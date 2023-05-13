Беларусь нарастит продовольственный экспорт в Африку

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь будет экспортировать продукты в страны Африки. Договоренности о сотрудничестве с Зимбабве достигли высшего уровня еще в начале года во время государственного визита Александра Лукашенко. Теперь рабочие группы обеих стран занимаются реализацией, передает телеканал «МИР 24».

Сегодня белорусские продукты продегустировали представители продовольственного сектора африканского государства. Они находятся в стране с визитом. Поставки молочных и мясных продуктов будут наращивать. Минск сейчас решает вопросы логистики: ее необходимо удешевлять. Также в Зимбабве откроют совместные перерабатывающие предприятия .

«Мы готовы рассматривать свое участие, начиная от Зимбабве и дальше, свое присутствие в разных странах этого континента. Мы заходим со своими технологиями, технологиями по переработке, технологиями по приготовлению. И не исключаю, что, может, углубимся там, в этом африканском континенте и с другими предложениями», – сказал заместитель премьер-министра Республики Беларусь Леонид Заяц.