Мотивация сотрудников без денег, новая IKEA и успех сквозь трудности: новости бизнеса за 8-14 мая 2023 года

Источник материала: ProBusiness





Рынок гемблинга, проблемы с «дебиторкой» и причины смерти стартапов. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Компания Betera рассказала , что происходит на рынке онлайн-гемблинга, и как на это влияют технологии.

Рейтинговое агентство BIK Ratings провело оценку и анализ деятельности индустриальных парков стран ЕАЭС и ближнего зарубежья. Всего аналитики агентства проанализировали 40 индустриальных парков из 10 стран .

Полезное для бизнеса

Как мотивировать сотрудников без денег: 4 работающих метода .

Юрист рассказал , как бизнесу избежать проблемной «дебиторки».

C 1 июля 2023 года ресурсы Universal Analytics перестанут обрабатывать входящие данные. Новая статистика по сайтам и приложениям будет доступна только в Google Analytics 4, а Universal Analytics сохранит лишь отчеты, сформированные до 1 июля. Бизнесу стоит перейти на новый инструмент как можно быстрее .

Объясняем на реальном примере, в чем проблема со «звездными» сотрудниками .

Опубликовали список причин провала стартапов.

Истории бизнеса

Можно ли создать успешный бизнес на творчестве? Вполне. Бизнес уже сам по себе в определенном смысле — творчество. Однако важна последовательность — от этапа, когда вы зарабатываете на хобби до управления целой компанией. И на каждой ступени можно встретить свои особенности и трудности. Своим опытом такого пути поделилась с «Про бизнес» кондитер-антигравитатор с 14-летним стажем, рекордсмен, основатель Международной школы по антигравитационным тортам Евгения Волошина.

В 2022 году начало военных действий в Украине перевернуло реалии бизнеса в СНГ и заметно переформатировало рынок. Одни компании заявили об уходе, другие провели серьезные сокращения, а кто-то и вовсе стал банкротом. Но новая реальность неизбежно открывает возможности. Такого мнения придерживается и владелец сети «Swed House» Мурат Шагылыджов, который открыл уже 5 магазинов и не собирается останавливаться. В планах до конца 2023 года — иметь 10 магазинов в Беларуси, России и других странах. «Про бизнес» пообщался с предпринимателем о трудностях в бизнесе, пути компании и амбициозных планах стать новой IКЕА для СНГ.