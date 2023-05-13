Источник материала: ProBusiness



Есения Сергеева. Фото из личного архива героини.

Есения Сергеева родилась в Браславе и с детства мечтала стать визажистом. Но эта мечта осуществилась только после получения диплома строителя. 9 лет в профессии, развод, выгорание, и проект, который совместил навыки ведения бизнеса, работы в Instagram и коучинга. Читайте историю необычной и сильной девушки в новой статье «Про бизнес».

Училась на строителя, а стала визажистом

— Я с детства мечтала стать визажистом, но для этого нужно было после 11 класса пойти в колледж. Мама меня отговорила: «Ну куда ты пойдешь с таким хорошим аттестатом, тебе надо в университет!». В итоге я поступила на психологический факультет, но потом уперлась и не пошла туда учиться.

Но я уже переехала в Минск и какое-то время просто жила у своего парня. Он занимался внутренней отделкой квартир и домов. Я от скуки стала ездить с ним на объекты, смотреть, как строятся дома и делается ремонт. Меня это так зажгло, что в следующий год я поступила на заочное обучение в колледж на «промышленное гражданское строительство».





Учиться мне нравилось, хотя меня пугали, что это сложная специальность — физика, чертежи. В том же году вышла замуж, а через 2 года родился долгожданный сын. Беременность и роды были сложными, но обучение не бросила. Училась на заочном и писала платно курсовые и дипломы, откладывала деньги на курсы по макияжу — моя мечта никуда не делась.

Курсы стоили $ 350, тренера нашла через соцсеть ВКонтакте — в 2012 году эта сфера у нас только зарождалась. После курсов оборудовали комнату для макияжа в квартире, и я начала отрабатывать навыки на подругах и знакомых.

Первые платные макияжи делала за $ 5, процесс занимал 2 часа. Я вкладывала все доходы в косметику и кисти, ходила на мастер-классы. Это сейчас много экспертов и есть онлайн, а тогда приходилось ловить, когда к нам кто-то приезжал. Невозможно подсчитать, сколько я вложила в косметику — хороший «чемоданчик» начинающего косметолога обходится в сумму от $ 1000.

Как-то я вызвалась провести воркшоп у моего же преподавателя — многие просили показать, как я делаю тот или иной макияж. Так я поняла, что мне нравится рассказывать и объяснять. После этого получила предложение вести профессиональный курс. Так прошел год, получала за преподавание $ 400 в месяц. Через год уволилась — приходилось далеко ездить, поздно возвращаться, ребенка видела только ночью.

Но работать дома было сложно, к тому же появился спрос на обучение от других визажистов. Я предложила двум знакомым девушкам снять студию на троих. Комната была на 11 квадратов, с одним окном, платили за нее по $ 50 на каждую.

Свой офис, развод, депрессия… и возвращение в профессию

Через какое-то время собственник здания сказал, что у них есть еще помещение — ремонта там не было, площадь гораздо больше, стоило оно $ 450 в месяц. Я колебалась — сумма большая, девушки со мной разделить аренду отказались. Но муж меня поддержал: мы взяли взаймы деньги и за $ 1500 приобрели мебель и оплатили первый месяц.





Деньги я вернула за месяц: с 5 утра до часу дня делала макияжи невестам, а после 2 часов проводила мастер-классы, которые заканчивала в 10 вечера. Думаю, что 2014−2015 годы были просто пиком спроса на обучение бьюти-услугам. Мысль, что можно кого-то взять в найм в помощь, мне и в голову не приходила.

За этот месяц я похудела почти на 10 килограммов, получила расстройство пищевого поведения. В семье начался разлад: сначала муж был недоволен, что я не зарабатываю, но еще меньше ему стало нравиться, что мой доход стал выше его. Претензий ко мне было много, муж явно считал меня «конкурентом». В итоге я решила, что нам нужно расстаться. Были неприятные моменты с преследованием, взломом аккаунтов, скандалами…

В середине 2015 года у меня началась депрессия — и я просто закрыла кабинет. К тому же, ребенку подтвердили диагноз — аутизм.





Через 2 месяца у меня закончились деньги, и пришлось что-то придумывать. Поняла, что в профессии я уже не такая востребованная — появились новые «звезды», новые техники работы.

Нужно было открываться, но денег не было. Брат взял потребительский кредит, мы сняли захудалый офис за $ 100 в месяц, сами клеили там обои, вложили в ремонт около $ 700. Первых 2 месяца у меня не было клиентов. Чтобы не сидеть без дела, я находила моделей, бесплатно красила их, выкладывала фото в соцсети. А еще вела прямые эфиры в Instagram — не важно, что меня смотрели 3 человека.

Помню свои ощущения: еду к подруге в Фаниполь, у меня 20 рублей в кошельке и мысли «Через 2 недели платить за офис. Как я буду жить? На что содержать ребенка?». К счастью, скоро у меня появилось несколько учеников. Не успела я обрадоваться, как арендатор сообщил, что здание будет перестраиваться, — мне опять пришлось выезжать.

Новое место арендовали со знакомой. Доходы в то время были так себе: из заработанных $ 650 я отдавала $ 150 за помещение, $ 250 — за квартиру. На еду у меня уходило $ 100. Из оставшихся нужно было что-то выкроить на косметику и я старалась еще откладывать хотя бы по $ 20 в месяц на мебель в студию. Приходилось решать — купить шкаф для работы или новую пару обуви ребенку. Два года я работала в таком режиме без выходных.

