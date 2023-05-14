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Второй блок БелАЭС подключили к энергосистеме страны
14.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Второй блок Белорусской АЭС включили в сеть. Он выработал первые киловатт-часы в объединенной энергосистеме страны, передает телеканал «МИР 24».
Блок уже
БелАЭС построили по российскому проекту,
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После выхода станции на полную мощность, Беларусь сможет экономить на покупке газа до $300 млн в год.
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