Это гора Дзержинская. Это сделали в преддверии Дня флага, герба и гимна. Его в стране отпразднуют 14 мая, передает телеканал «МИР 24».

Композицию проектировали полтора года. Помогали архитекторам в том числе студенты и школьники. Они вместе решили сделать пьедестал из нержавеющей стали с флагом в виде спирали.

«Мы старались сделать так, чтобы это было обращение к небу, во-первых. Это естественно, то есть кверху, это к солнцу. А с другой стороны, чтобы это крепко стояло на земле. Отсюда вертикальность композиции, отсюда вот эти пилоны, на которых все держится, а материал, конечно, выбрали самый современный», – сказал декан архитектурного факультета Белорусского национального технического университета Армен Сардаров.

Гора Дзержинская возвышается на 345 метров над уровнем моря.



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Гора Дзержинская возвышается на 345 метров над уровнем моря.
 
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