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Беларусь нарастит продовольственный экспорт в Африку

13.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь нарастит продовольственный экспорт в Африку
 Фото: МТРК «МИР»

Беларусь будет экспортировать продукты в страны Африки. Договоренности о сотрудничестве с Зимбабве достигли высшего уровня еще в начале года во время государственного визита Александра Лукашенко. Теперь рабочие группы обеих стран занимаются реализацией, передает телеканал «МИР 24».

Сегодня белорусские продукты продегустировали представители продовольственного сектора африканского государства. Они находятся в стране с визитом. Поставки молочных и мясных продуктов будут наращивать. Минск сейчас решает вопросы логистики: ее необходимо удешевлять. Также в Зимбабве откроют совместные перерабатывающие предприятия.

«Мы готовы рассматривать свое участие, начиная от Зимбабве и дальше, свое присутствие в разных странах этого континента. Мы заходим со своими технологиями, технологиями по переработке, технологиями по приготовлению. И не исключаю, что, может, углубимся там, в этом африканском континенте и с другими предложениями», – сказал заместитель премьер-министра Республики Беларусь Леонид Заяц.

Минск и Хараре уже сотрудничают в промышленном секторе. Увеличились поставки в Зимбабве белорусской сельхозтехники.



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Теги: Минск
 
 
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Поставки молочных и мясных продуктов будут увеличивать.
 
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