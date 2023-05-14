День флага, герба и гимна отмечают в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси отмечают День государственного флага, герба и с этого года еще и гимна. На множестве площадок чествуют национальные символы, проводят патриотические акции. Традиции в этом году исполняется 25 лет. Об истории госсимволики Беларуси рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

О родной земле в этом детском саду знает каждый воспитанник. Здесь изучают белорусские традиции, прививают национальные ценности. А музыкальный гимн страны исполняют хором на таких утренних линейках.

«Если дети первой младшей группы только слушают гимн, то дети средней группы подпевают, старшие дети у нас активно принимают участие, знают гимн. И родители уважительно относятся. Если где-то опаздывают, они стараются тихонечко подвести ребенка, чтобы исполнить гимн. В эти дни стараются не опаздывать», – рассказала заведующая детским садом №176 Минска Татьяна Найдич.

Гимн Беларуси больше двадцати лет назад выбрал народ. В 2002-ом году объявили конкурс на лучшие слова и музыку. С авторами-финалистами общался лично Александр Лукашенко. Но окончательное решение президент доверил гражданам страны.

Если гимн самый молодой национальный символ, то у флага богатая история. Беларусь стала одной из первых стран, на стяге которой разместили орнамент. По заданию Верховного совета БССР национальный флаг должен был выделяться среди других. И один из членов рабочей группы, Михаил Кацар, предложил узор сестры. Шифр нации и оберег придумала ткачиха Матрена Маркевич из белорусской глубинки больше ста лет назад.

«Узор символизирует восходящее солнце. Символ жизни, символ процветания, символ благополучия. И, если рассматривать в этом узоре еще какие-то элементы, там и символ урожая, засеянного поля, хлеба, продолжения жизни», – объясняет главный хранитель фондов Сеннинского историко-краеведческого музея Бронислава Желтобрюхова.

Красный цвет на флаге – в честь знамен Красной армии и белорусских партизан, освободивших страну от фашистских захватчиков. Зеленый – леса и поля, весна, надежда и возрождение.

«Символы, которые олицетворяют наш суверенитет и национальное единство, перед нами, они рождены в недрах народной культуры. Государственные герб и флаг создавали люди, одухотворенные высокими идеями, испытанные и закаленные в борьбе за свободу», – отметил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Единство воплотили в гербе страны. Несколько лет назад его обновили – внизу остался земной шар – желание жить в мире и согласии, дружить со всеми странами.