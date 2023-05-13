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Первый российско-белорусский музейный форум прошел в Минске: заключено полсотни соглашений
13.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Почти полсотни соглашений о сотрудничестве заключили музеи России и Беларуси. В Минске состоялся первый российско-белорусский музейный форум. Речь шла о совместных проектах и туризме, сообщает корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.
Самая большая коллекция белорусских фотографий принадлежит Владимиру Лиходедову и находится в Историческом музее Минска. Всего их 50 тысяч, представлены 500. Снимки станут предметом научного исследования. Помогут российские коллеги из Музейно-выставочного центра РОСФОТО.
Приехала и экспозиция музея-заповедника Юрия Гагарина. Сотни экспонатов, среди них подлинные вещи космонавта. А рядом уже работы белорусских художников, которые вдохновились первым полетом человека к звездам. Тему космоса музеи Беларуси и России продолжат.
Царское село, Михайловское, Смоленская крепость. Представители 70 музеев из России встретились с белорусскими коллегами в Минске. Мирский и Несвижский замки, Национальный художественный, Брестская крепость. Несколько десятков соглашений подписали музеи двух стран. Это и совместные новые выставки, и развитие музейного туризма.
Экспонаты, артефакты, уникальные свидетельства культуры и истории. Музеи России и Беларуси составили план совместной работы на этот и будущий годы – обменные выставки на различные темы. В Беларусь, к примеру, привезут проект про Рахманинова, в Россию – про ансамбль «Песняры».
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Участники обсудили совместные проекты и туризм, составили план совместной работы на этот и будущий годы.
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