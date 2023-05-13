Грунт для шампиньонов начали производить в Беларуси

Таких месторождений в Беларуси немного. Техника работает без выходных и праздников: 24 на 7.

«Добыча торфа для производства покровных материалов ведется экскаваторным способом. С одной стороны, он проще с точки зрения механизации, потому что там используется экскаватор. А с точки зрения природных условий, это более сложный процесс, потому что он происходит на живой залежи, на обводненном участке», – пояснил заместитель генерального директора предприятия «Брестоблгаз» Геннадий Демидович.

Сырье собирают и отдают на производство. 90% готового грунта – торф, остальное – добавки. Их состав держат в секрете.

«Смысл всего покровного материала состоит в том, чтобы торф выкопали, привезли, доставили. И сразу же из него произвели конечный продукт в течение ограниченного времени. Буквально в течение суток этот торф перерабатывается. В течение часа можно произвести до 16 тонн конечного продукта», – сообщил директор филиала торфобрикетного производственного управления «Березовское» Виктор Голуб.

Задача проекта – обеспечить местных производителей грибов . Но продукцией заинтересовались и в других странах Содружества. Уже есть заказы.

«Сегодня мы прорабатываем варианты поставок. Есть интерес непосредственно у компаний из РФ, есть интерес у компаний из Казахстана на наш продукт по использованию в качестве покровного материала по выращиванию шампиньонов», – рассказал Геннадий Демидович.

С увеличением спроса расширяются и масштабы производства. Скоро откроется еще одна площадка. На ней будут добывать в два раза больше торфа.



Беларусь занимает третье место по объемам добычи торфа в мире. Его запасы оцениваются почти в 2,4 млрд тонн.