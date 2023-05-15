Организационные расстановки: как управлять скрытыми факторами в компании

Источник материала: ProBusiness



Татьяна Лазовская. Фото из личного архива

Личные отношения между сотрудниками, сложные роли в иерархии и не прописанные правила — незримые факторы серьезно влияют на результаты компании. Как увидеть скрытые причинно-следственные связи и самостоятельно найти решения, позволяющие ими управлять?

19 мая в Клубе Про бизнес проводится встреча-интерактив, во время которой руководители и собственники получат возможность найти ответы на острые вопросы — с помощью метода организационных расстановок. Эксперт вечера Татьяна Лазовская , психолог, гештальт-терапевт, специалист по системным расстановкам.

Встреча стартует 19 мая в 19−00, место проведения: бизнес-центр Campus, 2-й этаж (Минск, улица Я. Коласа 73/3).

Формат: выступление Татьяны Лазовской и практический интерактив.

1. Как выявлять причинно-следственные связи в бизнес-системах: знакомство с методом организационных расстановок Хеллингера.

2. Быстрый способ разглядеть скрытые динамики: воздействие неочевидных факторов (личные отношения, истории сотрудников и пр.) на производственный процесс. Поиск удачных решений по управлению скрытыми динамиками.

3. «Причина — следствие — анализ»: взаимосвязь событий в жизни организаций.

4. Источники влияния на компанию:

Связь: как политика, ценности и негласные правила незримо воздействуют на каждого сотрудника

Порядок: важность иерархии и ранг каждого участника команды

Баланс между «давать» и «брать»

В практической части проводится интерактив: диагностика (быстрая консультация) по запросам участников или групповые упражнения, с использованием метода организационных расстановок.



Фото: probusness.io

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