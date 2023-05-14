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От текстиля до сборки трамваев: Россия и Беларусь работают над импортозамещением в разных отраслях
14.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Минск и Москва наращивают взаимную торговлю. Белорусские производители активно продвигают свои товары на российском рынке. Для этого открывают новые магазины и шоу-румы. Страны работают над импортозамещением в разных отраслях, тему продолжит корреспондент телеканала «МИР 24» Анастасия Сорокина.
Темпы роста белорусского экспорта в Россию за первый квартал этого года составили 156 %. Минск активно работает с российскими регионами. Новые предприятия, магазины – кооперационные связи развиваются. В одной только Москве чуть ли не каждый месяц белорусские производители открывают свои торговые точки.
«Белру» только прощупывает российский рынок. Компания после открытия этого магазина изучит спрос, а дальше, возможно, пойдет и в другие регионы. А это налоги в казну и дополнительные рабочие места. Только за прошлый год товарооборот между Россией и Беларусью превысил $43 млрд. И в этом году цифры растут. Плюс 22% за первый квартал. Причем сотрудничают страны во всех сферах. Например, недавно на место шведской «Икеи» пришел белорусский производитель.
«По ценам, мне кажется, сильно не отличается. Я недавно был в другой IKEA в Таиланде. Вижу, что здесь очень комфортно, то же самое», – отметил покупатель Михаил.
«Это машина низкопольная, с максимально возможным количеством посадочных мест на низком полу. Также дизайн довольно современный, и при его разработке учитывали не только пожелания заказчика, но и все современные тенденции», – объяснил начальник отдела электротранспорта предприятия Сергей Чирун.
Приоритетом остается импортозамещение – в частности, посредством промышленной кооперации. Сейчас власти Беларуси и России способствуют реализации примерно 20 совместных проектов, прежде всего в сферах машиностроения и электроники.
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За прошлый год товарооборот между Россией и Беларусью превысил $43 млрд.
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