Первое заседание высшего политсовета партии «Белая Русь» прошло в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске прошло первое заседание Высшего политсовета новой партии «Белая Русь». Ключевой вопрос повестки – создание региональных отделений, они должны появиться во всех районах страны. При этом сохранят и уже существующие общественные приемные, передает телеканал «МИР 24».

«Вопрос о символике партии, потому что он напрямую связан с имиджем партии, с тем восприятием нашей деятельности, которое будет складываться в общественном сознании. Мы много внимания уделяем построению региональных отделений партии. И это мое глубокое убеждение, что партия не должна носить верхушечный характер, действительно важны наши решения, решения руководства партии, но не менее важна, даже более важна реальная работа в регионах по сплочению белорусского общества», – заявил председатель партии «Белая Русь» Олег Романов.

Общественное объединение «Белая Русь» существует 16 лет, в марте этого года преобразовано в партию. Сейчас она насчитывает порядка двухсот тысяч членов.