Первый российско-белорусский музейный форум прошел в Минске: заключено полсотни соглашений

«Уже принято решение о том, что при Национальном историческом музее Республики Беларусь создается представительство РОСФОТО-Минск, поэтому мы обсуждаем конкретные проекты по насыщению нашей совместной деятельности», – сообщил директор Национального исторического музея Республики Беларусь Александр Хромой.

Приехала и экспозиция музея-заповедника Юрия Гагарина. Сотни экспонатов, среди них подлинные вещи космонавта. А рядом уже работы белорусских художников, которые вдохновились первым полетом человека к звездам. Тему космоса музеи Беларуси и России продолжат.

«Планируем совершить музейную поездку по территории Беларуси. Мы привезем побывавший в космосе штандарт полка, который освобождал Беларусь, он также освобождал Гжатск (сейчас Гагарин). Узы крепнут», – отметил директор Объединенного мемориального музея-заповедника Ю.А. Гагарина (Россия) Сергей Есипов.

Царское село, Михайловское, Смоленская крепость. Представители 70 музеев из России встретились с белорусскими коллегами в Минске. Мирский и Несвижский замки, Национальный художественный, Брестская крепость. Несколько десятков соглашений подписали музеи двух стран. Это и совместные новые выставки, и развитие музейного туризма.

«Наш Слонимский районный краеведческий музей имени Иосифа Иосифовича Стабровского действительно сотрудничает и не с одним российским музеем. Мы активно сотрудничаем с российскими туроператорами. Например, Ярославлем. Поэтому сегодня мы расставим все приоритеты», – заявила и.о. директора Слонимского краеведческого музея им. И.И. Стабродского Анжелика Зиневич.

Экспонаты, артефакты, уникальные свидетельства культуры и истории. Музеи России и Беларуси составили план совместной работы на этот и будущий годы – обменные выставки на различные темы. В Беларусь, к примеру, привезут проект про Рахманинова, в Россию – про ансамбль «Песняры».