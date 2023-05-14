От текстиля до сборки трамваев: Россия и Беларусь работают над импортозамещением в разных отраслях

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск и Москва наращивают взаимную торговлю. Белорусские производители активно продвигают свои товары на российском рынке. Для этого открывают новые магазины и шоу-румы. Страны работают над импортозамещением в разных отраслях, тему продолжит корреспондент телеканала «МИР 24» Анастасия Сорокина.

Темпы роста белорусского экспорта в Россию за первый квартал этого года составили 156 %. Минск активно работает с российскими регионами. Новые предприятия, магазины – кооперационные связи развиваются. В одной только Москве чуть ли не каждый месяц белорусские производители открывают свои торговые точки.

«Рынок переживает такой период, когда западные бренды многие ушли с рынка, и как раз сейчас, на мой взгляд, максимально важно заменить его качественными аналогами, и это было нашей одной из основных задач», – сказал коммерческий директор компании «Белру» Роман Смирнов.

«Белру» только прощупывает российский рынок. Компания после открытия этого магазина изучит спрос, а дальше, возможно, пойдет и в другие регионы. А это налоги в казну и дополнительные рабочие места. Только за прошлый год товарооборот между Россией и Беларусью превысил $43 млрд. И в этом году цифры растут. Плюс 22% за первый квартал. Причем сотрудничают страны во всех сферах. Например, недавно на место шведской «Икеи» пришел белорусский производитель.

«По ценам, мне кажется, сильно не отличается. Я недавно был в другой IKEA в Таиланде. Вижу, что здесь очень комфортно, то же самое», – отметил покупатель Михаил.