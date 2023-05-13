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Минск и Москва разработают программу сотрудничества в авиастроении
13.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинск и Москва разработают программу сотрудничества в авиастроении" height="100%" width="670">
Москва и Минск работают над программой по сотрудничеству в авиаотрасли. Утвердят ее
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«За январь-март текущего года мы приросли к аналогичному периоду прошлого года на 22%. Что является, конечно же, хорошим результатом», – отметил премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.
За счет кооперации оба государства работают над технологическим суверенитетом. Еще один акцент на защиту интересов национальных производителей, подчеркнул Роман Головченко.
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За счет кооперации оба государства работают над технологическим суверенитетом.
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