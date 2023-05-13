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Лукашенко получил от Гутерриша приглашение принять участие в саммите ООН по устойчивому развитию
13.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Генеральный секретарь ООН пригласил Александра Лукашенко на саммит по целям устойчивого развития. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера. В письме Антониу Гутерриш отметил: кризисы последних лет нанесли серьезный удар по международным усилиям в этой сфере, сообщает «МИР 24».
Лидер Беларуси выразил уверенность, что предстоящий саммит станет импульсом к началу глобального диалога по безопасности.
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Президент Беларуси направил ответное письмо, в котором отметил, что Беларусь будет содействовать подготовке саммита и примет в нем участие на достойном уровне.
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