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Минск и Москва разработают программу сотрудничества в авиастроении

13.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск и Москва разработают программу сотрудничества в авиастроенииМинск и Москва разработают программу сотрудничества в авиастроении" height="100%" width="670">
Фото: Shutterstock/FOTODOM

Москва и Минск работают над программой по сотрудничеству в авиаотрасли. Утвердят ее на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Авиационная промышленность – среди новых направлений активного сотрудничества. Ее обсудили в Минске премьер-министр Беларуси Роман Головченко с вице-премьером России Денисом Мантуровым, передает телеканал «МИР 24».

«Традиционно мы размещали и размещаем заказы на авиационные компоненты в Беларуси. Но мы рассматриваем возможность расширения тех проектов, в том числе по производству финальных образцов для местной авиации», – сказал заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров.

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За счет чего и каковы перспективы?
Потенциал для развития российско-белорусских отношений есть во всех отраслях: в машиностроении, микроэлектронике, фармацевтике, сказал Денис Мантуров. В свою очередь Роман Головченко отметил, страны выходят на новый уровень взаимодействия. В прошлом году товарооборот достиг рекордных $50 млрд.

«За январь-март текущего года мы приросли к аналогичному периоду прошлого года на 22%. Что является, конечно же, хорошим результатом», – отметил премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

За счет кооперации оба государства работают над технологическим суверенитетом. Еще один акцент на защиту интересов национальных производителей, подчеркнул Роман Головченко.



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Теги: Минск
 
 
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За счет кооперации оба государства работают над технологическим суверенитетом.
 
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