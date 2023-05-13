Форум «Энергия и созидание» в Минске объединил женщин-предпринимателей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске собрались сотни руководителей частных фирм, небольших сельхозпредприятий и целых заводов. Все они – женщины. Предпринимательницы участвуют в форуме «Энергия и созидание», сообщает «МИР 24».



У них есть возможность задать вопросы и высказать предложения главам министерств экономики, торговли, финансов, налоговых органов. На одной площадке всех собрал Белорусский союз женщин. Организаторы отметили: сейчас малый и средний бизнес составляют треть экономики страны. А количество женщин- предпринимателей за год увеличилось на шесть тысяч. Цель этого форума – поддержать их.

«Выработка предложений и идей находит потом свое воплощение. Особенно это важно для нас – законодателей. Когда мы слышим предложения, которые поступают от наших женщин, мы обязательно их реализовываем в тех законопроектах, над которыми работаем в Совете Республики», – заявила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.