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Беларусь нарастит продовольственный экспорт в Африку
13.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь будет экспортировать продукты в страны Африки. Договоренности о сотрудничестве с Зимбабве достигли высшего уровня еще в начале года
Сегодня белорусские продукты продегустировали представители продовольственного сектора африканского государства. Они находятся в стране с визитом. Поставки молочных и мясных продуктов будут наращивать. Минск сейчас решает вопросы логистики: ее необходимо удешевлять. Также в Зимбабве откроют
«Мы готовы рассматривать свое участие, начиная от Зимбабве и дальше, свое присутствие в разных странах этого континента. Мы заходим со своими технологиями, технологиями по переработке, технологиями по приготовлению. И не исключаю, что, может, углубимся там, в этом африканском континенте и с другими предложениями», – сказал заместитель премьер-министра Республики Беларусь Леонид Заяц.
Минск и Хараре уже
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Поставки молочных и мясных продуктов будут увеличивать.
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