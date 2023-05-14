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Государственные символы Беларуси: в стране в честь Дня флага, герба и гимна прошли патриотические акции

14.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Государственные символы Беларуси: в стране в честь Дня флага, герба и гимна прошли патриотические акции
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси отмечают День государственного флага, герба и гимна. На множестве площадок чествуют национальные символы, проводят патриотические акции, сообщает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Клятву флагу Беларуси сегодня произносят юные волонтеры, активисты и отличники в учебе.

«Для меня честь находиться здесь. Символы выражают то, за что мы выступаем, наше прошлое, наше настоящее, наше будущее и поэтому отдать им дань уважения, почтить их – это наша обязанность», – сказал студент Максим Аксененко.

«Сейчас, когда я нахожусь на этом празднике, когда вокруг столько флагов, когда вокруг столько единомышленников и все стоят, они болеют за этот праздник, они чествуют гимн, они чествуют флаг, они чествуют герб, они все любят нашу родину. И это невероятно, это такие эмоции, которые распирают тебя изнутри», – поделилась учащаяся колледжа Екатерина Зайцева.

В этом году праздник получил новое название. Раньше это был День флага и герба, теперь еще и гимна, поэтому здесь его поют в унисон.

«Напрашивалось, что праздник нужно было дополнить. И эта мысль была отражена в выступлении президента с посланием белорусскому народу и парламенту. И поэтому сегодня мы отмечаем триединый наш символ, наш праздник приобретает новые звучания, и это правильно», – заявил глава администрации президента Беларуси Игорь Сергеенко.

На праздник в Минске собрались сотни людей. Многие приехали из других городов. Молодежь каждой области выступила со своими творческими номерами, а еще регионы организовали совместную выставку достижений, истории и культурных ценностей.

«Безусловно, молодежь. Мы и консультировались, мы обсуждали вопросы, которые необходимо отразить на этой выставке. И я вижу сегодня очень много молодых людей, которые приходят сюда, они интересуются. Эта выставка именно повествует новейшую историю нашего государства, опираясь на очень глубокие добрые традиции, на наше историческое прошлое», – отметил министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич.

Каждый из трех государственных символов Беларуси отражает важные для страны моменты. Красный цвет на флаге – в честь знамен Красной армии и белорусских партизан, которые боролись с фашистскими захватчиками. Зеленый – леса и поля страны. Орнамент – шифр нации и ее оберег. На гербе – символы единства, благополучия и достатка.

С праздником белорусов поздравил лидер страны Александр Лукашенко. Он подчеркнул: «Поистине народные флаг, герб и гимн понятны и правдивы, хранят в себе житейскую мудрость, укрепляют духовные силы, вдохновляют на новые свершения».



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Теги: Минск
 
 
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С праздником белорусов поздравил лидер страны Александр Лукашенко. В Минске собрались сотни людей. Многие приехали из других городов.
 
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