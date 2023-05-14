|
Мотивация сотрудников без денег, новая IKEA и успех сквозь трудности: новости бизнеса за 8-14 мая 2023 года
14.05.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Рынок гемблинга, проблемы с «дебиторкой» и причины смерти стартапов. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
Компания Betera
Рейтинговое агентство BIK Ratings провело оценку и анализ деятельности индустриальных парков стран ЕАЭС и ближнего зарубежья. Всего аналитики агентства
Полезное для бизнеса
Как мотивировать сотрудников без денег:
Юрист
C 1 июля 2023 года ресурсы Universal Analytics перестанут обрабатывать входящие данные. Новая статистика по сайтам и приложениям будет доступна только в Google Analytics 4, а Universal Analytics сохранит лишь отчеты, сформированные до 1 июля. Бизнесу стоит перейти на новый инструмент
Объясняем на реальном примере,
Опубликовали
Истории бизнеса
Можно ли создать успешный бизнес на творчестве? Вполне. Бизнес уже сам по себе в определенном смысле — творчество. Однако важна последовательность — от этапа, когда вы зарабатываете на хобби до управления целой компанией. И на каждой ступени можно встретить свои особенности и трудности. Своим опытом такого пути
В 2022 году начало военных действий в Украине перевернуло реалии бизнеса в СНГ и заметно переформатировало рынок. Одни компании заявили об уходе, другие провели серьезные сокращения, а кто-то и вовсе стал банкротом. Но новая реальность неизбежно открывает возможности. Такого мнения придерживается и владелец сети «Swed House» Мурат Шагылыджов, который открыл уже 5 магазинов и не собирается останавливаться. В планах до конца 2023 года — иметь 10 магазинов в Беларуси, России и других странах. «Про бизнес»
Есения Сергеева родилась в Браславе и с детства мечтала стать визажистом. Но эта мечта осуществилась только после получения диплома строителя. 9 лет в профессии, развод, выгорание, и проект, который совместил навыки ведения бизнеса, работы в Instagram и коучинга.
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мотивация сотрудников без денег, новая IKEA и успех сквозь трудности: новости бизнеса за 8-14 мая 2023 года
Рынок гемблинга, проблемы с «дебиторкой» и причины смерти стартапов. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)