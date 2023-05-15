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Объявлена программа конференции по медийной рекламе в интернете

15.05.2023 13:07 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Объявлена программа конференции по медийной рекламе в интернете

25 мая в онлайн-формате состоится ежегодная конференция по медийной и видеорекламе в интернете.

Свои доклады представят 10 представителей ведущих компаний зарубежного и белорусского медиарынка. Эксперты на понятном языке расскажут о новейших подходах, особенностях и технологиях медийной рекламы.

Генеральный партнер конференции — Mastercard.

Объявлена программа конференции по медийной рекламе в интернете

В рамках конференции эксперты поделятся эксклюзивной информацией по важным вопросам:

  • Что стоит учитывать при построении долгосрочной стратегии роста?
  • Какой будет digital-реклама в ближайшем будущем?
  • Какими особенностями медийные инструменты обладают уже сегодня?
  • Как применять новейшие технологии для продвижения?

На мероприятии будут представлены экспертные доклады по следующим темам:

Объявлена программа конференции по медийной рекламе в интернете

Мария Гаврильчик

Руководитель отдела по работе с клиентами и партнерами Яндекс. Беларусь

Яндекс

Digital-тренды медийной рекламы в Яндекс. Директе 2023

Святослав Дворецкий

Менеджер по развитию международного бизнеса VK

VK Реклама

VK и тренды видеопотребления

Объявлена программа конференции по медийной рекламе в интернете

Егор Снитко

Региональный менеджер BYYD

BYYD

Баланс между бренд- и перформанс-задачами — возможно или нет?

Максим Елистратов

Руководитель клиентского сервиса SlickJump

SlickJump

Управление спросом аудитории с помощью поискового трафика

Объявлена программа конференции по медийной рекламе в интернете

Ирина Буко

Медиадиректор AMDG

AMDG

Медийная реклама в Google, Facebook и TikTok

Анастасия Никонович

Креативный директор AIDA Pioneer

AIDA

Креатив в digital: тренды и лайфхаки

Объявлена программа конференции по медийной рекламе в интернете

Светлана Волковец

Директор по маркетингу компаний «Оазис Груп» и «Бобруйский Бровар»

Алина Фалей

Ведущий менеджер комплексных digital-проектов AMDG

Оазис + AMDG

Ярко. Громко. Нестандартно. Запуск и продвижение нового продукта с использованием искусственного интеллекта

Объявлена программа конференции по медийной рекламе в интернете

Павел Клеменцов

Ведущий юрист REVERA Belarus

REVERA

«Brand protection»: в чем суть, ограничения и последствия использования товарных знаков в рекламе

Юлия Кочубей

Главный редактор «Смартпресс»

«Смартпресс»

Медийная реклама VS реклама в медиа: «не вместо, а вместе»

____________________________________________________________

Кому будет полезно присоединиться к мероприятию?

Конференция создана для собственников бизнеса, директоров по развитию бизнеса, директоров по маркетингу, Head Of Digital, бренд-менеджеров, маркетологов и других специалистов, которые активно используют медийную и видеорекламу для продвижения бизнеса.

Зарегистрироваться и получить подробную информацию о конференции можно здесь:

Объявлена программа конференции по медийной рекламе в интернете

 

 
 
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25 маяв онлайн-формате состоитсяежегодная конференция по медийной и видеорекламе в интернете.
 
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