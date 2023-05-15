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Организационные расстановки: как управлять скрытыми факторами в компании

15.05.2023 13:07 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Организационные расстановки: как управлять скрытыми факторами в компании
Татьяна Лазовская. Фото из личного архива

Личные отношения между сотрудниками, сложные роли в иерархии и не прописанные правила — незримые факторы серьезно влияют на результаты компании. Как увидеть скрытые причинно-следственные связи и самостоятельно найти решения, позволяющие ими управлять?

19 мая в Клубе Про бизнес проводится встреча-интерактив, во время которой руководители и собственники получат возможность найти ответы на острые вопросы — с помощью метода организационных расстановок. Эксперт вечера Татьяна Лазовская, психолог, гештальт-терапевт, специалист по системным расстановкам.

Встреча стартует 19 мая в 19−00, место проведения: бизнес-центр Campus, 2-й этаж (Минск, улица Я. Коласа 73/3).

Формат: выступление Татьяны Лазовской и практический интерактив.

1. Как выявлять причинно-следственные связи в бизнес-системах: знакомство с методом организационных расстановок Хеллингера.

2. Быстрый способ разглядеть скрытые динамики: воздействие неочевидных факторов (личные отношения, истории сотрудников и пр.) на производственный процесс. Поиск удачных решений по управлению скрытыми динамиками.

3. «Причина — следствие — анализ»: взаимосвязь событий в жизни организаций.

4. Источники влияния на компанию:

  • Связь: как политика, ценности и негласные правила незримо воздействуют на каждого сотрудника
  • Порядок: важность иерархии и ранг каждого участника команды
  • Баланс между «давать» и «брать»

В практической части проводится интерактив: диагностика (быстрая консультация) по запросам участников или групповые упражнения, с использованием метода организационных расстановок.

Организационные расстановки: как управлять скрытыми факторами в компании
Фото: probusness.io

Вы еще не участник Клуба? Чтобы принять участие во встрече, оформите разовый визит

Организационные расстановки: как управлять скрытыми факторами в компании

Чтобы стать постоянным участником Клуба — переходите по ссылке или пишите руководителю проектов Руслане Прусаковой rp@probusiness.io либо +375292999528

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Генеральный партнер Клуба-2023:

Организационные расстановки: как управлять скрытыми факторами в компании

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Ждем вас 19 мая!

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Личные отношения между сотрудниками, сложные роли в иерархии и не прописанные правила - незримые факторы серьезно влияют на результаты компании. Как увидеть...
 
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