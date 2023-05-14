Второй блок БелАЭС подключили к энергосистеме страны

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Второй блок Белорусской АЭС включили в сеть. Он выработал первые киловатт-часы в объединенной энергосистеме страны, передает телеканал «МИР 24».

Блок уже прошел часть испытаний, мощность понижали до критических отметок, затем повышали до 40%. Со временем доведут до 100%.