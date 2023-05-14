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Государственные символы Беларуси: в стране в честь Дня флага, герба и гимна прошли патриотические акции
14.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси отмечают
«Сейчас, когда я нахожусь на этом празднике, когда вокруг столько флагов, когда вокруг столько единомышленников и все стоят, они болеют за этот праздник, они чествуют гимн, они чествуют флаг, они чествуют герб, они все любят нашу родину. И это невероятно, это такие эмоции, которые распирают тебя изнутри», – поделилась учащаяся колледжа Екатерина Зайцева.
В этом году праздник получил новое название. Раньше это был День флага и герба, теперь еще и гимна, поэтому здесь его поют в унисон.
На праздник в Минске собрались сотни людей. Многие приехали из других городов. Молодежь каждой области выступила со своими творческими номерами, а еще регионы организовали совместную выставку достижений, истории и культурных ценностей.
Каждый из трех государственных символов Беларуси отражает важные для страны моменты. Красный цвет на флаге – в честь знамен Красной армии и белорусских партизан, которые боролись с фашистскими захватчиками. Зеленый – леса и поля страны. Орнамент – шифр нации и ее оберег. На гербе – символы единства, благополучия и достатка.
С праздником белорусов поздравил лидер страны Александр Лукашенко. Он подчеркнул: «Поистине народные флаг, герб и гимн понятны и правдивы, хранят в себе житейскую мудрость, укрепляют духовные силы, вдохновляют на новые свершения».
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Государственные символы Беларуси: в стране в честь Дня флага, герба и гимна прошли патриотические акции
С праздником белорусов поздравил лидер страны Александр Лукашенко. В Минске собрались сотни людей. Многие приехали из других городов.
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