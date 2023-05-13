Грунт для шампиньонов начали производить в Беларуси

В Ивацевичском районе Беларуси начали производить грунт для шампиньонов, а это основа для хорошего урожая. Агропроект поможет в импортозамещении. Местные предприятия смогут выпускать больше грибов, сообщает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
На многоэтажных секциях около миллиона грибов. Раньше грунт для них привозили из-за границы. Было дорого и долго, потому почву заменили на белорусскую. Две недели и – собирают урожай.
«По качеству вообще не уступает европейскому. Урожайность мы собираем больше. Но в грибах самое главное – покровная почва. В грибах он должен быть красивый, без болезней. А все эти доставки, перегрузки – это лишнее попадание микроорганизмов, это болезни, которые влекут за собой упадок урожая», – отметил директор предприятия по производству шампиньонов Виктор Ружин.
Белорусский грунтподбирают под заказчика, ведь у каждого производителя свой рецепт грибного урожая. Состав этого торфа уникальный – рогоз, камыш и мхи. Такая смесь позволяет торфу удерживать большой объем воды. А чем больше влаги – тем больше урожай грибов.
Таких месторождений в Беларуси немного. Техника работает без выходных и праздников: 24 на 7.
«Добыча торфа для производства покровных материалов ведется экскаваторным способом. С одной стороны, он проще с точки зрения механизации, потому что там используется экскаватор. А с точки зрения природных условий, это более сложный процесс, потому что он происходит на живой залежи, на обводненном участке», – пояснил заместитель генерального директора предприятия «Брестоблгаз» Геннадий Демидович.
Сырье собирают и отдают на производство. 90% готового грунта – торф, остальное – добавки. Их состав держат в секрете.
«Смысл всего покровного материала состоит в том, чтобы торф выкопали, привезли, доставили. И сразу же из него произвели конечный продукт в течение ограниченного времени. Буквально в течение суток этот торф перерабатывается. В течение часа можно произвести до 16 тонн конечного продукта», – сообщил директор филиала торфобрикетного производственного управления «Березовское» Виктор Голуб.
Задача проекта – обеспечить местных производителей грибов. Но продукцией заинтересовались и в других странах Содружества. Уже есть заказы.
«Сегодня мы прорабатываем варианты поставок. Есть интерес непосредственно у компаний из РФ, есть интерес у компаний из Казахстана на наш продукт по использованию в качестве покровного материала по выращиванию шампиньонов», – рассказал Геннадий Демидович.
С увеличением спроса расширяются и масштабы производства. Скоро откроется еще одна площадка. На ней будут добывать в два раза больше торфа.
Беларусь занимает третье место по объемам добычи торфа в мире. Его запасы оцениваются почти в 2,4 млрд тонн.