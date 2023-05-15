О чем пишут мировые СМИ: выборы в Турции и циклон в Мьянме

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Турции проведут второй тур голосования на президентских выборах. В ходе первого тура ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, сообщает Reuters . По данным государственного информационного агентства Anadolu, после подсчета почти 97% бюллетеней действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган лидировал с 49,39% голосов, а его соперник Кемаль Кылычдароглу набрал 44,92%. Высший избирательный совет Турции дал Эрдогану 49,49% голосов при подсчете 91,93% бюллетеней. Второй тур голосования состоится 28 мая.

Крупный портовый город Мьянмы остался отрезанным от цивилизации после циклона «Мокка». Циклон уже признали самым сильным штормом в Бенгальском заливе за последние 10 лет, сообщает France 24 . Скорость ветра достигала 195 км/час. Основной удар пришелся по городу Ситтве. По словам очевидцев, спасатели не могут добраться до него, так как дороги завалены деревьями. Кроме того, шторм вывел из строя сотни станций телефонной связи. В соседнем Бангладеш из-за циклона эвакуировали 750 тысяч человек, жертв удалось избежать.

Туркменский преподаватель Эзиз Артыков изобрел новый способ выращивания риса. Со своей разработкой он победил в национальном финале международного конкурса Falling Walls Lab, сообщает Turkmenportal . Для завязки и роста риса в новых условиях требуется значительно меньше воды при поливе. На созревание уходит около 120 дней. Урожайность при новом методе оценивается примерно в восемь тонн с гектара. Автор разработки примет участие в финальном этапе конкурса осенью 2023 года, а также в научном саммите Falling Walls Science Summit.

В Казахстане полностью автоматизировали процедуру назначения пособия по инвалидности. Новым упрощенным порядком уже воспользовались 244 человека, сообщает «Казахстанская правда» . Срок оказания услуги составляет всего один рабочий день. Чтобы получить ее, требуется ответить на SMS-сообщение, дав согласие на проактивное оформление пособия и подтвердив банковский счет. Все нужные данные поступают из информационных систем государственных органов.