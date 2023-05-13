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II Игры стран СНГ: участники и волонтеры смогут въехать в Беларусь без визы
13.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о подготовке и проведении в республике II Игр стран СНГ, устанавливающий ряд преференция и льгот для участников соревнований и волонтеров, сообщает агентство
Для стимулирования привлечения внебюджетных источников финансирования указ позволяет спонсорам игр включать суммы оказанной помощи в состав внереализационных расходов.
II Игры стран СНГ пройдут с 5 по 13 августа в 11 городах Белоруссии по 20 видам спорта.
Ранее Александр Лукашенко поручил выработать
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Указ о подготовке и проведении в республике спортивного мероприятия подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.
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