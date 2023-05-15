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Организационные расстановки: как управлять скрытыми факторами в компании
15.05.2023 13:07 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Личные отношения между сотрудниками, сложные роли в иерархии и не прописанные правила — незримые факторы серьезно влияют на результаты компании. Как увидеть скрытые причинно-следственные связи и самостоятельно найти решения, позволяющие ими управлять?
19 мая в
Встреча стартует 19 мая в 19−00, место проведения: бизнес-центр Campus, 2-й этаж (Минск, улица Я. Коласа 73/3).
Формат: выступление Татьяны Лазовской и практический интерактив.
1. Как выявлять причинно-следственные связи в бизнес-системах: знакомство с методом организационных расстановок Хеллингера.
2. Быстрый способ разглядеть скрытые динамики: воздействие неочевидных факторов (личные отношения, истории сотрудников и пр.) на производственный процесс. Поиск удачных решений по управлению скрытыми динамиками.
3. «Причина — следствие — анализ»: взаимосвязь событий в жизни организаций.
4. Источники влияния на компанию:
В практической части проводится интерактив: диагностика (быстрая консультация) по запросам участников или групповые упражнения, с использованием метода организационных расстановок.
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Ждем вас 19 мая!
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Личные отношения между сотрудниками, сложные роли в иерархии и не прописанные правила - незримые факторы серьезно влияют на результаты компании. Как увидеть...
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