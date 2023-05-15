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Объявлена программа конференции по медийной рекламе в интернете
15.05.2023 13:07 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
25 мая в онлайн-формате состоится
Свои доклады представят 10 представителей ведущих компаний зарубежного и белорусского медиарынка. Эксперты на понятном языке расскажут о новейших подходах, особенностях и технологиях медийной рекламы.
Генеральный партнер конференции — Mastercard.
В рамках конференции эксперты поделятся эксклюзивной информацией по важным вопросам:
На мероприятии будут представлены экспертные доклады по следующим темам:
Мария Гаврильчик
Руководитель отдела по работе с клиентами и партнерами Яндекс. Беларусь
Яндекс
Digital-тренды медийной рекламы в Яндекс. Директе 2023
Святослав Дворецкий
Менеджер по развитию международного бизнеса VK
VK Реклама
VK и тренды видеопотребления
Егор Снитко
Региональный менеджер BYYD
BYYD
Баланс между бренд- и перформанс-задачами — возможно или нет?
Максим Елистратов
Руководитель клиентского сервиса SlickJump
SlickJump
Управление спросом аудитории с помощью поискового трафика
Ирина Буко
Медиадиректор AMDG
AMDG
Медийная реклама в Google, Facebook и TikTok
Анастасия Никонович
Креативный директор AIDA Pioneer
AIDA
Креатив в digital: тренды и лайфхаки
Светлана Волковец
Директор по маркетингу компаний «Оазис Груп» и «Бобруйский Бровар»
Алина Фалей
Ведущий менеджер комплексных digital-проектов AMDG
Оазис + AMDG
Ярко. Громко. Нестандартно. Запуск и продвижение нового продукта с использованием искусственного интеллекта
Павел Клеменцов
Ведущий юрист REVERA Belarus
REVERA
«Brand protection»: в чем суть, ограничения и последствия использования товарных знаков в рекламе
Юлия Кочубей
Главный редактор «Смартпресс»
«Смартпресс»
Медийная реклама VS реклама в медиа: «не вместо, а вместе»
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Кому будет полезно присоединиться к мероприятию?
Конференция создана для собственников бизнеса, директоров по развитию бизнеса, директоров по маркетингу, Head Of Digital, бренд-менеджеров, маркетологов и других специалистов, которые активно используют медийную и видеорекламу для продвижения бизнеса.
Зарегистрироваться и получить подробную информацию о конференции можно здесь:
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25 маяв онлайн-формате состоитсяежегодная конференция по медийной и видеорекламе в интернете.
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