О чем пишут мировые СМИ: выборы в Турции и циклон в Мьянме

В Турции проведут второй тур голосования на президентских выборах. В ходе первого тура ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, сообщает Reuters. По данным государственного информационного агентства Anadolu, после подсчета почти 97% бюллетеней действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган лидировал с 49,39% голосов, а его соперник Кемаль Кылычдароглу набрал 44,92%. Высший избирательный совет Турции дал Эрдогану 49,49% голосов при подсчете 91,93% бюллетеней. Второй тур голосования состоится 28 мая.
Крупный портовый город Мьянмы остался отрезанным от цивилизации после циклона «Мокка». Циклон уже признали самым сильным штормом в Бенгальском заливе за последние 10 лет, сообщает France 24. Скорость ветра достигала 195 км/час. Основной удар пришелся по городу Ситтве. По словам очевидцев, спасатели не могут добраться до него, так как дороги завалены деревьями. Кроме того, шторм вывел из строя сотни станций телефонной связи. В соседнем Бангладеш из-за циклона эвакуировали 750 тысяч человек, жертв удалось избежать.
Туркменский преподаватель Эзиз Артыков изобрел новый способ выращивания риса. Со своей разработкой он победил в национальном финале международного конкурса Falling Walls Lab, сообщает Turkmenportal. Для завязки и роста риса в новых условиях требуется значительно меньше воды при поливе. На созревание уходит около 120 дней. Урожайность при новом методе оценивается примерно в восемь тонн с гектара. Автор разработки примет участие в финальном этапе конкурса осенью 2023 года, а также в научном саммите Falling Walls Science Summit.
В Казахстане полностью автоматизировали процедуру назначения пособия по инвалидности. Новым упрощенным порядком уже воспользовались 244 человека, сообщает «Казахстанская правда». Срок оказания услуги составляет всего один рабочий день. Чтобы получить ее, требуется ответить на SMS-сообщение, дав согласие на проактивное оформление пособия и подтвердив банковский счет. Все нужные данные поступают из информационных систем государственных органов.
В Беларуси отмечают День семьи. В этом году праздник проходит под девизом «Моя семья – моя страна», сообщает БелТА. В программу войдут различные мероприятия: пресс-конференции, форумы, круглые столы, акции, а также культурно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия. Также 15 мая в школах пройдет единый урок «Судьба моей семьи в истории страны». Многодетных матерей торжественно наградят Орденом матери.