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День флага, герба и гимна отмечают в Беларуси
14.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси отмечают День государственного флага, герба и с этого года еще и гимна. На множестве площадок чествуют национальные символы, проводят патриотические акции. Традиции в этом году исполняется 25 лет. Об истории госсимволики Беларуси рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
О родной земле в этом детском саду знает каждый воспитанник. Здесь изучают белорусские традиции, прививают национальные ценности. А музыкальный гимн страны исполняют хором на таких утренних линейках.
Гимн Беларуси больше двадцати лет назад выбрал народ. В 2002-ом году объявили конкурс на лучшие слова и музыку. С авторами-финалистами общался лично Александр Лукашенко. Но окончательное решение президент доверил гражданам страны.
Если гимн самый молодой национальный символ, то у флага богатая история. Беларусь стала одной из первых стран, на стяге которой разместили орнамент. По заданию Верховного совета БССР национальный флаг должен был выделяться среди других. И один из членов рабочей группы, Михаил Кацар, предложил узор сестры. Шифр нации и оберег придумала ткачиха Матрена Маркевич из белорусской глубинки больше ста лет назад.
Красный цвет на флаге – в честь знамен Красной армии и белорусских партизан, освободивших страну от фашистских захватчиков. Зеленый – леса и поля, весна, надежда и возрождение.
Единство воплотили в гербе страны. Несколько лет назад его обновили – внизу остался земной шар – желание жить в мире и согласии, дружить со всеми странами.
«Золото, это вечный металл и символ вечности, должно было показать, что Республика Беларусь в этих границах и как государство пребудет вечно», – пояснил заведующий отделом Института истории Национальной академии наук Сергей Третьяк.
Слова «Мы белорусы, мирные люди» больше двадцати лет звучат на всех знаковых событиях: от политических до спортивных. Флаг и герб тоже неотъемлемая часть и госучреждений, и детских садов, это – традиция.
Десять лет назад в Минске появилась
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Чествуют национальные символы и проводят патриотические акции на множестве площадок по всей стране.
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