II Игры стран СНГ: участники и волонтеры смогут въехать в Беларусь без визы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о подготовке и проведении в республике II Игр стран СНГ, устанавливающий ряд преференция и льгот для участников соревнований и волонтеров, сообщает агентство БЕЛТА в субботу.

«Среди них – безвизовый въезд в Беларусь, освобождение от необходимости регистрации на территории страны, бесплатный проезд в общественном транспорте, освобождение от налогообложения доходов в размере стоимости бесплатно предоставляемых питания, проживания, материально-технического, транспортного и иного обеспечения», – следует из сообщения.

Для стимулирования привлечения внебюджетных источников финансирования указ позволяет спонсорам игр включать суммы оказанной помощи в состав внереализационных расходов.

II Игры стран СНГ пройдут с 5 по 13 августа в 11 городах Белоруссии по 20 видам спорта.