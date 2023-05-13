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Лукашенко получил от Гутерриша приглашение принять участие в саммите ООН по устойчивому развитию

13.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко получил от Гутерриша приглашение принять участие в саммите ООН по устойчивому развитию
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Генеральный секретарь ООН пригласил Александра Лукашенко на саммит по целям устойчивого развития. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера. В письме Антониу Гутерриш отметил: кризисы последних лет нанесли серьезный удар по международным усилиям в этой сфере, сообщает «МИР 24».

«На полпути к осуществлению повестки дня в области устойчивого развития в период до 2030 года пришло время взглянуть фактам в лицо. Без резкого увеличения обязательств, солидарности и преобразующих действий мы упустим главные цели по искоренению нищеты, сокращению неравенства и защите окружающей среды. Я рассчитываю на Вашу поддержку в обеспечении прорывов, в которых отчаянно нуждается наш мир», – заявил Антониу Гутерриш.

Александр Лукашенко направил ответное письмо генсеку ООН. Президент отметил: Беларусь будет содействовать подготовке саммита и примет в нем участие на достойном уровне.

«Серьезным вызовом для общего дела достижения целей устойчивого развития являются односторонние принудительные меры или санкции. Эти волюнтаристские и противоречащие международному праву действия напрямую уничтожают прогресс в достижении целей устойчивого развития. Как можно, например, ликвидировать нищету и голод, если санкции подрывают глобальную продовольственную безопасность и, следовательно, увеличивают масштабы нищеты и голода до целых регионов и даже континентов? Санкции стали оружием. Они способны убивать!» – подчеркнул Александр Лукашенко.

Лидер Беларуси выразил уверенность, что предстоящий саммит станет импульсом к началу глобального диалога по безопасности.



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Президент Беларуси направил ответное письмо, в котором отметил, что Беларусь будет содействовать подготовке саммита и примет в нем участие на достойном уровне.
 
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