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Форум «Энергия и созидание» в Минске объединил женщин-предпринимателей

13.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Форум «Энергия и созидание» в Минске объединил женщин-предпринимателейМинске объединил женщин-предпринимателей" height="100%" width="670">
Фото: МТРК «МИР»

В Минске собрались сотни руководителей частных фирм, небольших сельхозпредприятий и целых заводов. Все они – женщины. Предпринимательницы участвуют в форуме «Энергия и созидание», сообщает «МИР 24».

У них есть возможность задать вопросы и высказать предложения главам министерств экономики, торговли, финансов, налоговых органов. На одной площадке всех собрал Белорусский союз женщин. Организаторы отметили: сейчас малый и средний бизнес составляют треть экономики страны. А количество женщин-предпринимателей за год увеличилось на шесть тысяч. Цель этого форума – поддержать их.

«Выработка предложений и идей находит потом свое воплощение. Особенно это важно для нас – законодателей. Когда мы слышим предложения, которые поступают от наших женщин, мы обязательно их реализовываем в тех законопроектах, над которыми работаем в Совете Республики», – заявила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.

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Кто сможет им воспользоваться и в чем его выгода?
«Мы стараемся обеспечить этим женщинам возможность больше коммуницировать, знакомиться друг с другом и иметь более широкие связи как внутри, так и вовне. В Союзе женщин России рассказывают о том, как заходить на российские рынки по необходимости. Сегодня таких возможностей много, но не всегда женщина, которая имеет мелкий бизнес, понимает, как зайти на российский рынок», – сказала председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.

В программе форума – мастер-классы. Например, по поддержке инвестпроектов и продвижении бизнеса в социальных сетях.



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Теги: Минск
 
 
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