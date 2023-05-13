|
Флаг Беларуси установили на высшей точке страны
13.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Флаг Беларуси установили на высшей точке страны. Это гора Дзержинская. Это сделали в преддверии Дня флага, герба и гимна. Его в стране отпразднуют 14 мая, передает телеканал «МИР 24».
Композицию проектировали полтора года. Помогали архитекторам в том числе студенты и школьники. Они вместе решили сделать пьедестал из нержавеющей стали с флагом в виде спирали.
«Мы старались сделать так, чтобы это было обращение к небу, во-первых. Это естественно, то есть кверху, это к солнцу. А с другой стороны, чтобы это крепко стояло на земле. Отсюда вертикальность композиции, отсюда вот эти пилоны, на которых все держится, а материал, конечно, выбрали самый современный», – сказал декан архитектурного факультета Белорусского национального технического университета Армен Сардаров.
Гора Дзержинская возвышается на 345 метров над уровнем моря.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гора Дзержинская возвышается на 345 метров над уровнем моря.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)