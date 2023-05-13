Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск и Москва разработают программу сотрудничества в авиастроении" height="100%" width="670">

Москва и Минск работают над программой по сотрудничеству в авиаотрасли. Утвердят ее на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Авиационная промышленность – среди новых направлений активного сотрудничества. Ее обсудили в Минске премьер-министр Беларуси Роман Головченко с вице-премьером России Денисом Мантуровым, передает телеканал «МИР 24».

«Традиционно мы размещали и размещаем заказы на авиационные компоненты в Беларуси. Но мы рассматриваем возможность расширения тех проектов, в том числе по производству финальных образцов для местной авиации», – сказал заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров.

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