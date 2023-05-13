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Форум «Энергия и созидание» в Минске объединил женщин-предпринимателей
13.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске объединил женщин-предпринимателей" height="100%" width="670">
В Минске собрались сотни руководителей частных фирм, небольших сельхозпредприятий и целых заводов. Все они – женщины. Предпринимательницы участвуют в форуме «Энергия и созидание», сообщает «МИР 24».
«Выработка предложений и идей находит потом свое воплощение. Особенно это важно для нас – законодателей. Когда мы слышим предложения, которые поступают от наших женщин, мы обязательно их реализовываем в тех законопроектах, над которыми работаем в Совете Республики», – заявила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.
В программе форума – мастер-классы. Например, по поддержке инвестпроектов и продвижении бизнеса в социальных сетях.
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У участников есть возможность задать вопросы и высказать предложения главам министерств экономики, торговли, финансов, налоговых органов.
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