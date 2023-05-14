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Второй блок БелАЭС подключили к энергосистеме страны

14.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Второй блок БелАЭС подключили к энергосистеме страны
 Фото: ТАСС

Второй блок Белорусской АЭС включили в сеть. Он выработал первые киловатт-часы в объединенной энергосистеме страны, передает телеканал «МИР 24».

Блок уже прошел часть испытаний, мощность понижали до критических отметок, затем повышали до 40%. Со временем доведут до 100%.

БелАЭС построили по российскому проекту, первый блок запустили около трех лет назад. После выхода агрегата на полную мощность страна ежегодно сможет экономить на покупке газа до $300 млн.



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После выхода станции на полную мощность, Беларусь сможет экономить на покупке газа до $300 млн в год.
 
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