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II Игры стран СНГ: участники и волонтеры смогут въехать в Беларусь без визы

13.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о подготовке и проведении в республике II Игр стран СНГ, устанавливающий ряд преференция и льгот для участников соревнований и волонтеров, сообщает агентство БЕЛТА в субботу.

«Среди них – безвизовый въезд в Беларусь, освобождение от необходимости регистрации на территории страны, бесплатный проезд в общественном транспорте, освобождение от налогообложения доходов в размере стоимости бесплатно предоставляемых питания, проживания, материально-технического, транспортного и иного обеспечения», – следует из сообщения.

Для стимулирования привлечения внебюджетных источников финансирования указ позволяет спонсорам игр включать суммы оказанной помощи в состав внереализационных расходов.

II Игры стран СНГ пройдут с 5 по 13 августа в 11 городах Белоруссии по 20 видам спорта.

Ранее Александр Лукашенко поручил выработать меры по укреплению государственной границы. По его словам, обстановка вокруг страны сложная – НАТО наращивает свое присутствие у границ, происходят провокации.



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Указ о подготовке и проведении в республике спортивного мероприятия подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.
 
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