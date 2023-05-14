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Первое заседание высшего политсовета партии «Белая Русь» прошло в Минске

14.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первое заседание высшего политсовета партии «Белая Русь» прошло в МинскеМинске" height="100%" width="670">
Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Минске прошло первое заседание Высшего политсовета новой партии «Белая Русь». Ключевой вопрос повестки – создание региональных отделений, они должны появиться во всех районах страны. При этом сохранят и уже существующие общественные приемные, передает телеканал «МИР 24».

«Вопрос о символике партии, потому что он напрямую связан с имиджем партии, с тем восприятием нашей деятельности, которое будет складываться в общественном сознании. Мы много внимания уделяем построению региональных отделений партии. И это мое глубокое убеждение, что партия не должна носить верхушечный характер, действительно важны наши решения, решения руководства партии, но не менее важна, даже более важна реальная работа в регионах по сплочению белорусского общества», – заявил председатель партии «Белая Русь» Олег Романов.

Общественное объединение «Белая Русь» существует 16 лет, в марте этого года преобразовано в партию. Сейчас она насчитывает порядка двухсот тысяч членов.



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Теги: Минск
 
 
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Общественное объединение «Белая Русь» в марте этого года было преобразовано в партию.
 
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