«Искала мужчину, а нашла полезные знания»

Как-то с подругой полушутя обсуждали, где можно встретить хорошего мужчину, и она упомянула один известный тренинг личностного роста. Я посмотрела про него ролик и меня привлекло то, что оплату за обучение можно разбить на части. На первый взнос отвезла деньги, отложенные на съемную квартиру.

С моим полным отсутствием бизнес-знаний мне обучение понравись, хотя больше мне были интересны люди. По советам группы я стала писать блогерам, приглашать их ко мне в студию. В итоге ко мне пошли люди по их рекомендациям.

Случайно я увидела объявление о сдаче новой студии — просторной, светлой, близко от моей квартиры — но с ценой аренды в 4 раза выше, чем я до этого платила. Если бы не мое окружение, я бы никогда не решилась ее снять. К тому же надо было покупать мебель! В итоге за 2−3 месяца я обставила студию, вложила $ 3−4 тысячи в оборудование. После окончания обучения у меня была расписана запись на 3 месяца вперед.





Несмотря на все успехи в бизнесе, эмоциональное состояние было ужасное — на одном из занятий мне дали обратную связь, что я «жесткая, всем недовольная, со мной не хочется иметь дело». Это меня сильно ранило и заставило пойти в терапию, за что я этому обучению благодарна. Мне показали, что я постоянно жила в страхе и неопределенности, потому и выставляла «иголки», как еж. Тогда же я смогла найти варианты реабилитации ребенка, улучшила взаимоотношения с мамой.

В 2020 году с его кризисными событиями я пришла к выводу, что мне нужна команда. Поэтому в сентябре 2020-го нас стало пятеро: я, администратор, мастер-бровист, мастер по прическам и еще один преподаватель по макияжу.

Только в 2021 году я впервые поняла, что такое бизнес, и в чем плюс команды — уехала на 3 недели в отпуск, а студия продолжала работать и деньги приходили! Но радость была недолгой — ключевой преподаватель решила уйти к конкурентам, а вскоре выяснилось, что администратор беременна. Пришлось мобилизоваться и искать сотрудников.

Продала студию и «лечила» клиентов от стресса

Я снова все наладила и пошла на обучение коучингу. Неожиданно спустя буквально пару месяцев увлечение превратилось в страсть, а студия в тягость. И так же спонтанно я решила студию продать, потому что в будущем себя уже не видела в бьюти-сфере.

В тот момент, когда я собиралась разместить объявление в личный профиль Instagram (а там уже было около 15 тысяч подписчиков), мой аккаунт взломали и разместили информацию «Мама заболела, подкиньте денег».

Я планировала передать покупателю право аренды, базу клиентов, оборудование, аккаунт студии на 3000 подписчиков. Но арендодатель сказал: «Новым клиентам мы не предложим ставку в 8 евро, как вам, сейчас мы хотим 14 евро». В итоге я просто распродала за небольшую сумму мебель и оборудование.





После этого я запустила в Instagram курс по макияжу: в первой группе было 4 человека. Параллельно устроилась в одну студию наемным преподавателем. И тут наступает 24 февраля 2022 года — все мои клиенты в стрессе, про макияж уже никто не думает. Что делать? Решение увидела в том, чтобы создать безопасную поддерживающую среду для группы. Я пекла пироги, приносила их студентам и клиентам в студию. Мы, конечно, наели бока за это время:)

В тот момент мне окончательно стало «узко» в этой специальности. Представляете, каково 9 лет рассказывать о номерах карандаша для губ и креме для жирной кожи? Хотелось говорить о душе, о ценностях.

Новая специальность и старт с минимальным чеком

В конце апреля я сертифицировалась в коучинге и стала проводить коуч-сессии. Первые на 1,5−2 часа стоили $ 15. Сначала у меня был 1 клиент — моя давняя подписчица. Больше никто не приходил. Я решила написать в сторис запрос: «Если от вас отказались все коучи и психологи и вы считаете себя безнадежным клиентом — поработаю с вами за донат». Результаты удивили даже меня — люди приходили, приводили знакомых и родственников.

Постепенно подняла стоимость сеанса, появились постоянные клиенты. Потом я решила собрать онлайн-курс, где совмещу свой опыт в бизнесе, поиске клиентов через Instagram и куда добавлю инструменты коучинга. Сначала видела целевой аудиторией бьюти-мастеров. Первый поток учился 2 месяца и стоил по $ 200 за место, ко мне пришли 6 человек. Моей задачей было за эти 2 месяца показать людям другие пути мышления.





Использовала все знания для развития проекта, и во второй поток пришли уже 16 человек. За 2 месяца я заработала $ 4000. Третий поток уже принес мне $ 5800. Портрет целевого клиента — женщины от 20 до 35 лет, фрилансеры и микро предприниматели, которые развивают свой бизнес через Instagram.

Попутно я сама стала работать с наставником по развитию бизнеса. Сейчас я работаю в операционке не больше 10−12 часов в неделю. Посчитала, что стоимость моего часа работы сейчас составляет $ 60. Стараюсь соблюдать баланс и не рваться «тушить пожары» на этапе активного прогрева. На следующий запуск планирую взять технического помощника и таргетолога. Сейчас на таргет трачу $ 150−200 в месяц.





К сожалению, быстро изменить убеждения студентов невозможно. Людям сложно меняться. Но после каждого потока я провожу интервью со студентами, собираю обратную связь — и так пытаюсь улучшать продукт.

Пока клиенты только из Беларуси, но планирую выходить на Россию.